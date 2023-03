[株式会社ワン・パブリッシング]

株式会社 ワン・パブリッシング(東京都台東区/代表取締役社長:廣瀬有二)は、2023年4月25日(火)に「IYU(アイユー)」(定価:1200円(税込))を発売します。

「IYU(アイユー)=私が君を好きな理由」をテーマに送るグラビアムック本です。俳優・アイドル・K-POPアーティストの撮りおろしインタビューが満載。表紙には、グラビア誌ではソロ初表紙となる川西拓実(JO1)。裏表紙にはドラマ『クールドジ男子』主演の中本悠太(NCT 127)&川西拓実(JO1)&藤岡真威人&桜田通。









タワーレコード渋谷店でパネル展開催。オリジナルカバー、トレカ予約先着特典も!



タワーレコード渋谷店にて4月25日(火)~5月8日(月)まで、パネル展の開催も決定。グラビア誌ソロ初表紙となる川西拓実(JO1)の特大パネル展示を行います。

さらに、ネット書店先着予約特典も。



★特典1

【販路限定特典】

川西拓実(JO1)両面プリントオリジナルカバー

対象店舗:タワーレコードオンライン&タワーレコード渋谷店・HMV&BOOKS online・セブンネットショッピング

※通常商品はカバーなしとなります。

※絵柄は各店舗共通です。

※特典は満了次第終了となりますので予めご了承ください。



タワーレコードオンライン→https://tower.jp/item/5685113

HMV&BOOKS online→https://www.hmv.co.jp/product/detail/13802702

セブンネットショッピング→https://7net.omni7.jp/detail/1107385756



★特典2

【タワーレコード渋谷店&タワーレコードオンライン特典】

DRIPPIN 2ショットランダムトレカ(全3種)

https://tower.jp/item/5685111

【HMV&BOOKS online特典】

JUST B 2ショットランダムトレカ(全3種)

https://www.hmv.co.jp/product/detail/13802701

【セブンネットショッピング特典】

YOUNITE 3ショットランダムトレカ(全3種)

https://7net.omni7.jp/detail/1107385755

※裏面には、表面のメンバーのメッセージ入り。サイズ:54 mm × 86 mm

※特典は満了次第終了となりますので予めご了承ください。











10組以上の今をときめくアーティストが登場。韓国現地取材も敢行!



【表紙・巻頭特集16P】

川西拓実(JO1)

【巻末特集12P】

中本悠太(NCT 127)&川西拓実(JO1)&藤岡真威人&桜田通



【インタビュー】

B.I

ハン・スンウ(VICTON)

Golden Child

DRIPPIN

JUST B<事務所潜入&レッスン密着>

YOUNITE<ヨントン裏側密着>

CLASS:y

佐野勇斗

NOA

and more…





[商品概要]

IYU(アイユー)

定価: 1200円 (税込)

発売日: 2023年4月25日(火)

判型: A4ワイド版

ISBN: 9784651203379

電子版: 有

ワン・パブリッシングWebサイト:https://one-publishing.co.jp/



