[株式会社ビーズインターナショナル]



ストリートアパレルブランドXLARGE、X-girl、MILKFED.、SILASなどを運営する株式会社ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が、新たに展開するライフスタイルウエアブランド『BABU-BU(バブーブ)』が、2023年4月6日(木)にデビューいたします。







新ブランド『BABU-BU(バブーブ)』は、オフィシャルオンラインストア『calif』にて販売いたします。

現在『calif』では当社が運営するストリートアパレルブランド各種(XLARGE、X-girl、MILKFED.、SILAS、Stylesなど )の商品を取り扱いしています。

今回BABU-BUがローンチしたことで、インナーを含めたすべてのコーディネートを『calif』にて揃えることが可能になりました。



■BABU-BUについて



コンセプト

<Be Anytime =どんなときも>

<Be Utility =機能的に>

<Be Universal =普遍的に>



いつどんなときも、機能的かつ、普遍的な存在となり、

快適なライフスタイルを過ごすことができる。

そんなプロダクトを提案します。



主な販売はオンラインストア『calif』を予定しておりますが、今回のブランドローンチに伴い『COMMUNITY MILL横浜』にて取り扱い、そして4月6日(木)~4月16日(日)の期間限定で、『Styles代官山』にてPOP UPを開催いたします。

新生活が始まるこの時期に、リラックスのできる一着をお手に取ってみてはいかがでしょうか。



■デビューアイテムの一部を紹介

・ファッションインナーアイテム(カップ付きのキャミソールやタンクトップなど)

・ワンマイルウエア/ルームウエア

・アンダーウエア/雑貨 など





LOGO POINT AMERICAN SLEEVE CAMISOLE

価格:4,950円(税込)

サイズ:FREE

カラー:オフホワイト、グレー、オリーブ、ブラック



バストにフィットし、心地よく着用でき、プッシュアップ効果のあるモールドカップとなっています。バストラインをきれいに見せるためにカップの形や大きさにこだわり、透けにくい且つレイヤードもしやすい生地になっています。トップスとしても着用がサマになる、ファッション性のあるインナーアイテムです。





FRONT LOGO ROUND HEM RIB TANK TOP

価格:3,960円(税込)

サイズ:FREE

カラー:オフホワイト、グレー、ブラウン、ブラック



ボトムスインとアウトと両方サマになる裾のデザインとなっており、インナー感が強すぎない1枚。フロントロゴがレイヤードした際のポイントとなり、トレンド要素を取り入れたインナートップスです。







LOGO LINE CROPPED S/S TOPS

価格:6,600円(税込)

サイズ:FREE

カラー:グレー、ブラック



クロップド丈でおしゃれなワンマイルウエアとして着用いただけます。セットアップのパンツと合わせるとロゴがポイントとなりスタイルアップが叶うコーディネートになります。トップスのみでもスタイリングいただけます。





LOGO LINE WAIST STRAIGHT PANTS

価格:7,700円(税込)

サイズ:FREE

カラー:グレー、ブラック



ストレートシルエットにこだわって生まれたワンマイルパンツ。夏もさらっと1枚で履けるように下着が響きにくく楽な履き心地です。セットアップのフーディートップスとのコーディネートでストリートスタイルに。トレンド感あるディティールでシンプルコーディネートも様になります。









TIERED CUT SEW MAXI H/S ONEPIECE

価格:8,800円(税込)

サイズ:FREE

カラー:ベージュ、ブラック



ポケット付きのワンピースで”ちょっとそこまで”出かける際にもぴったりの一着。カットソー素材なので、ティアードデザインも甘くなり過ぎず、カジュアルに着用できます。













(左)UNISEX LIGHT SWEAT OVER SIZE H/S TSHIRT

価格:6,050円(税込)

サイズ:M、L

カラー:ライトブルー、チャコール



(右)UNISEX LIGHT SWEAT SHORT PANTS

価格:6,600円(税込)

サイズ:M、L

カラー:ライトブルー、チャコール



ロゴがさりげなくシンプルなデザイン。レディース、メンズともにゆったりとした着用が出来るようにサイジングしています。ニュアンスカラーにすることでルームウエアとしても、ワンマイルウエアとしても着用しやすい雰囲気に。サウナやご近所まで、カップルコーデにもピッタリの一着になっています。







UNISEX LOGO POINT BASIC CAP

価格:4,180円(税込)

サイズ:FREE

カラー:ネイビー、ベージュ、ダークグリーン



バック部分にさりげなくロゴ刺繍を施したシンプルなデザイン。フロントにロゴやグラフィックデザインが多いストリートブランドと相性が良いです。





■BABU-BU販売場所

オフィシャルオンラインストアcalif

4月6日(木)12:00~

WEB:https://calif.cc/pages/babu-bu

※上記URLは発売日より有効です。



COMMUNITY MILL横浜 ※店舗販売はこちらのみ

住所:〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-3-1『MARINE & WALK YOKOHAMA』 1F

営業時間:11:00-20:00

電話番号:045-263-6448

Instagram:https://www.instagram.com/communitymill/



Styles代官山POP UP ※期間限定

日付:2023年4月6日(木)~4月16日(日)

場所:Styles代官山

住所:〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町11−3 プラウド代官山 フロント 1F

営業時間:11:00~20:00

電話番号:03-6415-7722





■ブランド担当者より

お客様から現場のスタッフまで、広くご意見を集めながら、ブランドを成長させていきたいと思っています。

他にはありそうで無い、ちょっと気が利いていて、何でもない日常を彩ってくれるような、

そんなブランドを目指しています。





これまで展開していなかった分野のブランド誕生により、全身のコーディネートをオンラインストア『calif』にて叶えることが出来るようになりました。お手持ちのアイテムにも馴染みやすい商品を展開し、幅広い年代の方に寄り添ったスタイリングを提供してまいります。





BABU-BU(バブーブ)

<Be Anytime =どんなときも>

<Be Utility =機能的に>

<Be Universal =普遍的に>

“いつどんなときも、機能的かつ、普遍的な存在となり、 快適なライフスタイルを過ごすことができる。 “をコンセプトにプロダクトを提案します。

Instagram:https://www.instagram.com/babubu.jp/ (@babubu.jp)





【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド・店舗情報:https://bs-intl.jp/shoplist/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2022年10月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業、映画配給事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/29-19:46)