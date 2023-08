[株式会社コーセー]



株式会社コーセー(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小林 一俊)は、オフィシャルスポンサーとして『ビューティスタジオ』パビリオンを出展している「キッザニア東京」(東京都江東区)にて、2023年8月22日(火)~25日(金)の4日間でワークショップ「Exciting Week with KOSE」を開催します。子どもに「化粧品を通して、美しい海を守ろう!」というテーマのもとで環境保全活動に取り組む、雪肌精「SAVE the BLUE~Ocean Project~」の活動を知ってもらいながら、海をイメージしたオリジナルキーホルダーを作る体験型イベントです。



当社では、中長期ビジョン「VISION2026」の中で、新たなお客さまづくりの拡大領域としてグローバル(Global)・ジェンダー(Gender)・ジェネレーション(Generation)のそれぞれの頭文字をとった“3G”を掲げ、性別や年齢にとらわれない、より多くのお客さまに寄り添う商品やサービスを提供する取り組みを強化しています。「ジェネレーション」の活動の一つとして、2022年10月に「キッザニア東京」に『ビューティスタジオ』パビリオンを出展。「きれいを、もっと自由に」をコンセプトに、「ヘア&メイクアップアーティスト」「パフューマー」の職業体験を通して、子どもたちがそれぞれ持つ感性を育み、“きれい”にまつわる多様な価値観に触れながら、化粧品や美容が持つ、心を明るくするような楽しさや、わくわく感を提供しています。



今回、キッザニア東京のイベントスペースにて期間限定で環境保全活動に関連するワークショップを開催します。ワークショップでは、15年にわたり自然保護活動を続ける雪肌精「SAVE the BLUE~Ocean Project~」の海を守る取り組みとともに、将来にわたって健康な肌を保つために、幼少期からスキンケア習慣を身につけることの大切さも紹介していきます。地球を守ること、そして自身の肌を守ることが、豊かで健やかな生活を過ごすために大切であることを子どもたちに伝えます。

レクチャータイム





子どもたちにスキンケアを実際に使ってもらいながら、海を守る取り組みやスキンケアの大切さを紹介。



キーホルダー作成タイム





サンゴを植え付ける様子や美しい海をイメージしながら、貝がらやビーズを使ってキーホルダーを作成。



イベント概要





イベント名:Exciting Week with KOSE

開催期間: 2023年8月22日(火)~8月25日(金)

場所:キッザニア東京 2階イベントスペース

ブログラム内容:化粧品を通して海を守る活動を知り、オリジナルキーホルダーを作る

体験時間:約30分

ワークショップURL :https://www.kidzania.jp/tokyo/news/14922

『ビューティスタジオ』について





キッザニア東京に2022年10月5日にオープンした、コーセーがオフィシャルスポンサーのパビリオン。

◇『ビューティスタジオ』特設ページ : https://www.kose.co.jp/company/ja/kidzania/

KCJ GROUP/キッザニア について





KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京(2006年10月開業)」「キッザニア甲子園(2009年3月開業)」「キッザニア福岡(2022年7月開業)」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、現実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション(学び)」と「エンターテインメント(楽しさ)」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

◇キッザニアホームページ : https://www.kidzania.jp/

『雪肌精』ブランドについて





『雪肌精』は、透明感のある肌に導く和漢植物エキス配合の化粧水として1985 年に誕生、その確かな肌効果と使い心地の良さから、世界中のお客さまに支持されています。現在は、カテゴリーの追加や販路の拡大により「雪肌精 みやび」、「雪肌精」、「雪肌精 シュープレム」、「雪肌精 クリアウェルネス」の4つのシリーズ体系で展開。「あなたが美しくなると、地球も美しくなる」というブランドメッセージのもと、売上の一部を環境保全活動に役立てる、雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクト等のサステナビリティ推進活動にも長年にわたり取り組んでいます。『雪肌精』はコーセーの重点グローバルブランドの1つとして、15の国と地域(日本、中国、韓国、台湾、香港、ミャンマー、タイ、カンボジア、マレーシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、カナダ、アメリカ、スペイン)で展開しています。

◇雪肌精 ブランドサイト : https://sekkisei.jp/

雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクトについて





当社を代表するロングセラーブランド『雪肌精』は、2009年からキャンペーン期間の売上の一部を自然保護活動に寄附する支援活動や、地球の環境保全に対する関心を高め、理解を深める啓発活動に取り組む雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクトを展開しています。夏季は沖縄のサンゴ保全を通じた“海を守る”活動、冬季はHakuba Valleyで使用される電力の再生可能エネルギーへの切り替え支援を通じた“雪を守る”活動に取り組んでいます。

◇雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクトサイト : https://sekkisei.jp/site/p/savetheblue.aspx















