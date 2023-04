[ギャップジャパン株式会社]

SDP×GAPロゴデザインのフーディー、Tシャツ、ロングスリーブの3型を4月22日(土)~5月7日(日)の期間中、GAP新宿フラッグスポップアップストアで販売







1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、2023年4月16日(日)の『祝・日比谷野音100周年スチャダラ2090』の会場で、SDP×GAPの限定コラボレーションアイテムを販売し話題を呼びましたが、4月22日(土)~5月7日(日)、期間限定としてオープンする「GAP新宿フラッグス ポップアップストア」でさらにラインナップを拡大して販売することを発表します。



商品展開は、スチャダラパーの物販販売では、ネイビーカラーのスウェットフーディー、ホワイトカラーのTシャツの2型の展開でしたが、本ポップアップストアでは、フロントにSDP、バックプリントにはGAPロゴが施されたデザインで、スウェットフーディー、Tシャツ、ロングスリーブTシャツの3型が登場。価格帯は3,490円~7,990円で、カラーバリエーションも豊富にラインナップします。



ポップアップストア期間中、隣接する新宿フラッグス店では、世界にたった1つの「Gap cafe」でSDPの公式ロゴデザインの入ったラテアートをお楽しみいただける他、コラボデザインに使用されているSDPとGAPロゴの刺繍を入れられるカスタマイズサービスもご用意。GapのポケットTシャツやポロシャツ、バケットハットなどご購入していただいた商品にSDPロゴを刺繍し、自分だけのオリジナルコラボアイテムを制作することができます。



スチャダラパーとのコラボレーションは、2023年4日17日(火)以降、Gap公式ソーシャルアカウント、デジタルメディアで、随時ヴィジュアルが公開されます。@gap_jp @gapkids_jpをフォローし、ぜひご覧ください。



コラボ商品詳細 *表がSDP、裏がGAPのプリントです。





Tシャツ ¥3,490(税込み)

カラー展開:ホワイト、ネイビー、ブラック

サイズ展開:S/M/L/XL





ロングスリーブTシャツ ¥3,990(税込み)

カラー展開:ホワイト、ネイビー、ブラック

サイズ展開:S/M/L/XL





フーディー ¥7,990(税込み)

カラー展開:ホワイト、ネイビー、ブラック、ピンク、ブルー、ミント

サイズ展開:M/L/XL



GAP新宿フラッグス ポップアップストア

開催期間:4月22日(土)~5月7日(日)

場所:新宿フラッグス 1F 正面入り口

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1新宿フラッグス

電話番号:03-5360-7800

営業時間:11:00 - 22:00



*当日朝9時以前のお並びはご遠慮ください。

*電話でのお取り置きは出来かねます。

*不良品以外の返品交換は出来かねます。

*混雑時は入場制限をさせて頂く場合がございます。



<SDP×GAP刺繍カスタマイズ>

ポップアップストア期間中、Gap新宿フラッグス店内のカスタマイズステーションにて、SDP×GAPコラボレーション限定デザインの刺繍を1箇所500円でご購入いただいた商品に入れられます。

刺繍デザインは3種類からお選びいただけます。



*SDP刺繍サービスは、ポップアップの期間中のみとなります。

*対象商品ご購入後、レシートご持参のうえ1Fカスタマイズステーションへお越しください。

(一部対象外商品あり)

*所要時間は15分~30分程度、混雑状況により変動があります。





<Gap Cafe SDPラテアート>

Gap新宿フラッグス店内のGap Cafeにて、ホット/アイスラテ(450円)ご注文でラテアートを無料でお楽しみいただけます。GAPロゴの他に、ポップアップストア期間中限定でSDPオリジナルロゴの入ったオリジナルラテアートをお楽しみ頂けます。





スチャダラパー (ミュージシャン)

ANI、Bose、SHINCOの3人からなるラップグループ。

1990年にデビューし、1994年『今夜はブギー・バック』が話題となる。以来ヒップホップ最前線で、フレッシュな名曲を日夜作りつづけている。デビュー30周年を迎える2020年にアルバム『シン・スチャダラ大作戦』を発売。2021年5月にnever young beachとのコラボレーションユニット『スチャとネバヤン』名義で2曲リリース。2021年11月に、これまで約10年にわたり刊行してきた冊子『余談』を、編集、加筆した書籍『大余談』を発売。2023年4月にシングル『リンネリンネリンネ feat. ロボ宙 & LUVRAW』を配信し、4月16日に『祝・日比谷野音100周年 スチャダラ2090』を開催した。

オフィシャルHP→http://www.schadaraparr.net/



Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。



