アート・コラボレーション最終週はクリエイターの「kemio」



この度、「マーク ジェイコブス(MARC JACOBS)」では、2023年11月1日(水)~11月28日(火)の期間、阪急うめだ本店 3階 モード ポップ アップ サーカスにて、「MARC JACOBS HOLIDAY COLLECTION POP UP CIRCUS (マーク ジェイコブス ホリデー コレクション ポップ アップ サーカス)」を開催しております。







国内外で活躍する4人のアーティストとのコラボレーションバッグを4週にわたり限定数量展開するポップアップ ショップの最終週の提携アーティストは、クリエイターの「kemio(けみお)」。



今回が初となるマーク ジェイコブスとkemioのアートコラボレーションでは、過去のコレクションのデザインに幾度となく採用されているアイコニックなデイジーモチーフをポップに解釈。センターシームの「M」字シェイプと洗練されたディテールが美しい「セント マーク」へと落とし込み、ハンドペイントで仕上げました。絵文字や記号からデイジーのデザインを描くスタイルはkemioならでは。





販売されるのは「I love Marc Jacobs more than kemio💙」と題した5点

kemio ザ セント マーク ミニ トップ ハンドル 各¥276,100 税込価格

11月23日(祝・木)発売開始





kemioは今回、自身初となるイラストデザインを行うにあたり様々な構想を行う中で、kemio自身のトレードマークでもあり、またマーク ジェイコブスを代表するフレグランスの1つでもあるデイジーの花をモチーフに選んでいる。 「この特別なコラボレーションの意味合いを込めて、色んなデザインのデイジーのお花をベースに描いてみました!」と、その想いを話す。 また、身につけているだけで気分も上がるようなバッグにしたいという願いから、色鮮やかなイラストを施した。自身のインスピレーションを通し、マーク・ジェイコブスへの想いを結びつけるコラボレーションが実現しました。



彼独自の世界観をストレートに感じる作品を是非、お楽しみください。



11月15日(水)10:00より、阪急うめだ本店公式ホームページの「イベント予約お申込」(http://hhinfo.jp/entry/honten/event/detail/20231123MARC_KEMIO)にて抽選販売をスタート。

※抽選販売ページは同日時より公開開始





kemio

流行を生み出し続ける世界規模のスターとしてクリエイターとして多岐の分野で活躍。GQ MEN OF THE YEAR 2019受賞。著者もベストセラーとなり、幅広い層からの指示が厚い。







「MARC JACOBS HOLIDAY COLLECTION POP UP CIRCUS」

会期:2023年11月1日(水)-11月28日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階 モード ポップ アップ サーカス

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7 3階

営業時間: 阪急うめだ本店ホームページをご確認ください





問い合わせ店舗

マーク ジェイコブス 阪急うめだ店

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7 3階

TEL:06-6313-7118(直通)

営業時間 : 阪急うめだ本店ホームページをご確認ください





MARC JACOBS JAPAN オンラインストア / イベントページ

https://bit.ly/3u4Qjbe





MARC JACOBS JAPAN オフィシャル インスタグラム

INSTAGRAM ID: @marcjacobsjapan





MARC JACOBS JAPAN オフィシャル LINE

LINE ID: @marcjacobs_jp





