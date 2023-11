[Spigen Korea Co., Ltd.]

2023年公式ブラックフライデーに向けて、199個の商品の追加割引プロモーション中! 2点購入すると1点5%OFFの特典も実施中!



モバイルアクセサリーブランドCaseologyは、Amazon Japanでブラックフライデー2023に参加します。2023年12月1日まで、Apple製品(iPhone、AirPods、Apple Watch)対応ケース、Google製品(Pixel)対応ケース、Samsung製品(Galaxy、Galaxy Buds、Galaxy Watch)対応ケース、およびMagSafeアクセサリー(MagSafeカードケース、MagSafeシリコンスマホリング)などの人気商品が最大50%割引で販売されます。対象商品を購入する際にはセット割引も実施されます。





Amazon ブラックフライデーに参加する商品リスト





Amazon Japan ブラックフライデー2023 開催概要







【Caseology Amazon ブラックフライデー2023】

● 公式ブラックフライデー期間:2023年11月24日(金)~12月1日(金)

● 主要内容:最大50%OFF。2点を購入すると、1点が5%の割引プロモーションも実施中。

- Apple製品(iPhone 15、Apple Watch Ultra2、AirPods Pro2、MagSafeカードケースなど)

- Google製品(Pixel 8、Pixel 7a、Pixel 7、Pixel 6aなど)

- Samsung製品(Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5、Galaxy Buds 2など)

- その他ブランド対応製品(SONY, AQUOS)

● Caseology Amazon Japan 公式サイト:https://www.amazon.co.jp/caseology





Apple社セール対象製品 & MagSafeアクセサリー







-商品名:(左)MagSafeカードケーススタンド-「ナノポップ」

(右)iPhone 15 ケース-「カペラ・マグ・キックスタンド」







【MagSafeカードケーススタンド】

-対応機種: iPhone 12、13、14、15 シリーズおよびMagSafe対応ケース (iPhone 12 mini, 13 mini 非対応)

-商品紹介

1.最小10度から最大150度まで自由な角度調整

2.外側に2枚、内側に1枚のカードを安全に収納可能(現金、マイナンバーカードなど収納可能)





【カペラ・マグ・キックスタンド】

-対応機種:iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Pro

-商品紹介

1.メタルヒンジを備えた内蔵キックスタンドを使用して、MagSafeアクセサリーと干渉せずに自由に互換可能

2.米国軍MIL規格済み、エア・スペース技術を採用して、iPhone 15デバイスの保護力をより強化

3.側面のストラップホール付き





以外にも、



● iPhone対応ケース

iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus/ iPhone 15

iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14

iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini



● AirPods対応ケース

AirPods Pro / AirPods Pro 2



● Apple Watchケース&バンド

Apple Watch Ultra 49mm、8/7 シリーズ 45mm、SE2/6/SE/5/4 シリーズ 44mm、3/2/1 シリーズ 42mm

Apple Watch 7/6/SE/5/4 45mm 44mm



● Apple対応強化ガラスフィルム & 強化カメラフィルム

iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15

iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14

Apple Watch Ultra / Ultra 2



● MagSafeアクセサリー

(New) MagSafe カードケース

MagSafeカードケーススタンド

MagSafe シリコンスマホリング





Google社セール対象製品







-商品名:Pixel 8 & Pixel 8 Pro -「ナノポップ」







-対応機種:Pixel 8 / 8 Pro

-商品紹介

1.カラフルなツートンカラー

2.従来のシリコンケースよりもほこりが少なく付着し、柔らかい外観で柔らかい触感と快適な感触を提供

3.米軍MIL規格を取得し、エアスペーステクノロジーと組み合わせた内部ウェーブショックパターンにより、強力な衝撃吸収提供



以外にも、



● Pixel対応ケース

Pixel 8 / Pixel 8 Pro / Pixel 7a / Pixel 7 / Pixel 7 Pro

Pixel 6a / Pixel 6 / Pixel 6 Pro

Pixel Fold



● Pixel対応強化ガラスフィルム

Pixel 7 / Pixel 7a





Samsung社セール対象製品







-商品名:Galaxy Watch ケース-「ヴォールト」







-対応機種:Galaxy Watch 6 & Galaxy Watch 6 Classic

1.人間工学に基づいたボタンデザインで、自由なボタンの使用

2.ベゼル保護構造で物理的に傷を防止

3.ケースを取り付けたままでもストラップの交換やワイヤレス充電が可能



以外にも、



● Galaxy対応ケース

Galaxy Z Flip 5 / Galaxy Z Fold 5 / Galaxy Z Flip 4 / Galaxy Z Fold 4

Galaxy S23 Ultra / Galaxy S23 / Galaxy S22

Galaxy S23 FE / Galaxy S20 FE 5G / Galaxy S20 FE

Galaxy A54 5G / Galaxy A53 5G



● Galaxy Buds対応ケース

Galaxy Buds FE



● Galaxy Watch対応ケース

Galaxy Watch 6 / Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 5 / Galaxy Watch 5 Pro



● Galaxy対応強化ガラスフィルム

Galaxy Z Flip 5 / Galaxy S23





その他ブランドセール対象製品







-商品名:真空防水ケース







真空防水ケース



以外にも、



Aquos Sense 6 / sense 6s / Aquos Sense 4 / Aquos Sense 4 5G

Sony Xperia 1 IV / Sony Xperia 1 III / Sony Xperai 5 II / Xperia5 III





Caseologyとは?







「Caseology」はスマホアクセサリー分野で世界的に信頼されているブランドの「Spigen」に属するブランドです。時間の流れによる「都市」の様々な色彩を商品に盛り込んで、皆様により多彩な商品を提供するために努力しております。





Caseologyの「ブラックフライデー2023」にて最大50%まで割引となるお得なチャンスをお見逃しなく!





詳細は以下のURLをクリックしてご覧ください。

▶ Caseology Amazon Japan ストア:https://www.amazon.co.jp/caseology



