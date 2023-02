[株式会社MTG]

株式会社MTG(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松下剛)は、Jリーグ加盟プロサッカークラブ「名古屋グランパス」(以下グランパス)と、2023年シーズンのパートナー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。







グランパスとのパートナー契約は2020年、2021年、2022年に続き、4シーズン目を迎えます。

昨年同様、EMS製品を中心としたトレーニングブランド「SIXPAD」と、スリープテックによるトータルソリューションブランド「NEWPEACE」に、本年からは姿勢サポートブランド「Style」を加え、製品提供をはじめ、多角的に選手・監督・スタッフの活動をサポートして参ります。



【契約締結の背景】

両社は共に名古屋を拠点に活動しており。共に地域スポーツはもちろん地域社会の発展に貢献していきたいという想いを持っています。またグランパスの2023年スローガン「つむぐ – To the NEXT -」に込められた過去からの積み上げてきたものを、未来へとつむいでいき、共に突き進もうというビジョンが、MTGの掲げる事業ビジョン「VITAL LIFE」に込められている想いと共通する部分がある事から、契約の締結に至りました。



【株式会社名古屋グランパスエイト】

代表者:代表取締役社長 小西工己

本社:〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目23番22号

HPアドレス: http://nagoya-grampus.jp



【SIXPAD】

SIXPADは、ひとりでも多くのお客様が健康で美しく生き生きとした人生を送れるように、スポーツ&フィットネス、ヘルスケア&メディカルの領域で貢献することを目標としています。

コアとなるEMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺激)は、安全性を第一に配慮し、適切な体感とトレーニング効果を両立した、独自テクノロジーの 「CMM Pulse (シーエムエムパルス)」を開発。SIXPADのコアテクノロジーとして、すべてのEMS商品に搭載しています。

現在、EMSシリーズの累計出荷台数は300万台※を突破しています。

※2015年5月~2022年1月SIXPAD EMSシリーズ実績

『SIXPAD』ブランドサイト:http://www.sixpad.jp



【NEWPEACE】

2020年2月にデビューしたスリープテックによるトータルソリューションブランド。

世界初※の“動きで眠る”「NEWPEACE AI Motion Mattress」、ストレッチで快適な睡眠に導く「NEWPEACE Motion Mattress Light」、不眠症の緩和ができる家庭用電位治療器「NEWPEACE Medical Sheet」など睡眠に対し、多角的にアプローチを行っています。

※睡眠状態をセンサで検知し、自動制御でエアセルが膨縮する機能を有するマットレスにおいて( 2020 年 1 月 JACTA 調べ)

『NEWPEACE』ブランドサイト:https://www.newpeace.com/



【Style】

『Style』は、「正しい姿勢は、人をつくる」をブランドビジョンに、その人が本来もっているS字姿勢(正しい姿勢)へ導くために、カイロプラクティックの視点で開発した“姿勢サポートブランド”です。

2014年に発売を開始し、子供から大人までライフスタイルに合わせて選んでいただけるようラインナップを拡充してきました。

さまざまな骨格や体型のかたにも使用しやすく効果を感じていただけるよう人間工学に基づいた製品を開発。現在は、国内外で展開しており、シリーズ累計出荷台数は300万台※を突破。姿勢サポート市場を牽引するブランドに成長いたしました。今後も“正しい姿勢”がもたらす効果を検証するとともに、お客様からいただく声を製品開発に活かし、より多くの方に支持をしていただけるウェルネスブランドを目指していきます。

※『Style』ブランド累計出荷台数(2014年5月~2021年2月末実績)自社調べ

『Style』ブランドサイト:https://www.mtg.gr.jp/brands/wellness/product/style/



