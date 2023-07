[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『月姫 -A piece of blue glass moon-』より新作グッズを発売いたします。













『月姫 -A piece of blue glass moon-』より新作グッズの発売が決定!

アルクェイドのアクリルスタンド、アクリルアートスタンド、ネコアルクの二層ステンレスマグカップの3アイテムがラインナップ。



▼コスパオフィシャルショップ・コスパWEB通販で予約受付開始!

『月姫 -A piece of blue glass moon-』グッズの詳細・ご予約はこちら。

https://nijigencospa.com/itemlist/id/03164/mode/title







先行販売情報





今回の新商品(3アイテム)は、下記のイベントで先行販売!

会場にお越しの際は、ぜひ下記ブースへお立ち寄りください。



■ 8月12日(土)~8月13日(日) コミックマーケット102(GEE!STOREブース)

※その他一部イベント・店舗にて先行販売する可能性がございます。







商品詳細







アルクェイドとデートに出かけよう!

頬を染め、デート服のアルクェイドをお部屋に飾って楽しもう。キャラクターの存在感を感じられるアクリルスタンド。土台は「水面に浮かぶ月」をイメージしたデザイン。













あなたのお部屋やデスクを彩るアルクェイドのアクリルアートスタンド。

「アルクェイド」のイラストを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。









HOTもCOLDも長時間楽しみたい!

ネコアルクの二層ステンマグカップ。リラックスしたネコアルクと一緒にひと息つこう。









(C)TYPE-MOON

発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ





