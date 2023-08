[株式会社集英社]

8月20日(日)より、SRR Project Space(東京・下北沢)で、アートプリントを展示販売





株式会社集英社(本社:東京都千代田区)は、「マンガを、受け継がれていくべきアートに」というヴィジョンのもと、2021年3月にマンガアート販売の新事業「集英社マンガアートヘリテージ」(https://mangaart.jp/ja/)をスタートしました。



8月20日(日)より、尾田栄一郎「ONE PIECE / UNSEEN WORLDS」の展覧会を、SRR Project Space(東京・下北沢)にて開催します。





集英社マンガアートヘリテージによる展覧会の第ニ弾は、尾田栄一郎「ONE PIECE / UNSEEN WORLDS」。

会場には、2021年3月に公開した作品と、2023年8月公開の新作を並べて展示します。



カラーのシリーズは、原画をA1サイズに引き伸ばしてプリント。

コットン100%のファインアート紙にアーカイバルインクジェットプリントする作品は、これまでにない大画面で、細やかなタッチを含めてご鑑賞いただけます。



尾田栄一郎「ONE PIECE / LES TROIS MOUSQUETAIRES」









尾田栄一郎「ONE PIECE / Let me see what you can do.」









また現在では希少となった大型の活版印刷機でプリントしたモノクロ作品も展示。

ドイツ・ハイデルベルグ社の1960 年代製印刷機を用い、ドイツ最古のペーパーミルを持つ製紙会社、グムンド社のコットンペーパーにプリントする作品も、はじめて一般公開します。



尾田栄一郎「ONE PIECE / Luffy and Ace」









期間中、アートプリントとあわせて、活版印刷作品の制作を記録した映像も展示。

オンラインでは伝えきれなかったアートプリントの真価を、東京・下北沢でご覧ください。



開催概要





尾田栄一郎「ONE PIECE / UNSEEN WORLDS」



会期:2023年8月20日(日)~ 9月10日(日)

開廊:木、金、土 13:00~19:00、日 13:00~18:00

休廊 : 月、火、水

入場:無料

会場:SRR Project Space

155-0031 東京都世田谷区北沢2-22-2-1

https://srrprojectspace.startbahn.io

協力:スタートバーン株式会社



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-19:16)