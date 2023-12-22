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『Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING』2024年3月30日(土)開催!!第一弾出演アーティスト発表＆最速先行チケット販売開始

［株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン］

「ANIMAX MUSIX」 15th Anniversary Special Live -i☆Ris、大橋彩香、GRANRODEO、fripSide、茅原実里、May'n 他出演-


『Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING』第一弾出演アーティスト
アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパンは、株式会社NTTドコモと共催で2024年3月30日(土)に『Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING』を武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで開催します。

「ANIMAX MUSIX」は【アニメミュージックの魅力を世界へ】をコンセプトに2009年にスタートし、2024年で15周年を迎えることを記念して15th Anniversary Special Liveを開催します。

15周年記念の特別企画や「ANIMAX MUSIX」ならではのスペシャルコラボなど、ここでしか観られないアニバーサリーイヤーにふさわしいアニメミュージックLiveをお届けします。「ANIMAX MUSIX」15周年の軌跡、そしてアニメミュージックの未来へと続くスペシャルステージにご期待ください。

そして本日12/22(金)、i☆Risや大橋彩香、GRANRODEO、fripSideといった豪華出演アーティストに加えて、15th Anniversary Special Artistとして茅原実里、May’nが参戦する第一弾出演アーティスト情報を発表すると共に、「MUSIX最速先行チケット」の販売を開始しました。詳しくは、ANIMAX MUSIX 15th Anniversary公式サイトをご確認ください。

『Lemino Presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING』「MUSIX最速先行チケット」
販売期間：2023年12月22日(金)12:00 ～ 2024年1月8日(月・祝)23:59
https://eplus.jp/animaxmusix2024spring/

ANIMAX MUSIX 15th Anniversary 公式サイト https://www.animax.co.jp/animaxmusix/15th
ANIMAX MUSIX公式X @animaxmusixjp (https://twitter.com/animaxmusixjp)
今後、公式サイトや公式Xにて追加出演アーティストやオフィシャルグッズ情報などを続々発表していきます。

『Lemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING』 開催概要


【開催日時】
2024年3月30日(土)開場：12:30 開演：14:00　終演予定：20:00
※開演・終演時間は変更になる場合がございます。
【会場】
武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ 〒182-0032 東京都調布市西町290-11
【会場チケット】
プレミアムシート 18,700円（税込）※特典グッズ付き
指定席 11,000円（税込）
MUSIX最速先行 ▶　https://eplus.jp/animaxmusix2024spring/
※MUSIX最速先行期間中に、下記「Lemino」特設サイトよりエントリーいただき、e＋にてチケットお申込みいただいたお客様は優遇抽選！さらに当日会場にてｄアカウント限定非売品グッズをプレゼント！
「Lemino」特設サイト ：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000040/

【出演アーティスト】（第１弾発表 出演アーティスト）（50音順）
i☆Ris、石原夏織、大橋彩香、GRANRODEO、サンドリオン、fripSide、やなぎなぎ...and more ！
<15th Anniversary Special Artist> 茅原実里、May’n
司会：吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）
主催：株式会社NTTドコモ、株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

「ANIMAX MUSIX」 概要



「ANIMAX MUSIX」は「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに2009年からスタートしたアニメミュージックイベントです。世界中のアニメミュージックファンに興奮と感動をお届けします。イベントは出演アーティストのオリジナル曲はもちろんのこと、「聴きたいカバー＆コラボレーション」をファンから募る参加型企画や、アニメ特集など様々なコーナーで盛り上がる、ファンとアーティストが一体となって創り上げる「アニメミュージックの祭典」です。

「Lemino」 紹介



■ドコモの新しい映像配信サービス。
感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。
■「Lemino」サービスサイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/


企業プレスリリース詳細へ （2023/12/22-15:46）

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