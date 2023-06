[バリュエンス]

クラブの歴史が歩み出す第一歩となった2022-23シーズン。選手・ファンの想いが詰まったアイテムをお届け!!



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年6月21日(水)より東京ユナイテッドBC 2022-23 シーズンエンドオークションを開催いたします。







Bリーグ初参戦の2022-23シーズンを通じて、選手たちが実際に使用した貴重なアイテムをお届け





東京ユナイテッドBCは新しく誕生したクラブとして、守りに入らず、積極的にアクションを起こしていき、多くの方々に愛され、応援されるチームを目指して走ってまいりました。今シーズンより新たにB3リーグに参入し、チーム史上初のB3リーグにて戦い、1年目のチームとは思えないほど、たくさんのファンの皆さまからの力強いご声援を背にチーム一丸となり、今シーズンを戦い抜くことができました。皆さまがアリーナで熱い声援を送ってくださり、 B1、B2、B3リーグの歴史の中で、最多入場者数を更新するという快挙も達成しました。来シーズンも熱いご声援、そして強力なサポートをいただきますよう心からお願い申し上げます。



今回、HATTRICKにて開催する東京ユナイテッドBC 2022-23 シーズンエンドオークションでは、シーズンを通して選手と一緒に戦い抜いたユニフォームやウォームアップジャージ、選手が身に着けたシューティングシャツ などに選手たちの直筆サインを入れて出品いたします。本アイテムのデザインには、ホームタウンである東京ベイエリアのマップや橋のモチーフを表現し、様々なエリアが隣接し合っていること、コミュニティの力を感じてほしいというメッセージが込められています。



東京ユナイテッドBC 2022-23シーズンエンドオークション概要





開催期間: 2023年6月21日(水)20:00 ~ 6月25日(日)22:00

出品商品:東京ユナイテッドBCオリジナルデザイン7号球(全選手直筆サイン入り)、東京ユナイテッドBCオリジナルデザイン3号球(全選手直筆サイン入り)、HOMEユニフォーム上下セット(実使用・直筆サイン入り)、ウォームアップジャージ上下セット(実使用・直筆サイン入り)、シューティングシャツ(実使用・直筆サイン入り)

出品対象選手:上田雅也選手、川島蓮選手、マーカス ダブ選手、新号健選手、アンジェロチョル選手、フォファナ ママドゥ選手、齋藤豊選手、マイケル・クレイグ選手、宮田諭選手、小倉渓選手、ブラ ブサナ グロリダ選手、東宏輝選手

オークションページURL: https://auction.hattrick.world/top/964

※詳細はオークションページよりご確認ください



HATTRICKについて





『挑戦者の持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

