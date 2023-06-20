ボストン・ポップス来日公演 サントリーホールにて追加公演決定…
［株式会社サンライズプロモーション東京］
～今年10月 ボストン・ポップスon the Tour 2023 OSCAR & TONY～
2023年10月に70名以上を率いて20年ぶりに公演を行う、アメリカの至宝“ボストン・ポップス”。10月6日（金）～8日（日）の東京国際フォーラムホールA、10月12日（木）13日（金）の大阪・フェスティバルホールに続いて、10月10日(火)にサントリーホールでの追加公演が決定しました。演奏プログラムはOSCAR & TONY、ゲスト・ヴォーカルを井上芳雄が務めます。
「OSCAR & TONY」は、アカデミー賞、トニー賞の受賞作品を中心に構成されたプログラム。『サウンド・オブ・ミュージック』『美女と野獣』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』といったミュージカルや映画の名曲たちを、フルオーケストラでお届けいたします。ゲスト・ヴォーカルの井上芳雄は、ボストン・ポップスの演奏と共に、『レ・ミゼラブル』の「Stars」、『アラジン』の「Proud of Your Boy」など計6曲を披露予定です。演奏予定曲につきましては、P2の公演概要をご覧ください。
今回の発表に際し、井上芳雄からメッセージが到着いたしました。なお、ボストン・ポップスon the Tour 2023のなかで、この「OSCAR & TONY」が楽しめるのはこの日のみ。一夜限りの特別なコラボレーションにご期待ください。
「ボストン・ポップスon the Tour 2023 OSCAR & TONY 日本公演」公演概要
公演名：ボストン・ポップスon the Tour 2023
OSCAR & TONY 日本公演
出演：指揮 キース・ロックハート
演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ
ゲスト 井上芳雄（ヴォーカル）
会場：サントリーホール（〒107-8403東京都港区赤坂1-13-1）
日時：10月10日(火) 18：30開演
チケット代：S：15,500円 / A：12,500円 / B：9,500円 / P：9,500円（税込／全席指定／未就学児童不可）
チケット販売：イープラス最速先行：7月12日(水)10:00～
プレガイド先行：7月21日(金)10:00～
一般発売：7月31日(月)10:00～ ※一般発売より座席選択可能
チケットに関するお問い合わせ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日12:00～15:00）
主催・招聘・制作：サンライズプロモーション東京
後援：アメリカ大使館
協力：PMC
【演奏予定曲目】
Hooray for Hollywood
ハリウッド万歳
Overture to The Sound of Music
『サウンド・オブ・ミュージック』序曲
“Singin’ in the Rain” from Singin’ in the Rain
『雨に唄えば』より“雨に唄えば” (ヴォーカル：井上芳雄)
“Stars” from Les Miserables
『レ・ミゼラブル』より”星よ” (ヴォーカル：井上芳雄)
“Mambo” from West Side Story
『ウエストサイド物語』より”マンボ”
“Bohemian Rhapsody” from Bohemian Rhapsody
『ボヘミアン・ラプソディ』より”ボヘミアン・ラプソディ”
Overture to Beauty and the Beast
『美女と野獣』序曲
“Proud of Your Boy” from Aladdin
『アラジン』より”自慢の息子” (ヴォーカル：井上芳雄)
“You’ve Got a Friend in Me” from Toy Story
『トイ・ストーリー』より” 君はともだち” (ヴォーカル：井上芳雄)
“Under the Sea” from The Little Mermaid
『リトル・マーメイド』より” アンダー・ザ・シー”
Suite from Back to the Future
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』組曲
Overture to The Phantom of the Opera
『オペラ座の怪人』序曲
“Sunset Boulevard” from Sunset Boulevard
『サンセット大通り』より” サンセット大通り” (ヴォーカル：井上芳雄)
My Heart Will Go On, from Titanic
『タイタニック』より” マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン” (ヴォーカル：井上芳雄)
Music from Pirates of the Caribbean
『パイレーツ・オブ・カリビアン』の楽曲
Unchained Melody
アンチェインド・メロディ
“Hedwig’s Theme” from Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
『ハリーポッターと賢者の石』より” ヘドウィグのテーマ”
“Flying Theme” from E.T. the Extraterrestrial
『E.T.』より” フライング・テーマ”
42nd Street
42nd ストリート
「ボストン・ポップスon the Tour 2023 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演」公演概要
公演名：ボストン・ポップスon the Tour 2023
ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演
出演：指揮 キース・ロックハート
演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ
＜東京公演＞
会場：東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内3丁目5―1）
日時：10月6日(金) 19:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト：服部百音
10月7日(土) 13:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト：角野隼斗
10月7日(土) 18:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト：角野隼斗
10月8日(日) 14:00開演 スター・ウォーズ：ザ・ストーリー・イン・ミュージック
チケット代：S：12,500円 / A：10,500円 / B：8,500円（税込／全席指定／未就学児童不可）
