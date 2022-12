[一般社団法人日本レコード協会]

ゴールド認定は邦楽16作品、洋楽5作品の計21作品





日本レコード協会は、2022年11月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。

▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html





プラチナ認定作品







Ado「逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」





Ado「ウタカタララバイ(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」





Ayase「夜撫でるメノウ」





Official髭男dism「Subtitle」



※Official髭男dism「Subtitle」は、2022年10月12日の配信開始から50日でのプラチナ認定達成となり、当協会ストリーミング認定(2020年4月度開始)において、最速でのプラチナ認定作品となりました。



TWICE「What is Love?」





BTS「Your eyes tell」





Wiz Khalifa「See You Again (feat. Charlie Puth)」











ゴールド認定作品







青山テルマ feat. SoulJa「そばにいるね」

絢香「三日月」

宇多田 ヒカル「Automatic」

King Gnu「雨燦々」

JUDY AND MARY「そばかす」

スピッツ「優しいあの子」

sloppy dim「カタコト」

TWICE「Celebrate」

TWICE「Talk that Talk」

中島 美嘉「雪の華」

BUMP OF CHICKEN「なないろ」

広瀬 香美「ロマンスの神様」

BTS「Save Me」

藤井 風「死ぬのがいいわ」

ゆある「アスノヨゾラ哨戒班」

米津玄師「KICK BACK」

Ed Sheeran「Shivers」

SHAUN「Way Back Home (feat. Conor Maynard) [Sam Feldt Edit]」

DJ Khaled「I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne)」

Tones and I「Dance Monkey」

Mariah Carey「All I Want For Christmas Is You」





詳細は以下URLをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d10908-20221226-e45ec9ea61f2cb957acd65cbd4cb6752.pdf



▼日本レコード協会 ストリーミング認定

https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html



