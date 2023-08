[株式会社A3]

株式会社A3は、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のPOP UP STOREを開催し、さらに新作グッズを発売いたしました。







TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のPOP UP STOREが開催決定! 本日8月8日(火)からeeo Store(通販)で先行販売が、9月8日(金)からA3 Storeで販売がスタートします!!



「斬新すぎる!」と話題になった“タロットカード”テーマの第2弾! 今回のPOP UP STOREには、うちはイタチをはじめ“暁”のメンバー10人の描き下ろしイラストを使用した新作グッズがたくさん登場しました♪



さらに、定番のものから普段使いできるものまでがそろった新作グッズに加えて、購入特典もご用意! TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のPOP UP STOREの魅力をたっぷりとお届けします!!



【開催情報】

先行通販:8月8日(火)~

店舗販売:9月8日(金)~9月27日(水)

店頭受取予約:8月8日(火)~8月14日(月)

場所:A3 Store(東京都豊島区東池袋1丁目50−35 P’PARCO 3F)

eeo Store(通販)



▼通販でのご注文はこちらから!▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/title/83?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt473



“暁”のメンバー10人が大集合! タロットカードの描き下ろしイラスト第2弾を使用したグッズは8アイテム48種類



【グッズ一覧】

・缶バッジ(全10種)※ブラインド

・アクリルカード(全10種)※ブラインド

・クリアファイル(全1種)

・キャラクリアケース(全1種)

・レザーフセンブック(全5種)

・フェイスタオル(全1種)

・アクリルコースタースタンド(全10種)

・キャラアクリルフィギュア(全10種)



缶バッジ(全10種)※ブラインド



新作グッズには定番グッズの缶バッジがラインナップ! 缶バッジの中では大きめのおよそ6.5cmというサイズを採用しています。



さらにお顔部分をクローズアップしたデザインにより、“暁”のメンバーの表情がよりハッキリ見えるように♪

カバンなどにつけてお出かけするのはもちろん、コレクションとしてお部屋に飾りお手元で描き下ろしイラストを眺めてお楽しみください!



缶バッジはランダムで1種があたるブラインドの単品と、10種すべてがゲットできるコンプリートBOXをご用意しています。



アクリルカード(全10種)※ブラインド



アクリルカードはおよそ縦9cm、横7cm。手帳に挟んだりペンケースにしまったりすれば、どこにでもラクラク持ち歩けるグッズです! お出かけ先などでファンタジー感たっぷりの描き下ろしイラストを鑑賞することができます♪



アクリルカードも、ブラインドの単品とコンプリートBOXをご用意! お好きな方をお選びください!!



クリアファイル(全1種)



クリアファイルは書類やプリントをしまいやすいA4サイズ! 職場や学校での書類整理に役立つのはもちろん、コレクションにもピッタリなグッズです!!



表は第1弾で登場したうずまきナルトやうちはサスケたち、裏は“暁”のメンバーの描き下ろしイラストを使用。第1弾と第2弾の描き下ろしイラストが1つのグッズで楽しめる、スペシャルなアイテムです♪



キャラクリアケース(全1種)



キャラクリアケースはA5サイズ以内の用紙をしまえる硬質クリアケース! レシートや学校のプリントなどの整理整頓に役立ちます。



書類整理のほか硬めの素材でできているので、ポストカードを保管したりチケットホルダーの代わりとして使ったりするのもおすすめ♪



レザーフセンブック(全5種)







2サイズ3色のフセンメモを綴じたレザーフセンブックは、大きさおよそ縦8cm、横6cm、厚さ1cm。ペンケースなどに入れて持ち運びやすいサイズです!



フセンメモがバラバラになるのを防ぐだけでなく、“暁”のメンバーの描き下ろしイラストを作業中にそばに置いておけば、仕事や勉強がもっと捗ること間違いなし!!



フェイスタオル(全1種)



フェイスタオルはおよそ縦35cm、横80cmというサイズで、朝の洗顔後やスポーツを楽しんだ時など様々なシーンで使えるグッズです♪



赤と黒の2色で“暁”のメンバーをデザイン! シックな装いなので普段使いのほか、壁にかけて飾ってみてはいかがでしょうか?



アクリルコースタースタンド(全10種)







アクリルコースタースタンドは、お手持ちのアクリル製スタンドなどをよりオシャレに飾ることができるグッズ。さらに、“暁”のメンバーの名前がそれぞれ描かれたアクリルぷちスタンド付きです!



お気に入りのグッズを乗せて、もっとスタイリッシュに飾ってみてください♪



キャラアクリルフィギュア(全10種)









キャラアクリルフィギュアは縦 最大15cmのアクリル製スタンド! とても存在感のあるサイズで、どこに飾っても目に留まります。



デザインは今回のPOP UP STOREのテーマであるタロットカードをイメージしたものに。“暁”のメンバーとともに“The hermit”など大アルカナのタイトルも描いたことで、神秘的な雰囲気が漂うグッズに仕上がっています!



購入特典のポストカードもゲットしよう!



通販&店頭販売で、TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の新作グッズを含む関連商品を2,200円(税込)以上ご購入いただくと、ポストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼント!



“暁”のメンバーの描き下ろしイラストがデザインされたポストカードを、グッズと一緒にぜひゲットしてみてください!!



タロットカードがテーマの描き下ろしイラスト第2弾を使って、たくさんのグッズが登場したTVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のPOP UP STORE。

“暁”のメンバーが描かれた、どこか異国情緒を感じられるグッズをお楽しみください♪



(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



