プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗、以下Tixplus)は、読売ジャイアンツ公認のスマートフォン向けカードコレクションアプリおよびブラウザ版の「ジャイアンツ・スターズ(略称:Gスタ)」を運営しております。大好評サービス中のGスタデジタルカードが実物のカードになり、11月22日(水)から、東京ドーム公式グッズショップ「GIANTS STORE」ならびにジャイアンツ公式オンラインストアにて販売開始されます。

また、「ジャイアンツ・ファンフェスタ2023」開催を記念して、ブラウザ版Gスタ限定でオリジナルデジタルカードをプレゼントいたします。



■リアルカードについて

1パックにつき6枚入りで、選手カードをはじめ、ホロラミネート仕様のパラレルカードや大人気のパペットシリーズカードなど、全55種類の豊富なラインアップとなっています。

ジャイアンツ公式オンラインストアでは、20パック入りBOXを同日から販売します。



<商品一覧>

・ジャイアンツ・スターズ 2023シーズン感謝バージョン 1パック 550円

・ジャイアンツ・スターズ 2023シーズン感謝バージョン BOX(20パック入り) 11,000円

※1パック(550円)は、東京ドーム公式グッズショップGIANTS STOREのみの販売です

※BOX(20パック入り)は、ジャイアンツ公式オンラインストアのみの販売です

※金額は10%消費税込み



<GIANTS STORE取り扱い店舗>

・GIANTS OFFICIAL TEAM STORE(20 ゲート横)

・GIANTS STORE NEW ERA(R)(21 ゲート横)

・GIANTS STORE PREMIUM(22 ゲート横)

・GIANTS STORE BALLPARK TOKYO(23 ゲート横)

・GIANTS PLAZA(22 ゲート前)

・GIANTS STORE 1st BASE (場内1 階一塁側コンコース)

・GIANTS STORE HOMEBASE(場内4 階)

※取り扱い店舗は一部変更になる場合があります



<ジャイアンツ公式オンラインストアはこちら>

https://store.giants.jp/ja/p-200777320





■「ジャイアンツ・ファンフェスタ2023」開催記念ブラウザ版Gスタ限定デジタルカードをプレゼント

「ブラウザ版Gスタ」限定でオリジナルデジタルカードをプレゼントいたします。

デジタルカードのお受け取りにはキーワードが必要です。キーワードはGIANTS STOREに掲示されているポップ、もしくは「ジャイアンツ・ファンフェスタ2023」で入場時に配布されるチラシに掲載されています。



<デジタルカードお受け取り方法>

1.ブラウザ版Gスタにアクセス

2.「はじめから」をタップして、GIANTS IDを入力し新規登録。既にアプリ版Gスタをご利用のお客様は、「アプリ版Gスタのデータで遊ぶ」をタップしてお持ちのGIANTS IDを入力の上ログインしてください。

※アプリ版Gスタのデータ利用にはアプリ版Gスタでバックアップ登録が必要です。

3.特設ページにキーワードを入力してオリジナルデジタルカードをゲット!

※キーワードは「GIANTS STORE」に掲示されているポップ、もしくは「ジャイアンツ・ファンフェスタ2023」入場時に配布されるチラシに記載されています。



<ブラウザ版Gスタはこちら>

https://gstars.tixplus.jp/



「ジャイアンツ・スターズ(略称:Gスタ)」概要

名 称: ジャイアンツ・スターズ(略称:Gスタ)

配信開始: 2018年6月26日

アクセス方法: スマートフォンよりダウンロードもしくはスマートフォンブラウザよりアクセス



配信方法: アプリ版

App Store、Google Playより配信

ブラウザ版

スマートフォンWEB

※パソコン、タブレット端末ではご利用になれません

※推奨ブラウザ:Google Chrome(Android/iOS)最新版、iOS Safari最新版

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1392338550?l=ja&ls=1

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.emtg.giants.stars

ブラウザ版 : https://gstars.tixplus.jp/



コピーライト : (C)読売巨人軍 (C)Tixplus,Inc. All Rights Reserved.



情 報 料 : 基本プレイ無料、アイテム課金制



ジャイアンツ・スターズHP: https://gstars.tixplus.jp/

ジャイアンツ・スターズ公式Xアカウント:@GiantsStars https://twitter.com/GiantsStars

読売ジャイアンツHP: http://www.giants.jp/





■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。





会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要 : 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/



【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp







※記載されている会社名及びサービス名/ロゴは、各社の商標または登録商標です。



