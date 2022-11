[合同会社ライアットゲームズ]

Riot Games ONEグッズとVALORANT日本限定グッズの販売も決定!11月10日(木)20時より先着先行チケットの販売が開始



Riot Games, Inc.(米国)の日本法人である合同会社ライアットゲームズ(港区六本木、社長/CEO:藤本 恭史)は、日本オリジナルのイベントとして、今年の集大成となるオンライン/オフライン統合イベント『Riot Games ONE(ライアットゲームズ ワン)』の第3弾情報をお知らせします。







Riot Games ONE公式サイト:https://riotgames-one.com/2022/



Riot Games ONEは、今年1年を通じてRiot Gamesを盛り上げていただいた方々が一堂に会し、今年の集大成を披露する2ヶ月間のオンライン・オフライン統合イベントです。ファンやコミュニティ、パートナーと一緒になって作り上げ、一緒に楽しめるイベントプログラムにしたいという想いから「GAMES, FANS, RIOT, AS ONE」をコンセプトに掲げ、さまざまなイベントを実施していきます。



今年大躍進したVALORANTのファンの皆様に感謝の気持ちを表すためにも、当イベントのメインとなるゲームタイトルは『VALORANT』としています。



12/23 - 24 オフラインイベント アップデート情報



DAY1 ステージ:

<Riot Games ONE x The k4sen>

・出演者

チームリーダー:k4sen

チームリーダー:SHAKA

※チームメンバーは後日発表



Riot Games ONE x LoL The k4senにてk4sen率いる「Team The k4sen」とSHAKA率いる「Team The SHAKA」のマッチアップが決定!12月23日(金)にサモナーズリフトのBo1で対戦します!

また、12月9日(金)にオンラインでの前哨戦も予定しています。

それぞれのチームメンバーの詳細は続報をお待ちください。



物販情報:

DAY1とDAY2の両日とも公式物販ブースを会場内に設置します。公式物販ブースでは、Riot Games ONEグッズやVALORANT日本限定グッズの販売を予定しています。また、これらのグッズについては、オンラインでも購入できるECサイトの立ち上げを予定しています。なお、出演者・チームの専用物販ブースはございません。



グッズの詳細およびECサイトについては後日改めてお知らせします。



Riot Games ONE オフラインイベント概要







開催日程:2022.12.23(FRI) - 2022.12.24(SAT)

開催時間:

DAY 1 : 11:00開場 / 12:30開演 / 21:00終演

DAY 2 : 11:00開場 / 12:30開演 / 21:00終演

※両日共に予定

収容人数:約1万3000人/日

主催:Riot Games

制作・運営:RAGE

会場:横浜アリーナ

チケット情報:

・公式先着先行受付期間

受付開始 2022年11月10日 (木) 20:00

受付終了 2022年12月7日 (水) 23:59

・チケットの種類

S指定席 ¥9,800 (税込)

A指定席 ¥7,800 (税込)

B指定席 ¥5,800 (税込)

※1人5枚まで

・来場者特典

<来場者全員>



プレイヤーカード

「VERSUS // ヨル + フェニックス」

ONE限定タイトル「ONE // 2022」



<抽選(一日1,000名様)>



Riot Games ONE限定

VALORANT オリジナルキーリング



・チケット詳細ページ

https://riotgames-one.com/2022/offline/#ticket



ライアットゲームズとは







ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。ライアットは2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。

LoLが誕生から10年を迎えた今、ライアットは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルで開発を進めています。また、音楽やコミックブック、テレビなどのマルチメディアプロジェクトを通して、ルーンテラの世界の探索を続けています。さらにライアットは、パブリッシングを手掛ける系列会社Riot Forge(ライアットフォージ)を立ち上げました。Riot Forgeはサードパーティーのデベロッパーと連携し、LoLの世界を舞台にした新たなゲームの開発を行っています。Riot Forgeにとって第一作目となる『Ruined King: A League of Legends Story』は、Airship Syndicate社を開発に迎えたターン性のロールプレイングゲーム(RPG)となっています。

ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、ニコロ・ローレンCEOが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで3000人の従業員が働いています。



ライアットゲームズ公式サイト: https://www.riotgames.com/ja

ライアットゲームズ公式Twitter: https://twitter.com/riotgamesjapan



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-22:16)