リニューアルを記念して、先着50名さまに広報サービスの無料キャンペーンを実施!



株式会社ボーダレス・ジャパン(代表取締役:田口一成/本社:東京都新宿区)が運営するソーシャルグッドに特化した掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good(フォーグッド)」は、社会課題解決をより一層促進していくため、2023年10月10日にサービスサイトのリニューアルを実施いたしました。



リニューアルにあたって、決済方法を拡充し、より見やすく、わかりやすいクラウドファンディングサービスとなるよう、プロジェクト作成画面の仕様やプロジェクトページの構成・デザインを全面的に見直しました。



また、リニューアルを記念し、For Goodサイトリニューアル記念キャンペーンを2023年10月10日(火)12:00より開催いたしました。





申込リンク:https://for-good.net/start/create_start



サイトリニューアルの背景





「For Good」は、社会を良くするプロジェクトに特化したクラウドファンディングです。

社会を変えるアクションを支えるため、実行者の掲載手数料0円を実現(※1)。



2022年5月のサービスリリースからわずか1年5ヶ月で、社会課題解決のため立ち上がったプロジェクト数は600以上、支援者数も5万人を超え、流通支援総額も5億円を突破しました。



この度For Goodでは、より多くの方々の社会課題へのアクションを後押ししていくことで課題解決のスピードを飛躍的に高めていくため、サイトのリニューアルを行いました。



リニューアルにあたって、より見やすく、わかりやすいクラウドファンディングサービスとなるよう、プロジェクト作成画面の仕様や、プロジェクトページの構成・デザインを全面的に見直しました(※2)。



(※1)従来のクラウドファンディングでは、集まった金額の9~17%程度が手数料としてかかっていました。

(※2)現在のサービスサイト(https://rescuex.jp/)は、2023年12月ごろまで引き続きご利用いただけます。



サイトリニューアルの3つのポイント





1 豊富なノウハウに従ってプロジェクト作成が可能



作成画面から、プロジェクト成功のノウハウが簡単に見れるように変更になりました。

業界最高水準のプロジェクト達成率80%(※3)を誇るFor Goodの作成マニュアルが、プロジェクト作成ページよりご覧いただけます。



2 決済方法を拡充



従来のクレジットカード決済に加えて、銀行振込での決済、上乗せ支援機能が追加されました。



3 Webデザインを一新



For Goodのブランドカラーである「オレンジ」を基調に、サイトデザインを全面的に見直しました。



(※3)いっしょプラン、2022年8月~2022年12月の合計

先着50人限定、広報サービスの無料キャンペーン





■キャンペーン名

For Goodサイトリニューアル記念キャンペーン



■プロジェクト掲載申込期限

2023年11月30日(木)23:59まで



■プロジェクト公開開始期限

2024年1月31日(水)23:59まで



■キャンペーン内容

【キャンペーン:広報サービス無料プレゼント】

プロジェクト開始後、支援人数が10人以上となったプロジェクトを対象に、先着50名様に下記いずれかの集客サービスを無料でプレゼントいたします。

・For Goodサービスサイトのトップページに7日間掲載(先着20名様)

※期間・位置はご指定いただけませんので、ご了承ください。

・For Goodニュースレターに1回掲載(先着30名様)

※期間・位置はご指定いただけませんので、ご了承ください。



■キャンペーン適用条件まとめ

【キャンペーン:集客サービス無料プレゼント】

1.掲載申込フォームの「その他」欄に、「For Goodサイトリニューアル記念キャンペーン」と記入し、プロジェクト掲載申込期限2023年11月30日(木)23:59までに送信

掲載申込フォーム:https://for-good.net/start/create_start

2.プロジェクト公開開始期限の2024年1月31日(水)23:59までにプロジェクトを公開

3.プロジェクト公開後、支援者数が10人以上達成



For Goodについて





For Goodは、社会をより良くするための内容に特化し、実行者負担を減らすために掲載手数料は0円。



また、支援が集まるサポートプラン(いっしょプラン)をご用意しており、クラファン初挑戦者が70%の中、業界水準を大幅に上回る目標達成率が80%を達成中です。

さらに、最短即日から公開できるため、初めての方でも安心して気軽に挑戦することが可能です。



「社会が前進するアイデアをカタチにしたい。」

そんな人としてあたりまえの想いを、ただ素直に行動に変えられる場所をつくりたくて「For Good」は生まれました。



どんなに小さなことでもいい。

ひとりでできないことは、みんなでやればいい。



変えられない未来なんて、ない。

そのように私たちは考えています。



ぜひお気軽に、お問合せをいただけますと幸いです。

まずはスタッフが丁寧に、あなたの想いを聞かせていただきます。





【お問い合わせはこちら】

株式会社ボーダレス・ジャパン

掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」

代表者:小松航大(こまつ こうだい)

Mail:contact(@をいれてください)for-good.net



<株式会社ボーダレス・ジャパン 会社概要>

設立:2007年3月

本社:東京都新宿区市谷田町2-17 八重洲市谷ビル6F

資本金:1,000万円

代表者:代表取締役社長 田口 一成

https://www.borderless-japan.com/



