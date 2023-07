[株式会社キルタイムコミュニケーション]

https://www.comic-valkyrie.com/maouno/new.html



・シリーズ累計100万部突破の人気コミック最新第9巻が発売!

・紙書籍版にて100万部突破記念応募者全員プレゼントを実施!

・ダンジョン運営×魔王のダークファンタジー!





キルタイムコミュニケーション(東京都中央区)は、ヴァルキリーコミックス『魔王の始め方 THE COMIC 9』を本日7月7日に発売いたしました。



魔王の始め方 THE COMIC 9

https://www.comic-valkyrie.com/maouno/new.html

漫画:小宮利公/原作:笑うヤカン/キャラクター原案:新堂アラタ

発売日:2023年7月7日

判型:B6

定価:748円(本体680円+税10%)

ISBN:9784799217894



ダンジョン運営×魔王のダークファンタジー!



聖女メリザンドに捨て身の攻撃をしかける魔王オウル。

『英霊』もろともダンジョンコアの大爆発で吹き飛ばすも、不死身のメリザンドは再び立ち上がる。

主を失ったリル、ユニス、スピナは逆転の一手を案じ……。

人間不信の魔王と呪われた聖女の戦いがついに決着。

呪われた娘の生涯に隠された“望み”とは?

そして、ついに魔王と結ばれた花嫁たちが初夜を迎える!

100万部突破記念キャンペーン開催!







カラー描き下ろし!【リル+ユニス+スピナ】花嫁イラスト入り

クリアしおりセットをご応募の方全員にプレゼント!

紙書籍版『魔王の始め方 THE COMIC 9』の帯折り返し部分にある

応募券1枚(コピー不可)を官製はがきに貼り、

住所、氏名、お電話番号、『魔王の始め方 THE COMIC』の感想を明記のうえ ご応募ください。

※電子書籍は対象ではありません。

※応募頂いた個人情報を、このプレゼント以外の目的で使用することはありません。

【応募〆切】2023年10月6日(金)当日消印有効



特典一覧





下記店舗ではご購入先着順に特典が付きます。

(無くなり次第終了となります。また、配布形態も店舗様によって異なる場合もございます。)



『魔王の始め方 THE COMIC』 漫画:小宮利公/原作:笑うヤカン/キャラクター原案:新堂アラタ







https://www.comic-valkyrie.com/maouno/

人生をかけた研究の末に“魔王”となるべき力を手に入れた男──オウル。

サキュバスの美女リルを召喚した彼は、自らの牙城となる地下迷宮の建造に乗り出していくが…?

人間不信の魔王が世界征服に挑む異色のダークファンタジーここに開幕!!



ヴァルキリーコミックス『魔王の始め方 THE COMIC』

(C)Toshimasa Komiya(C)Warau Yakan/キルタイムコミュニケーション

---------------------------------

試し読みも可能な公式サイト「コミックヴァルキリー」はこちらをチェック!

コミックヴァルキリー公式サイト

https://www.comic-valkyrie.com/

コミックヴァルキリー編集部Twitter

https://twitter.com/comic_valkyrie

コミックヴァルキリーチャンネル【公式】

https://www.youtube.com/@user-kh9ot5jb2v

---------------------------------

【お問い合せ先】release_mg@microgroup.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-11:46)