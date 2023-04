[ギャップジャパン株式会社]

ダイバーシティやインクルージョンを象徴したレインボーデザインのGAPロゴTシャツが登場







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、カジュアルなアメリカンスタイルをグローバルに展開するアパレルブランドGapは、お客様、そして従業員の個性と多様性を尊重してきました。「自分らしくある」ことを何よりも大切にし、すべての人に敬意をもって平等に接することは企業コアバリューの一つです。Gapは日本におけるLGBTQ支援活動のパイオニアであり、東京レインボープライドを始めとする全国各地でのプライドイベントへの継続的な参加など様々な取り組みを通じて、日本のLGBTQコミュニティに力を与えるための活動を行っています。



Gapは今月開催される「東京レインボープライド2023」と、6月のプライド月間に向けたPRIDEコレクションとして、レインボーデザインのGAPロゴTシャツを発売します。本コレクションは、一部の店舗を除く全国のGapストアと公式オンラインストア(https://www.gap.co.jp/)で4月17日(月)から販売を開始します。



価格帯は2,490~3,990円で、メンズカテゴリー(ユニセックス)とトドラーボーイ(ユニセックス)で展開します。アダルトは、立体的なGAPロゴがレインボーカラーでプリントされたTシャツが2型、全4色でラインナップ。トドラーボーイからも同デザインのロゴTシャツが2色で登場、ともにユニセックスで着用できるデザインで展開します。





「東京レインボープライド2023」が開催される4月22日(土)、23日(日)には、全国のGap及びBanana Republicのストアスタッフがレインボーリボンを着用し、アライ*としてLGBTQコミュニティへのサポートを表明します。この2日間のご購入者様に、数量限定のオリジナルアライステッカーをプレゼントいたします。



さらにGap新宿フラッグス店ではレインボーカラーの限定ドリンクや、2日間限定の特別なプリントデザインをお楽しみいただけます。ぜひ、プライドフェスティバルの期間にGapストアへお越しください。



*アライ(ally)は英語で「同盟」を意味します。そこから、LGBTQ支持者のことをアライと呼びます。LGBTQアライは性的少数者のことを理解し、すべての人が自分らしくいられる世の中になることを願いそのために自分に何ができるかを考える人です。



Gap公式オンラインストア

https://www.gap.co.jp/

ギャップジャパンのダイバーシティ&インクルージョンに関する取り組み

https://www.gapinc.com/ja-jp/values/equality-belonging





アイテム詳細 ※全て税込みです





【MEN’S / UNISEX】GAPロゴTシャツ ¥3,990







【MEN’S / UNISEX】GAPロゴTシャツ ¥3,990



Gap新宿フラッグス店

場所: 東京都新宿区新宿3-37-1 新宿フラッグス 1F/B1F

電話: 03-5360-7800

営業時間: 11:00-22:00



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。



詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



