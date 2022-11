[Foot Locker atmos Japan合同会社]

OPENを記念してフリースタイルボーラーやアーティストを迎えたPRE OPEN PARTYを開催。





この度「atmos」が運営する、バスケットボールカルチャーを発信するセレクトショップ「TOKYO 23」は、 2022年12月3日(土)よりMitchell & NessのPOP UP STOREを期間限定で開催致します。



Mitchell & Ness は1904年、フィラデルフィアに設立し100年以上歴史のある老舗スポーツブランド。 NBAを完全サポートし、ヴィンテージジャージの老舗ブランドとしても人気を集めています。



昨年も大好評だったMitchell & NessのPOP UPを今年もTOKYO 23で開催!今回は、往年のスターたちが所属していたシカゴ・ブルズや、ロサンゼルス・レイカーズのアイテムを中心にジャージのセットアップやフーディ、スウェットパンツをセレクト致しました。



POP UP OPENを記念して、前日の12月2日(金)にはPRE OPEN PARTYを開催。POP UPで取り扱うアイテムをいち早く購入できる他、フリースタイルボーラーの「BUG!?」、「ZiNEZ」のスペシャルパフォーマンスや、東京を拠点に活動するヒップホップクルー「TOKYO YOUNG VISION」のショットライブを開催、さらに「DJ RAID」が会場を盛り上げます。



「Mitchell & Ness POP UP STORE @TOKYO23 」は2022年12月3日(日)よりスタート。 「Mitchell & Ness POP UP STORE PRE OPEN PARTY@TOKYO 23」は 2022年12月2日(土)18:30より入場無料にてご案内致します。



(atmos-tokyo.com内、TOKYO 23ページはこちら→https://www.atmos-tokyo.com/brands/tokyo23 )



【 Mitchell & Ness POP UP STORE@TOKYO 23】開催概要

期間:2022年12月3日(土)~12月18日(日)

場所:TOKYO 23

住所:東京都渋谷区神宮前4-28-21 ハーモニー原宿 1Fビル

営業時間:11:00 - 19:00(日~木) ,11:00 – 20:00(金土祝)



【 Mitchell & Ness POP UP STORE PRE OPEN PARTY@TOKYO 23】開催概要

日程:2022年12月2日(金)

場所:TOKYO 23

住所:東京都渋谷区神宮前4-28-21 ハーモニー原宿 1Fビル

開催時間:18:30~21:00





【PRODUCT】















ITEM:MITCHELL & NESS Champ City Hoodie

PRICE: ¥17,600-(tax included)















ITEM: MITCHELL & NESS T.ORIGINS FLEECE PANT

PRICE: ¥15,400-(tax included)

















ITEM:MITCHELL & NESS Swingmanシ゛ャーシ゛

PRICE: ¥17,600-(tax included)





※POPUPではこの他にも数多くのアイテムを取り揃えております。



ABOUT / Mitchell & Ness SHOP URL : https://mitchellandness.jp/

ミッチェル&ネスは、1904年にアメリカ・フィラデルフィア州の同市内において、レスラ−かつテニスのチャンピオンだったフランク・P・ミッチェルと、スコットランド人ゴルファ−のチャールズ・M・ネスにより創設。

高品質・高縫製技術をモットーに、現代でもNBA(バスケットボール)、MLB(野球)、NFL(アメフト)、NHL(アイスホッケー)、NCAA(大学スポーツ協会)、MLS(サッカー)から大きな信頼を獲得しており、多くの公式トレーニングウェアのライセンスウェアを取り扱う。ミッチェル&ネスの妥協しないモノ作りとアメリカン・スポ−ツに対する深い愛情は、アスリート、チーム、ファン、コレクターなどを魅了し続ける。



ABOUT TOKYO 23 / SHOP URL : https://www.atmos-tokyo.com/brands/tokyo23

「TOKYO 23(トーキョー23)」は、2016年に誕生した東京 原宿に店舗を構えるバスケットボールカルチャーにフィーチャーしたSHOP。2021年9月に60坪の大型ショップとしてリニューアルオープン。バスケットボールマーケットの新しい存在として業界をリードし、バスケットボール競技者に対し新たなアプローチを行い、独自のバスケットボールカルチャーを発信。



