[FC大阪]

大阪府東大阪市をホームタウンとするサッカークラブ「FC大阪」は、シルバーパートナーとして、Never Value Creation株式会社様とパートナー締結いたしましたのでお知らせ致します。





【会社概要】

法人名:

Never Value Creation株式会社



所在地:

〒530-0044 大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館5階532・533



代表者:

代表取締役 幸 教武



事業内容:

教育研修、販売促進イベント



URL:

https://www.nv-creation.co.jp/



