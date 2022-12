[アイ・ネクストジーイー株式会社]

アイ・ネクストジーイー株式会社は、デンマークウォッチブランドBERING(ベーリング)のクリスマスフェアを2022年12月1日(木)より全国のBERING取り扱い店舗にて開催します。







(BERING Christmas Fair:https://bering.jp/release/2212012/)

北欧デンマークの腕時計ブランドBERING(ベーリング)は、2022年12月1日(木)よりクリスマスフェアを開催します!

期間中、BERINGの製品をご購入のお客様には、ジャーマンカモミールの種が埋め込まれた特別なメッセージカードを先着でプレゼント。一晩水につけて土に埋めると数日で発芽し、やがて花を咲かせる素敵なメッセージカードです。

さらに、BERINGのブランドショップとコンセプトコーナー14店舗では、クリスマス期間限定の特別スリーブでお渡しします。

傷がつきにくく透明度の高いサファイアガラスを全商品に採用し、3年という長期保証が付くBERINGウォッチは、ギフトにも安心です。

メッセージカードもスリーブも無くなり次第終了となりますので、是非この機会をご利用ください。







Special Massage Card







このメッセージカードは、紙ゴミとなった古紙を再生し、さまざまな花の種を漉きこんだ、古紙100%の環境にやさしいリサイクルペーパーを使用しています。ひと晩水につけて土に埋めると、数日で発芽し、やがてお花を咲かせます。

1.春または秋にこのメッセージカードを一晩、水にひたします。

2.鉢植えを用意し、メッセージカードを5mmほど埋めます。

3.水やりをすると、5~10日ほどで発芽します。

※メッセージカードには、水性のボールペン、または鉛筆をご使用ください。





Special Wrapping













BERINGのブランドショップとコンセプトコーナー14店舗では、BERINGのBOXに特別なスリーブを付けてお渡しします。ホリデーシーズン限定なので、ぜひご利用ください。





BERING Christmas Fair











期間:2022年12月1日(木)~

開催店舗:BERING SHOP SHINJUKU、NORDIC FEELING3店舗、BERINGコンセプトコーナー14店舗、POP UP SHOP 1店舗、その他全国のBERING取扱店(一部店舗を除く)

※フェア内容は予告なく変更する場合があります。

詳細:https://bering.jp/release/2212012/







BERING/ベーリング



2010 年にデンマークの冒険家Rene Kaerskov(レネ・ケルスコフ)によって創設されたウォッチ&ジュエリーブランド。神秘的で儚くも力強い氷の世界「北極」の地と、デンマーク独自のミニマルなデザインを融合させた革新的なアイテムの数々が特徴です。北極の大空を悠然と浮遊するオーロラの流線的なフォルムと光彩、永久凍土の強大無比の頑強さ、全てを包み込む壮大な癒しの力。それらすべてからインスパイアされたベーリングのものづくりは「常に流れつづける時の中でも、壮大な北極の自然と同じように変わる事なく永遠に輝き続ける」という哲学がこめられています。時が経っても美しく残る時計、それがベーリングの信条です。時代を超えてエレガントで、長持ちし、耐久性のある素材を使用した製品を設計しています。さらに、ベーリング独自のチャリティー活動「time to care」の取り組みを通し、シロクマの保護活動を行う「Polar Bears International」をブランド創立当初より支援しています。寄付金は特にアラスカやノルウェーにいるシロクマの研究や保護に使われます。





▼ブランドストア

BERING SHOP SHINJUKU

▼コンセプトストア

NORDIC FEELING(表参道ギャラリー/有楽町/名古屋/オンラインサイトhttps://www.nordicfeeling.jp/)

▼コンセプトコーナー

・TiCTAC系列10店舗(札幌ステラプレイス/仙台パルコ/新潟ビルボードプレイス/渋谷ヒカリエ/トルク立川ルミネ/横浜トルク/金沢フォーラス/名古屋タカシマヤゲートタワーモール/ジャンクスルクア大阪/アミュプラザ博多)

・オンタイム系列4店舗(池袋/京都/神戸/ムーヴマークイズみなとみらい)

▼POP UP SHOP

阪神梅田本店2F クリエイターズヴィレッジ(2023年1月10日まで)



Instagram:@bering_japan(https://www.instagram.com/bering_japan/?hl=ja)



BERING日本総輸入代理店:リズムグループ アイ・ネクストジーイー株式会社

オフィシャルブランドサイト:http://bering.jp/



