[マーク ジェイコブス ジャパン株式会社]

アート・コラボレーション3週目はアーティスト、モデル、俳優の「Lauren Tsai」



この度、「マーク ジェイコブス(MARC JACOBS)」では、2023年11月1日(水)~11月28日(火)の期間、阪急うめだ本店 3階 モード ポップ アップ サーカスにて、「MARC JACOBS HOLIDAY COLLECTION POP UP CIRCUS (マーク ジェイコブス ホリデー コレクション ポップ アップ サーカス)」を開催しております。









国内外で活躍する4人のアーティストとのコラボレーションバッグを4週にわたり限定数量展開するポップアップ ショップの3週目の提携アーティストは、アーティストであり、モデルや俳優など多岐に渡りグローバルで活躍中の「Lauren Tsai(ローレン・サイ)」。







マーク ジェイコブスとローレン・サイとの提携は、2018年のコラボレーションによるカプセルコレクションの発表以来だが、今回の提携では特別に1つ1つハンドペイントを施している。フロントに「J マーク」を配し、エレガント且つ、クールなエッセンスを兼ね備えた「J マーク ショルダーバッグ」が、ローレンの世界観を感じる唯一無二の作品へと生まれ変わりました。



彼女自身、販売商品へのハンドペイントを施すのは初めてのこと。「より多くの人たちにアートを体験してほしい」というローレンの想いから、今回のパートナーシップが実現した。





販売されるのは「Sketch Bag」と題した5点 LAUREN レザー J マーク ショルダーバッグ 各¥276,100 税込価格





11月10日(金)より、阪急うめだ本店公式ホームページの「イベント予約お申込」(http://hhinfo.jp/entry/honten/event/detail/20231123MARCJACOBS)にて抽選販売をスタート。





また、11月15日(水)~22日(水)の間、同時期にローレンが手掛けたアートピース“Comfort”シリーズを特別にポップアップショップ内に展示をします。細部まで徹底的にこだわった独特なタッチと、今回は青を基調とした高い独創性のペイントで表現されています。その圧倒的な世界観を、是非体感してください。











Lauren Tsai



国内外で注目を集めるミレニアム世代を代表するアーティスト、モデル、俳優。

リアリティショー『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』に出演し注目を集める。

アーティストとして、Starbucks、MARC JACOBS、NIKEなどグローバルブランドとのアートコラボレーションを行う。近年はアニメーション制作にも力を入れ、boygenius の新曲『Cool About It』のアニメーションビデオで初監督を務める。NIKE、Beats by Dr.Dre、UNIQLO、資生堂などのグローバル企業の広告にモデルとして起用される。俳優としても FX とマーベルのドラマ『Legion』でハリウッドデビューを果たし、Netflix映画『Moxie』ではメインキャストとして出演。







「MARC JACOBS HOLIDAY COLLECTION POP UP CIRCUS」

会期:2023年11月1日(水)-11月28日(火)

場所:阪急うめだ本店 3階 モード ポップ アップ サーカス

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7 3階

営業時間: 阪急うめだ本店ホームページをご確認ください





問い合わせ店舗

マーク ジェイコブス 阪急うめだ店

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7 3階

TEL:06-6313-7118(直通)

営業時間 : 阪急うめだ本店ホームページをご確認ください





MARC JACOBS JAPAN オンラインストア / イベントページ

https://bit.ly/3MwoM96





MARC JACOBS JAPAN オフィシャル インスタグラム

INSTAGRAM ID: @marcjacobsjapan



MARC JACOBS JAPAN オフィシャル LINE

LINE ID: @marcjacobs_jp







