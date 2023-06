[株式会社サンライズプロモーション東京]

~今年10月 ボストン・ポップスon the Tour 2023 OSCAR & TONY~



2023年10月に70名以上を率いて20年ぶりに公演を行う、アメリカの至宝“ボストン・ポップス”。10月6日(金)~8日(日)の東京国際フォーラムホールA、10月12日(木)13日(金)の大阪・フェスティバルホールに続いて、10月10日(火)にサントリーホールでの追加公演が決定しました。演奏プログラムはOSCAR & TONY、ゲスト・ヴォーカルを井上芳雄が務めます。







「OSCAR & TONY」は、アカデミー賞、トニー賞の受賞作品を中心に構成されたプログラム。『サウンド・オブ・ミュージック』『美女と野獣』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といったミュージカルや映画の名曲たちを、フルオーケストラでお届けいたします。ゲスト・ヴォーカルの井上芳雄は、ボストン・ポップスの演奏と共に、『レ・ミゼラブル』の「Stars」、『アラジン』の「Proud of Your Boy」など計6曲を披露予定です。演奏予定曲につきましては、P2の公演概要をご覧ください。

今回の発表に際し、井上芳雄からメッセージが到着いたしました。なお、ボストン・ポップスon the Tour 2023のなかで、この「OSCAR & TONY」が楽しめるのはこの日のみ。一夜限りの特別なコラボレーションにご期待ください。





「ボストン・ポップスon the Tour 2023 OSCAR & TONY 日本公演」公演概要



公演名:ボストン・ポップスon the Tour 2023

OSCAR & TONY 日本公演

出演:指揮 キース・ロックハート

演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ

ゲスト 井上芳雄(ヴォーカル)

会場:サントリーホール(〒107-8403東京都港区赤坂1-13-1)

日時:10月10日(火) 18:30開演

チケット代:S:15,500円 / A:12,500円 / B:9,500円 / P:9,500円(税込/全席指定/未就学児童不可)

チケット販売:イープラス最速先行:7月12日(水)10:00~

プレガイド先行:7月21日(金)10:00~

一般発売:7月31日(月)10:00~ ※一般発売より座席選択可能

チケットに関するお問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



主催・招聘・制作:サンライズプロモーション東京

後援:アメリカ大使館

協力:PMC



【演奏予定曲目】

Hooray for Hollywood

ハリウッド万歳

Overture to The Sound of Music

『サウンド・オブ・ミュージック』序曲

“Singin’ in the Rain” from Singin’ in the Rain

『雨に唄えば』より“雨に唄えば” (ヴォーカル:井上芳雄)

“Stars” from Les Miserables

『レ・ミゼラブル』より”星よ” (ヴォーカル:井上芳雄)

“Mambo” from West Side Story

『ウエストサイド物語』より”マンボ”

“Bohemian Rhapsody” from Bohemian Rhapsody

『ボヘミアン・ラプソディ』より”ボヘミアン・ラプソディ”

Overture to Beauty and the Beast

『美女と野獣』序曲

“Proud of Your Boy” from Aladdin

『アラジン』より”自慢の息子” (ヴォーカル:井上芳雄)

“You’ve Got a Friend in Me” from Toy Story

『トイ・ストーリー』より” 君はともだち” (ヴォーカル:井上芳雄)

“Under the Sea” from The Little Mermaid

『リトル・マーメイド』より” アンダー・ザ・シー”

Suite from Back to the Future

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』組曲

Overture to The Phantom of the Opera

『オペラ座の怪人』序曲

“Sunset Boulevard” from Sunset Boulevard

『サンセット大通り』より” サンセット大通り” (ヴォーカル:井上芳雄)

My Heart Will Go On, from Titanic

『タイタニック』より” マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン” (ヴォーカル:井上芳雄)

Music from Pirates of the Caribbean

『パイレーツ・オブ・カリビアン』の楽曲

Unchained Melody

アンチェインド・メロディ

“Hedwig’s Theme” from Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

『ハリーポッターと賢者の石』より” ヘドウィグのテーマ”

“Flying Theme” from E.T. the Extraterrestrial

『E.T.』より” フライング・テーマ”

42nd Street

42nd ストリート





「ボストン・ポップスon the Tour 2023 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演」公演概要



公演名:ボストン・ポップスon the Tour 2023

ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演

出演:指揮 キース・ロックハート

演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ



<東京公演>

会場:東京国際フォーラム ホールA(東京都千代田区丸の内3丁目5―1)

日時:10月6日(金) 19:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:服部百音

10月7日(土) 13:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:角野隼斗

10月7日(土) 18:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:角野隼斗

10月8日(日) 14:00開演 スター・ウォーズ:ザ・ストーリー・イン・ミュージック

チケット代:S:12,500円 / A:10,500円 / B:8,500円(税込/全席指定/未就学児童不可)

チケット販売:一般発売 6月3日(土)10:00~ ※一般発売より座席選択可能

チケットに関するお問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



<大阪公演>

会場:フェスティバルホール(大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18)

日時:10月12日(木) 18:30開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:服部百音

10月13日(金) 18:30開演 スター・ウォーズ:ザ・ストーリー・イン・ミュージック

チケット代:S:12,500円 / A:10,500円 / B:8,500円 / BOX:20,000円 /

バルコニーボックスS:25,000円 / バルコニーボックスA:21,000円

※バルコニーボックスは 2 枚一組、フェスティバルホールのみで取り扱い。

(税込/全席指定/未就学児童不可)

チケット販売:一般発売 6月24日(土)10:00~

チケットに関するお問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(10:00~18:00 日・祝日休み)



公式ページ:https://bpo-japan.srptokyo.com



主催・招聘・制作:サンライズプロモーション東京

協賛:イープラス

後援:アメリカ大使館

J-WAVE / ニッポン放送 / TBSラジオ / TOKYO FM(東京公演のみ)

協力:PMC / キャビノチェ.Ltd

MBSテレビ(大阪公演のみ)



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-15:46)