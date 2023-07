[株式会社 ノーウェア]

US企画に続くチームアップシューレースが

2023.7.8️に全世界のBAPE STORE(R)︎で ローンチ!









BAPE(R)︎ことA BATHING APE(R)︎はハイプなスニーカー用シューレースブランド<KIXSIX(キックスシックス)>とのチームアップしたシューレースを発表いたします。

そんなスニーカーヘッズ向けアクセサリーとして、ABC CAMOを全面プリントしたデザインのシューレースはまさにレアスニーカーのためのアイテムです。昨年US限定展開されたシューレースに続く第二弾、今回は全世界のBAPE STORE(R)︎で発売となる総柄のデザインです。



また、専用のブリスターにもABC CAMO柄で構成したデザインをプリントした仕様、

ハーフクリアの専用カプセルに2本1SETを収納したKIXSIXのベーシックスタイルでの発売です。

本コレクションはA BATHING APE(R)正規取り扱い店舗及びBAPE.COMにて2023年7月8日(土)より発売開始。















BAPE(R) X KIXSIX ABC CAMO SHOELACE

COLOR: BLUE, GREEN, PINK

¥4,950- (税込)



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/blogs/news/kixsix



