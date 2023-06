[株式会社エスエルディー]





様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー(本店:東京都港区、代表取締役社長:有村 譲、証券コード:3223、以下「当社」)は、株式会社立飛ストラテジーラボ(本社:東京都立川市、代表取締役:村山 正道、以下「立飛ストラテジーラボ」といいます。)よりプロデュース及び運営に係る業務を受託しているunder the cascadeにて、夏の期間限定商品として3種類のホットチリバーガーの提供を6月28日(水)よりスタートいたします!



under the cascadeが夏のグルメ企画として「3種のホットチリバーガー」をスタートします!プリっとしたエビによく絡むトムヤムクンソースとコリアンダーの香りが食欲をそそるタイ風の「コリアンダーシュリンプ&トムヤムクンソース」や定番サルサソースにハラペーニョとマイルドなチーズを重ねた「サルサハラペーニョ&チェダーチーズ」、なんと自家製チャーシューとチリペーストに味変ができるブラックビネガーソースまでついた「チャイニーズスパイシーポーク&ブラックビネガーソース」。どれもビールとの相性も抜群で刺激的な夜を演出してくれるはず。



この夏はぜひunder the cascadeでホットチリバーガーとお酒をお楽しみください!



■メニューについて



コリアンダーシュリンプ&トムヤムクンソース

1,700円(税込)



トムヤムクンペーストを使ったオリジナルのホットソースとパクチーが入ったタイ風の味付けがクセになる味です。













サルサハラペーニョ&チェダーチーズ

1,700円(税込)



定番人気のサルサソースにハラペーニョ・チーズを加えてマイルドに仕上げました。















チャイニーズスパイシーポーク&ブラックビネガーソース

1,700円(税込)



自家製チャーシューとチリペーストが入ったパンチのあるバーガーです。別添えの黒酢ソースでさっぱりに味変することも可能です。









※写真はイメージです。



■under the cascade について



コンテナを設置したストリート感溢れる店内で、ハンバーガーを始めとするアメリカンフードをお召し上がりいただけます。音楽イベントが開催されることもあり、大人から子どもまで、1日中楽しめるアメリカンダイナーです。





店舗名 :under the cascade

所在地 :東京都立川市緑町3-1 E3 120 GREEN SPRINGS

アクセス :立川駅より徒歩約8分

電話番号 :042-519-3077

営業時間 :日~木曜日・祝日 11:00~21:00(LO20:00)、金・土・祝前日 11:00~22:00(LO21:00)

席数 :99席

URL :https://greensprings.jp/shop/under_the_cascade/



※最新の営業時間につきましてはホームページをご確認ください。









■店舗運営業務委託契約締結先企業

名称 :株式会社立飛ストラテジーラボ(株式会社立飛ホールディングス100%子会社)

所在地 :東京都立川市緑町3番1

代表 :代表取締役 村山 正道

資本金 :1,000万円

設立 :2015年7月24日

事業内容:不動産の開発企画、宅地建物取引業



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-12:46)