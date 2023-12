[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2024年2月18日(日)に開催されるオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2024」(通称「オトファン2024」)の配信チケットが各プラットフォームにて販売開始されたことをお知らせいたします。







そしてオトメイトイベント情報公式SNS(X)アカウントでは、本日から順次今回のイベントで披露する6作品の朗読劇あらすじを公開!

各作品の異なる世界観を活かした「オトファン2024」ならではの“とっておきの物語”をご用意しておりますので、ぜひ事前にチェックしてみてください。



たっぷりの甘さはもちろん、予期せぬトラブルあり・バージョンアップしたコント(?)あり・さらにはまさかの涙あり……な展開がイベント当日あなたを待っています(ハート)



▼オトメイトイベント情報公式SNS(X)

https://twitter.com/OtomateEvent



本イベントでお届けする朗読劇はゲームをプレイしていなくてもお楽しみいただける内容となっておりますが、プレイ済の方にはさらに楽しんでいただける要素が各所にちりばめられています!



ぜひこの冬、出演6作品に触れてみるのはいかがでしょうか――?



配信チケット情報





本日から本イベントの配信チケットが各プラットフォームにて販売開始となりました。



早期購入特典は、オトファン初の「公演全景映像」!

本編(開演前カゲナレ~終演後カゲナレ)ステージ全体の様子をご覧いただけます。

ぜひ対象期間内にお買い求めください♪



他にも配信チケットならではの特典をご用意しておりますので、詳細はぜひイベント公式HPをご覧ください。



▼イベント公式HP(配信チケット情報)

https://www.otomate.jp/event/dessert/live/



配信チケット購入ページ

<PIA LIVE STREAM>

https://w.pia.jp/t/dessert-de-otomate/



<OPENREC.tv>

https://www.openrec.tv/ppv/dessert2024



<ニコニコ生放送>

https://dwango-ticket.jp/



<PIA LIVE STREAM【海外受付】>

https://w.pia.jp/a/otomateddo24eng-pls/



配信チケット販売期間

【2公演通し配信チケット】

2023年12月8日(金)12:00~2024年3月3日(日)19:00まで

【1公演のみ配信チケット】

2023年12月8日(金)12:00~2024年3月3日(日)21:00まで



配信チケット価格

<PIA LIVE STREAM>

2公演通し配信チケット+特典映像付+PIA LIVE STREAM限定特典付:11,500円(税込)

2公演通し配信チケット+特典映像付:10,800円(税込)

1公演配信チケット:4,800円(税込)



<OPENREC.tv>

2公演通し配信チケット+特典映像付+OPENREC.tv限定特典付:11,500円(税込)

2公演通し配信チケット+特典映像付:10,800円(税込)

1公演配信チケット:4,800円(税込)



<ニコニコ生放送>

2公演通し配信チケット+特典映像付:10,800円(税込)

1公演配信チケット:4,800円(税込)





<PIA LIVE STREAM【海外受付】>

1公演配信チケット:4,800円(税込)



購入枚数制限

1アカウント1申込み1枚まで



特典・仕様情報

●2公演通し配信チケット購入特典

特典映像

各公演の開演前・終演後に出演キャストによるトークの様子をお届けいたします。

※1公演のみ配信チケットと開始時間が異なりますので十分ご注意ください。



●早期購入特典

公演全景映像

引きの定点カメラでステージ全体を映し続けた映像となります。

※配信チケットを購入いただいた公演の映像をご視聴いただくことができます。



▼早期購入特典対象期間

2023年12月8日(金)12:00~2024年1月15日(月)23:59



▼早期購入特典視聴期間

2024年2月26日(月)18:00~2024年3月3日(日)23:59



●PIA LIVE STREAM限定特典

アフターストーリーブック

出演6作品のSSなどの収録を予定しております。

※収録内容は、会場チケット【スペシャルシート】【2公演(昼公演・夜公演)通しチケット】と共通です。



●OPENREC.tv限定特典

OPENREC.tv限定動画

現在OPENREC.tvにて毎月配信中の「八代&浦・夏目のゲームツーリズム♪ ~Presented by オトメイト~(通称「ゲムツム」)」によるコラボバラエティ動画をお届けいたします。

出演者:八代 拓・浦 和希 ※敬称略

※事前収録映像を予定しております。



●ニコニコ生放送限定仕様

各公演本編チラ見せ

ログインなしで、各視聴ページから無料で本編冒頭5分をご視聴いただくことができます。



朗読劇あらすじ公開





オトメイトイベント情報公式SNS(X)アカウントでは、本日から順次今回のイベントで披露する6作品の朗読劇あらすじを公開!

