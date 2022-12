[アイ・ネクストジーイー株式会社]

アイ・ネクストジーイー株式会社は、スウェーデンウォッチブランド「TRIWA(トリワ)」のTIME FOR CAMPAIGNを2022年12月1日(木)~2022年12月25日(日)の期間、全国の販売店で開催します。







(TRIWA TIME FOR CAMPAIGN:https://www.nordicfeeling.jp/html_mail/221201_s/lp.html)



北欧スウェーデンの腕時計ブランドTRIWA(トリワ)が、対象商品をご購入の方に先着でウォッチストラップを1点プレゼントするキャンペーンを実施します!

ストラップはリサイクル素材で出来たナイロンストラップです。

無くなり次第終了となりますので、是非この機会をご利用ください。





対象商品







TIME FOR PEACE



TRIWAが時計を変化の象徴とするために活動しているTIME FOR CHANGEプロジェクトが始まるきっかけとなったシリーズ‟TIME FOR PEACE”。違法銃器を溶かして固めた金属「Humanium Metal」から作られた時計のシリーズです。「Humanium Metal」とは、違法銃器を回収し銃を溶かして不純物を取り除いてできた金属です。Humanium Metal×TRIWAのコラボレーションウォッチは‟TIME FOR PEACE”と名付けられ、売上金の一部を紛争によって引き裂かれた地域の復興を助けるため、そして武器によって負傷した被害者を助けるために寄付しています。

https://www.nordicfeeling.jp/triwa/release/220824/













TIME FOR OCEANS



地球上で問題となっているプラスチックゴミによる海洋汚染。この地球規模の問題に対して、海洋廃棄物をアップサイクルし、海の健康への意識を高めることを目的としてつくられた、リサイクルウォッチ“TIME FOR OCEANS”シリーズ。スイスの「#tide ocean material」のリサイクル素材を使用した腕時計です。海洋廃棄物は太陽エネルギーの助けを借りて粒状に変換され、時計に再成形されました。10気圧防水、3D成形された波をイメージした文字盤、海面に浮かぶブイをイメージした針など、海からのインスピレーションで満たされています。

https://www.nordicfeeling.jp/triwa/release/221014/









TIME FOR SOLAR

光をエネルギーに変換する「TIME FOR SOLAR」。時計として取り組める最もスタンダードなエコ活動であるソーラーウォッチにスポットを当てました。ソーラーという機能的な面をデザインにも落とし込み、文字盤には様々な長さの線が放射状にランダムに配置され、パワーの元である光を表現しています。シンプルなカラーリングながら、インデックスや針に独特なシルバー配色を施し、光の加減や見る角度により放射状のアクセントと共に美しい輝きを放ちます。文字盤の下にある太陽電池は、太陽やライトなど日常の光を電気エネルギーに変換します。この時計は酸化銀電池を使用していないため、電池を交換する必要がなく、フル充電で約6ヵ月稼働します。

https://www.nordicfeeling.jp/release/220304_triwa/





TRIWA TIME FOR CAMPAIGN











期間:2022年12月1日(木)~2022年12月25日(日)

内容:期間中、対象商品をご購入の方に先着でリサイクルナイロンストラップを1点プレゼントします。※無くなり次第終了

対象商品:TIME FOR PEACE、TIME FOR OCEANS、TIME FOR SOLAR

対象店舗:TRIWA SHOP OMOTESANDO、NORDIC FEELING2店舗・オンラインストア、その他全国のTRIWA取り扱い店舗(一部店舗を除く)

※フェア内容は予告なく変更の場合があります。











TRIWA/トリワ





"TRansforming the Industry of WAtches" 時計業界に革新を起こす、という意味の頭文字を取り名付けられたブランドTRIWA(トリワ)は、2007年に北欧スウェーデンのストックホルムで生まれました。腕時計が人々の個性を反映するアイテムとなり、現代のファッションスタイルの象徴となることを目指しています。 すべての製品はストックホルムにあるトリワのクリエイティブ・スタジオで日々生まれています。「自分が身に付けたいと心から思えるものだけを製造する」という私たちのモットーは、トリワが創業されたその日から変わっていません。



▼ブランドストア

TRIWA SHOP OMOTESANDO

▼コンセプトストア

NORDIC FEELING 有楽町/名古屋/オンラインサイト https://www.nordicfeeling.jp/



TRIWA日本総輸入代理店:リズムグループ アイ・ネクストジーイー株式会社

https://www.nordicfeeling.jp/triwa/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/03-17:40)