[株式会社エスエスケイ]

2/4~19、アピタタウン金沢ベイにOPEN!



デンマークのスポーツブランドhummel(ヒュンメル)は、ツエーゲン金沢が展開するアパレルブランド「WAYZ(ウェイズ)」と、期間限定のコンセプトショップ「hummel×WAYZ CONCEPT SHOP by zweigen」をアピタタウン金沢ベイにOPEN。2月4日から19日までの期間限定で、コラボグッズなど、最新の春夏商品を販売します。







■アピタタウン金沢ベイに出店

2021シーズンにツエーゲン金沢のサポートを始めたヒュンメルは、2021年、2022年に続いて、シーズン開幕前にコンセプトショップをOPEN。昨秋には初めてシーズン途中に展開し、今回で4回目のコンセプトショップ。2022年に続いて2度目となる「アピタタウン金沢ベイ」のKirei port(C棟)内に出店します。



注目は、AWAYゲームのアンセムジャケットとして選手たちが着用するライトウインドトップ。今年100周年を迎えたヒュンメルが、2022SSシーズンに、次の100年に繋げるサステナブルコレクション「FØJE(フォイエ)」のアイテム。直営店でアイテムを回収し、セカンドハンドで販売。再販の収益の一部を子どものスポーツ支援に活用する持続可能な取り組みに繋げるコレクション。



FØJE × WAYZ ラインウインドトップ

Price:19,250円(税込) Size:S/M/L/O/XO(UNISEX)



鉱石から抽出した様々な元素を調合したパウダーを繊維などの素材に加工し、ウェアが皮膚に刺激を与えた時の反応で、パフォーマンスの向上に繋げるアイテムで、普段使いしやすいシンプルなデザインで、フード部には100周年ロゴが入ります。



hummel PLAY × WAYZ ボンバージャケット

Price:13,750円(税込) Size:S/M/L/O/XO/XO2(UNISEX)



また、ヒュンメルのレガシーとトレンドをミックスしたhummel PLAYとWAYZコラボアイテムは、毎シーズン人気が高く、完売アイテムも出るほど。選手が移動着で着用するスウェットやオフィスカジュアルにも活躍するボンバージャケットがオススメ。





hummel PLAY × WAYZ スウェットフルジップジャケット

Price:11,880円(税込) Size:S/M/L/O/XO(UNISEX)



毎年人気のスウェットパーカーは、1923と2023の数字をタイポグラフィ調にデザイン。1923年に誕生し、今年100周年を迎えたヒュンメル。ふたつの数字でデザインしたアニバーサリーアイテムに、WAYZロゴの入ったコラボアイテム。2月10日(金)からは、選手着用ウェアが入った福袋や2023シーズンのユニフォーム柄を使用したグッズなど、チームアイテムも販売予定です。





■SHOP INFO

hummel×WAYZ CONCEPT SHOP by zweigen

アピタタウン金沢ベイ(〒920-0333 石川県金沢市無量寺4-56)

Kirei Port内

期間:2023年2月4日(土)~ 2月19日(日)

時間:10:00~21:00 ※アピタタウン金沢ベイに準ずる

ショップ特設サイト:https://www.zweigen-kanazawa.jp/conceptshop/2023/





■ツエーゲン金沢について

ツエーゲン金沢は、サッカーJ2リーグに所属するクラブチームで、金沢市を中心に石川県全域をホームタウンとして活動。「ツエーゲン」は、ドイツ語で「2」を意味する“Zwei(ツヴァイ)”と「進む」を意味する“Gehen(ゲーン)”から、『チームとサポーターが共に進んでいく』ことを意味。金沢弁で「強いんだっ!」を意味する“つぇーげん!”もかけたチーム名です。クラブは2014年にJ3で優勝し、2015年から、J1昇格を目指してプレーしています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.zweigen-kanazawa.jp/

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://zweigen-kanazawa-shop.com/





■WAYZについて

2019年にツエーゲン金沢が立ち上げたコンセプトコレクション「WAYZ」。このブランドの根底にあるものは、スポーツの枠にとどまらないクラブの価値です。多くの人々の生きがいになるという、クラブの本質を体現するブランドとして。そして、意志を持って歩む人たちのワードローブとして。「WAYZ」はひとりひとりの自分らしい毎日を支える、多彩なアイテムを展開していきます。

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://zweigen-wayz.shop-pro.jp/





■ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム&ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は“Change the World Through Sport.” (スポーツを通して世界を変える)をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://www.sskstores.jp/hummel/sports/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/27-20:46)