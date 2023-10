[株式会社 トゥモローランド]

The CLASIK for TOMORROWLAND 10.13.Fri



しなやかで張りのある素材による美しいドレープと身体を包み込むような、ゆったりとしたシルエットが特徴です。







〈The CLASIK for TOMORROWLAND〉が10月13日(金)トゥモローランド下記店舗にてリリースいたします。

〈The CLASIK〉の定番バルカラーポンチョに〈DORMEUIL〉社の別注ファブリック「BARATHEA」に生地を載せ替えたエクスクルーシブなコート。

しなやかで張りのある素材による美しいドレープと身体を包み込むような、ゆったりとしたシルエットが特徴です。













about | DORMEUIL





フランスにて創業した世界最古の生地マーチャント。

イギリスの物作りに惚れ込み、現地で生産拠点も構え、多くのオリジナルファブリックを英国製で開発。

仕立て映えする堅牢な英国ならではのクォリティに、フランチのエッセンスが光る絶妙な色柄が特徴です。



about | The CLASIK





2020年春夏コレクションよりデビュー。

MARGARET HOWELLのメンズラインに携わった、デザイナー・田中健氏が立ち上げたブランド。

New Classic, New Order ,New Modernをキーワードにデザインしないことや、意味のある仕立てに重きを置いた、上質なブリティッシュクラシックを提案。国内外から注目をおかれている。



商品詳細





COAT / 96-08-35-08413 /¥130,900(tax in)



展開店舗





ザ ストア トゥモローランド 阪急メンズ大阪店

トゥモローランド 京都BAL店

トゥモローランド 名古屋ラシック店

トゥモローランド 神戸店

トゥモローランド 札幌ステラプレイス店



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