イベント当日果たしてどんな物語が繰り広げられるのか……ぜひ想像を膨らませつつご覧ください♪



▼本日公開「オランピアソワレ」







ゲムツムサブスク会員限定!

「オトファン2023」朗読シナリオ(デジタル版)閲覧ページ公開





OPENREC.tvにて配信中の『八代&浦・夏目のゲームツーリズム♪~Presented by オトメイト~』(通称「ゲムツム」)のサブスク会員になると、期間限定で前回「オトファン2023」で披露した6作品の朗読シナリオ(デジタル版)をご覧いただけます。



「オトファン2024」に出演する作品もラインナップされておりますので、前回の内容をお楽しみいただきつつ、イベント当日に向けて気持ちを高めてみてはいかがでしょうか!



対象ページ閲覧期間

2023年12月8日(金)18:00~2024年3月3日(日)23:59



「オトファン2023」出演作品

「スペードの国のアリス ~Wonderful White World~」

「ラディアンテイル」

「天獄ストラグル -strayside-」

「幻奏喫茶アンシャンテ」

「キューピット・パラサイト」

「終遠のヴィルシュ」



[スタンダードプラン]以上の登録でご覧いただけますとので、この機会にぜひチェックしてみてください。



▼「八代&浦・夏目のゲームツーリズム♪」番組情報

https://www.openrec.tv/user/tourism



▼「八代&浦・夏目のゲームツーリズム♪」サブスク会員登録はコチラ

https://www.openrec.tv/subscription/user/tourism



▼「八代&浦・夏目のゲームツーリズム♪」とは?

『八代&浦・夏目のゲームツーリズム♪~Presented by オトメイト~』(通称「ゲムツム」)は、女性向け恋愛ゲームブランド「オトメイト」協力のもと、

声優の八代拓・浦和希・夏目響平がゲームの世界を旅する

「ゲームツーリズム」を専門に取り扱う旅行代理店『オトメイトラベル』の社員として、

様々なゲームの世界への旅をプランニングしていくバラエティ番組です。





開催日程・会場





《開催日程》

2024年2月18日(日)全2公演

【昼公演】開場 12:00 開演 12:45

【夜公演】開場 18:00 開演 18:45



《会場》

TFTホール1000

アクセス:https://www.bigsight.jp/organizer/buildings/tft/access.html



※開場・開演時間は予告なく変更になる場合がございます。

※本イベントは有料配信がございます。



出演キャスト





【昼公演】

「オランピアソワレ」

朱砂 役:松岡禎丞

天草四郎時貞 役:上村祐翔

縁 役:内田雄馬

柑南 役:柴崎哲志



「キューピット・パラサイト -Sweet & Spicy Darling.-」

ピーター・フラージュ 役:岡本信彦

メレニス・レヴィン 役:上村祐翔

シルヴィ・スコット 役:天崎滉平

ロビン・ブレット 役:浦 和希



「ラディアンテイル ~ファンファーレ!~」

ヴィリオ 役:内田雄馬

ラディ 役:岡本信彦

リアン 役:渡辺 紘



【夜公演】

「終遠のヴィルシュ」

イヴ 役:斉藤壮馬

マティス・クロード 役:天崎滉平

アドルフ 役:八代 拓

ダハト 役:土岐隼一



「天獄ストラグル -strayside-」

石川五右衛門 役:八代 拓

宇賀菊之助 役:斉藤壮馬

JacK 役:古川 慎

魂緒 役:佐藤 元



「テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団」

ジョセフィ 役:古川 慎

トビアス 役:小林裕介

エリック 役:木村良平



※敬称略

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。



会場チケット情報





《会場チケット価格》

スペシャルシート:26,000円 (税込)【完売】

2公演(昼公演・夜公演)通しチケット:21,000円(税込)

全席指定:8,800円(税込)



《購入枚数制限》

1申込み2枚まで



《会場チケット特典情報》

●2公演(昼公演・夜公演)通しチケット

・アフターストーリーブック



※特典情報等詳細はイベント公式HPをご確認ください。



《会場チケットスケジュール》

【一般販売】

受付期間 2023年12年16日(土)AM10:00~



イベント公式ページ: https://www.otomate.jp/event/dessert/

オトメイトイベント情報公式SNS(X): https://twitter.com/OtomateEvent



【主催】アイディアファクトリー株式会社/デザインファクトリー株式会社

【制作】LUC株式会社/トライアンフ株式会社

【運営】株式会社ディスクガレージ



▼公演に関するお問い合わせ

https://www.diskgarage.com/support/



上記URL にございますお客様サポートをご確認の上、

ご不明な場合はお問い合わせフォームよりご相談をお願いいたします。



▼ディスクガレージお問い合わせ

https://info.diskgarage.com



権利表記:(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)IDEA FACTORY/ichicolumn inc.

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です



