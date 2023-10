[株式会社日本文芸社]

棒針と輪針で編むモザイク編みのビギナーズブック



株式会社日本文芸社(東京都千代田区区)は、『初めてでも編みやすいベルンド・ケストラーのモザイク編み』(ベルンド・ケストラー著)を2023年10月24日(火)より全国の書店・オンライン書店等で発売します。







『初めてでも編みやすいベルンド・ケストラーのモザイク編み』

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b632122.html



色とパターンを組み合わせるユニークな編み物

ニットデザイナー、ベルンド・ケストラーさんのオリジナリティーが伝わるクリエイティブな一冊



ベルンド・ケストラーさんによる、モザイク編みのパターンBOOKです。

モザイク編みは、海外ではすでに人気の編み物で多数の模様(パターン)が作れることで知られています。編み方はそれほど複雑ではありませんが、日本式の編み図ではどうしてもわかりにくなってしまいます。



本書のモザイク編み4つのポイント





1.「ガーター編み」と「すべり目」だけ

2.A糸とB糸の2色で編む

3.2色の糸は反対色がおすすめ

4.白と黒だけのシンプルな編み図



本書のモザイク編みは、「ガーター編み」と「すべり目」だけ。ケストラーさんオリジナルの編み図により、わかりやすく出来上がりがイメージがしやすいのもポイントです。



独得のカラーリングとさまざまな模様を80種類掲載。お気に入りの模様が見つかるはずです。

そして初めての人でも楽しく編みすすめられるよう、基本から応用まで細かくていねいに解説します。



マフラーやクッションなど実例作品もたくさん紹介します。巻末には、モザイク編みのオリジナルパターンが作れる図表も掲載。自分だけのモザイクニッティングの作品を作るのにも最適な一冊です。











本書の目次







Chapter 1 モザイク編み 基本のメソッド

Chapter 2 モザイク編み 作品とパターン

Chapter 3 How to make

オリジナルパターンを作ってみよう

担当者コメント





幾何学模様が美しいモザイク編みの決定版。これまで難しいとされていた編み方ですが、ケストラーさんの編み図によって、非常にわかりやすくなっています。またこの図を理解することで自分だけのモザイク編みパターンを作り出すこともできます。ケストラーさんのオリジナリティーが読者にも伝わる、とてもクリエイティブな一冊です。

著者プロフィール







Bernd Kestler ベルンド・ケストラー

ドイツ出身のニットデザイナー。12歳から独学で編み物を始める。1998年の来日以来、全国各地の編み物教室の講師をつとめたり、東日本震災時には被災地で寒い思いをする方々に向けた“ Knit for Japan” のプロジェクトを立ち上げるなど、編み物を通した社会活動に取り組んでいる。バイク好きで、編み物道具とともに出かけるのが日課。著書は『ベルンド・ケストラーのスパイラルソックス』(世界文化社) 、『ベルンド・ケストラーのいちばんわかりやすいブリオッシュ編み』(日本文芸社)他多数 。

http://berndkestler.com

書誌情報





書名:初めてでも編みやすいベルンド・ケストラーのモザイク編み

著者:ベルンド・ケストラー

定価:1,980円(税込)

判型:B5変型判

頁数:128P

ISBN:978-4-537-22151-0

発売日:2023年10月24日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b632122.html

書籍の購入について





全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます

<amazon> https://www.amazon.co.jp/dp/4537221518/

<楽天> https://books.rakuten.co.jp/rb/17583681/

ケストラーさんの好評既刊書







書名:ベルンド・ケストラーの表編みと裏編みだけの模様編み120

著者:ベルンド・ケストラー

定価:1,760円(税込)

判型:B5変型判

頁数:128P

ISBN:978-4-537-21850-3

発売日:2020年11月20日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b550361.html



書名:ベルンド・ケストラーのいちばんわかりやすいブリオッシュ編み

著者:ベルンド・ケストラー

定価:1,980円(税込)

判型:B5変型判

頁数:128ページ

ISBN:978-4-537-21934-0

発売日:2021年10月16日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b593529.html



書名:ベルンド・ケストラーのポケットドール

著者:ベルンド・ケストラー

定価:1,760円(税込)

判型:B5変型判

頁数:96P

ISBN:978-4-537-22034-6

発売日:2022年9月30日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b614068.html

日本文芸社について





私たちは『人々の豊かな心と充実した暮らしに資する』コンテンツを創り、出版やデジタル配信を通じて社会に貢献します。

【会社概要】

代表者:代表取締役社長 吉田芳史

所在地:〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立:1959年1月

資本金:1億円

従業員数:76名(2023年3月31日現在)

コーポレートサイト:https://www.nihonbungeisha.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-16:16)