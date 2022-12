[エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社]

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:朝日利彰、以下 NTTソルマーレ)が運営する、国内最大級電子コミック配信サイト「コミックシーモア」のTVCMが、CM総合研究所が発表するBRAND OF THE YEAR 2022「消費者を動かしたCM展開」を受賞したことをお知らせします。



BRAND OF THE YEAR 2022「消費者を動かしたCM展開」は、月例CM好感度調査に基づき発表される賞で、2022年度(2021年11月度~2022年10月度)に放映された全6,833銘柄の中から、優れたCM展開で業績の向上に貢献したCMとして評価されたものです。







「シーモアタウン シーモアタワー」篇





「シーモアタウン 試し読みストリート」篇





「シーモアタウン シーモアバー」篇



「シーモアタウン シーモアタワー」篇と「シーモアタウン 試し読みストリート」篇は下記よりご覧いただけます。

https://www.cmoa.jp/cm/



1. BRAND OF THE YEAR 2022「消費者を動かしたCM展開」について

CM総合研究所は消費者3,000人の月例CM好感度調査を基に、CM好感度年間No.1ブランド「BRAND OF THE YEAR」、および優れたCM展開で業績の向上に貢献した「消費者を動かしたCM展開」を毎年12月に発表しています。今年のBRAND OF THE YEAR 2022「消費者を動かしたCM展開」は、151銘柄がノミネートされました。詳細は下記からご確認ください。

https://www.cmdb.jp/news/release20221213_2022cm/



2. BRAND OF THE YEAR 2022「消費者を動かしたCM展開」受賞にあたり

国内最大級電子コミック配信サイト「コミックシーモア」は、2020年8月より「マンガ愛、溢れてます。」のコンセプトのもと、マンガ愛に溢れる兄妹に竹内涼真さん、中条あやみさんを起用したTVCMシリーズを展開して参りました。本年度は、新たにケンドーコバヤシさんを起用し、「シーモアタウン」を舞台に、街をめぐりながらコミックシーモアの魅力に触れていくストーリーのCMを放映しています。



2022年度のCM展開について、30代以下を中心に高いCM好感度を獲得するとともに、CM放映前後で、第一利用意向が1.2倍に増加しました。その結果、業績向上に大きく貢献したCMとして評価され、BRAND OF THE YEAR 2022「消費者を動かしたCM展開」を受賞することができました。



コミックシーモアは、「すべての人に最高の読書体験を。」をコンセプトに掲げ、お客さまの声を踏まえたサービス改善や機能拡充に努めて参りました。これからもTVCM等を通じて、より多くのお客さまに「コミックシーモア」の魅力をお伝えするとともに、より漫画を身近に感じて楽しんでもらえるよう取り組んで参ります。



3.電子書籍配信サイト『コミックシーモア』サービス概要

コミックシーモアは、すべての人に最高の読書体験をしていただくため、以下のようなサービスの向上や機能の拡充を行っています。



(1)月間利用者数3,500万人超!国内最大級の電子コミック・電子書籍配信サイト

「コミックシーモア」は、2022年8月16日に18周年を迎えました。

「コミックシーモア」の創設日である8月16日は「電子コミックの日※」に認定されています。

※一般社団法人、日本記念日協会にて登録



(2)取扱い冊数105万冊以上の充実の品ぞろえ

コミックは66万冊以上を配信しており、国内最大級の品ぞろえを誇ります。コミックに限らず文芸・小説、ビジネス・実用書、ライトノベル、写真集を配信中です。



(3)「レンタル」「読み放題」など多様なサービスを展開

閲覧期間を限定(2泊3日)し、安価で提供する「シーモアレンタル」や、新規登録者は「7日間無料」でお楽しみ頂ける厳選タイトル読み放題の「シーモア読み放題」も提供中です。



(4)業界最大級となる318万件以上のお客様レビュー



(5)対応端末(スマートフォン/タブレット/PC)でマルチデバイス利用が可能



(6)毎月大量のキャンペーンを展開

無料作品18,700冊以上を常時提供しています。2,600本以上の特集・キャンペーンを展開しています。



(7)人気作品が1日最大2話分無料で読める

人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ、BL(ボーイズラブ)やTL(ティーンズラブ)の作品を、1日最大2話分無料で読める「シーモア毎日無料連載」を提供中です。



≪数値はすべて2022年11月30日実績≫



4.エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、「エンターテイメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし、国内最大級の電子書籍サービスの1つである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「ソルマーレ編集部」によるコミック制作、恋愛ゲーム「Shall we date?シリーズ」「Moe! Ninja Girls」、小説で繋がるLive配信サービス「ボイコネ」、漫画/アニメ/ゲームなどの作品スケジュール情報管理アプリ「シカロ」を中心としたエンターテイメントサービスを提供しています。

公式サイト:http://www.nttsolmare.com/



■電子書籍事業

・国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp



・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「ソルマーレ編集部」の展開

公式サイト:http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/



・We Love コミック「マンガ愛、溢れてます。」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/



・全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/





■ゲーム事業

・女性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall we date?」シリーズの提供・運営

公式サイト(英語):http://shallwedate.jp/



・男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Moe! Ninja Girls」の提供・運営

公式サイト(英語): http://ninjagirls.moe/



・女性向けモバイルゲーム「Obey Me!」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme/en/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme/







■新規ビジネス事業

・小説で繋がるLive配信サービス「ボイコネ」

公式サイト: https://boikone.jp/



・漫画/アニメ/ゲームの作品スケジュール情報アプリ「シカロ」

公式サイト:https://cicalo.jp/





<本件に関するお問い合わせ先>

●エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 多田、衣笠、伊藤

連絡先: 06-6228-8861

e-mail: info@nttsolmare.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-17:46)