チケット販売：一般発売 6月3日(土)10:00～ ※一般発売より座席選択可能
チケットに関するお問い合わせ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337（平日12:00～15:00）
＜大阪公演＞
会場：フェスティバルホール（大阪府大阪市北区中之島２丁目３−１８）
日時：10月12日(木) 18:30開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト：服部百音
10月13日(金) 18:30開演 スター・ウォーズ：ザ・ストーリー・イン・ミュージック
チケット代：S：12,500円 / A：10,500円 / B：8,500円 / BOX：20,000円 /
バルコニーボックスS：25,000円 / バルコニーボックスA：21,000円
※バルコニーボックスは 2 枚一組、フェスティバルホールのみで取り扱い。
（税込／全席指定／未就学児童不可）
チケット販売：一般発売 6月24日(土)10:00～
チケットに関するお問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(10:00～18:00 日・祝日休み)
公式ページ：https://bpo-japan.srptokyo.com
主催・招聘・制作：サンライズプロモーション東京
協賛：イープラス
後援：アメリカ大使館
J-WAVE / ニッポン放送 / TBSラジオ / TOKYO FM（東京公演のみ）
協力：PMC / キャビノチェ.Ltd
MBSテレビ（大阪公演のみ）
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/20-15:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ナノウさん、一二三さん×40mPさんによる書き下ろし楽曲提供決定！(06/20 15:46)
【LINEリサーチ】ふだん音楽を聴く方法は「動画サイト（YouTubeなど）で無料視聴する」が1位 高校生の好きなミュージシャンは「YOASOBI」が1位(06/20 15:46)
【DMM pictures】 TVアニメ『スキップとローファー』中国の動画サイトBiliBiliにおいて23年4月クールの1位にランクイン！(06/20 15:46)
大人気アニメと富士急ハイランドがコラボ 「文豪ストレイドッグスin富士急ハイランド」6月30日（金）よりコラボキャンペーン開催(06/20 15:46)
MEO総合管理ツール『MEO Dashboard』でAIを活用複数店舗へのクチコミ返信を一括生成できる機能を提供開始【GMO TECH】(06/20 15:46)
蒙古タンメン中本 初のファンブックが登場！ 特典で「一杯お試し無料券」とオリジナルステッカーが付いて大充実の『蒙古タンメン中本ぴあ』 7月11日(火)発売決定！(06/20 15:46)
週末キャンプ飯企画 第2弾［イエローテイル］×「銀座カリー」コラボレーション ロゴ入りスプーン付き商品 数量限定発売(06/20 15:46)
チョコプラと一緒に銅の魅力を学ぼうＪＸ金属と吉本興業による「非鉄金属×お笑い」 STEAM教育に関するコラボレーション企画第2弾動画を発表！(06/20 15:46)
【LILY BROWN×PUMA】初のコラボレーション！定番人気モデルのスニーカー別注カラーとロゴTシャツの2型が登場〈7月13日(木)発売〉(06/20 15:46)
先日東京公演を満席で終えた注目のミュージカル、いよいよ待望の初・札幌公演！ミュージカル『パパからもらった宝もの』札幌にて開幕 カンフェティでチケット発売中(06/20 15:46)
【サンシャインシティプリンスホテル】～睡蓮をイメージしたパフェを食べながらアート体験～クロード・モネ作品のお絵描きイベントを期間限定開催！(06/20 15:46)
【サンシャインシティプリンスホテル】～イギリス国立美術館『ロンドン ナショナル・ギャラリー』公認～“泊まれる美術館”をテーマとした、クロード・モネのアートを楽しめるコラボレーションイベント開催決定！(06/20 15:46)
【イヴルルド遙華さん監修】開運パワーストーン付きダイヤモンドネックレス 6/20から受注販売開始(06/20 15:46)
8／5(土)横浜アリーナにて開催「THE KLOBAL LIVE 2023」にWEiの出演が決定！(06/20 15:46)
実名・顔出しで現役教師が立ち上がった！『シン・学校改革 「定額働かせ放題」と「ブラック校則」に挑む現役教師』が、光文社より6月21日発売！(06/20 15:46)
【予約殺到!!】俳優・町田啓太さんが表紙を飾る・創刊30周年記念号『MEN'S EX SUMMER 2023』6月20日発売(06/20 15:46)
【葬儀】どこで執り行う？ 8％が「違う場所で行えば良かった」と後悔も(06/20 15:46)
＜シャンプーの“泡”に関する意識調査＞20代女性の4人に1人が“シャンプー泡”の悩みを実感！(06/20 15:46)
複雑な製品体系を持つB2B製造業の製品検討をWeb上で素早く行える製品選択ガイド「Fleacia Product Selector」SaaSの販売開始(06/20 15:46)
終映まであと10日！映画「憧れを超えた侍たち 世界一への記録」6/26(月)に【声出しOK応援上映】全国13劇場にて実施決定！！(06/20 15:46)
ボストン・ポップス来日公演 サントリーホールにて追加公演決定 井上芳雄がゲスト・ヴォーカルとして出演(06/20 15:46)
世界初！ゴディバのベーカリーショップ“町のパン屋さんmeets ゴディバ。” 「ゴディパン」オープン(06/20 15:46)
『進撃の巨人』「地鳴らし発動」オールプリントTシャツ、「パラディ島の悪魔」Tシャツ、「調査兵団」薄手ドライパーカー、ステッカーなどが登場！【株式会社コスパ】(06/20 15:46)
自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車用タイヤのTwitterプレゼントキャンペーンを開催!!【6/26(月)23:59まで】(06/20 15:46)
ザムストは「第38回サロマ湖100kmウルトラマラソン」に特別協賛 会期中はエイドステーションにおいて参加選手をサポートします！(06/20 15:46)
『山河令』で人気を博したゴン・ジュン主演作「沈睡花園 シークレット・メモリーズ」6月24日第1話先行放送、7月18日より放送スタート！田代親世さんからコメントも！CS衛星劇場(06/20 15:46)
アン・ハサウェイ主演『ワン・デイ 23年のラブストーリー』ふたりが毎年過ごした“7月15日”限定で全国上映が決定(06/20 15:46)
フェンディ、隈研吾とのアーキテクチュラルアクセサリーを発表！(06/20 15:46)
釜揚げ桜海老を贅沢に使用した「桜海老の豆腐寄せ」がナッシュから新発売(06/20 15:46)
お出汁と山椒香る「白身魚の山椒あん」がナッシュから新発売(06/20 15:46)