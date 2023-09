[ダッソー・システムズ株式会社]

基調講演ではロッキード マーティン、 リヴィアン・オートモーティブ、日立製作所、リコーが事例を紹介 パネリストには世界経済フォーラム日本代表 江田 麻季子氏、 野村総合研究所 シニアチーフストラテジスト 藤野 直明氏が登壇





ダッソー・システムズ株式会社(東京都品川区、以下ダッソー・システムズ)は、11月7日(火)に大手町三井ホールにて、年次イベント「3DEXPERIENCE FORUM JAPAN 2023」を開催いたします。



近年生じた世界規模のパンデミックや地政学的動向により、持続可能性と経済成長の重要性は今まで以上に高まっています。経済成長を実現するには、持続可能性への取り組みは不可欠であり、組織は社会にとって真に必要なサービスや製品とは、また、それらを生み出すためには何が必要なのかという問いに直面しています。AIやデータ、脱炭素などの環境をめぐる規制など、日々変容する社会において、バーチャルツイン・エクスペリエンスは組織が向かうべき未来に必要な最適解を提供します。



3DEXPERIENCE FORUM JAPAN 2023では「世界を生成するバーチャルツイン」をテーマに、基調講演、パネルディスカッション、展示にて、バーチャルツイン・エクスペリエンスに基づいた持続可能性と経済成長の両立を実現するビジネスモデルについてご紹介します。



基調講演では、日立製作所様やリコー様など製造業に関わる企業による講演、また「持続可能な経済のためのバーチャルツイン」と題して、ダッソー・システムズ最高経営責任者 取締役会会長ベルナール・シャーレスによる講演などを実施します。パネルディスカッションでは、世界経済フォーラム日本代表 江田 麻季子氏と野村総合研究所 シニアチーフストラテジスト 藤野 直明氏をお招きし、持続可能性とデジタルトランスフォーメーションについてお話しいただきます。場内では「自動車・輸送機械・モビリティ」、「ハイテク」、「産業機械」、「都市・公共」、「ライフサイエンス&ヘルスケア」における展示を設置します。下記に本イベントに関する開催概要をお送りしますので、ご参加・ご取材をご検討ください。



<開催概要>

会期: 2023年11月7日(木) 13:30~17:30(13:00開場)

会場: 大手町三井ホール3階(東京都千代田区大手町1丁目2-1 OTEMACHI ONE)

主催: ダッソー・システムズ株式会社

参加申し込み方法: 報道関係問い合わせ先(3DS_PR_JP@hoffman.com)までメールにてご連絡ください。(参加費無料)



<基調講演概要>

時間:13:30 ~17:00(途中に休憩時間を含みます)



開会のご挨拶(5分)





ダッソー・システムズ株式会社 日本代表取締役社長

フィリップ・ゴドブ



「Experience the Virtual Twin for a Sustainable Economy~持続可能な経済のためのバーチャルツイン」(20分)





Dassault Systemes 最高経営責任者 取締役会会長

ベルナール・シャーレス



「Journey Towards a Resilient and Sustainable Future, It All Starts Here~レジリエントで持続可能な未来への旅、すべてはここから始まる」(15分)





Dassault Systemes インダストリー・マーケティング・サステナビリティ担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント

フローレンス・ベルゼレン



ダッソー・システムズ お客様講演(20分)





※題目調整中

Lockheed Martin (ロッキード マーティン) Aeronautics

Digital Transformation Functional Architect for Mfg

Jocelyn Schmidt 氏



ダッソー・システムズ お客様講演(20分)





「EVバーチャルツイン - Rivianと3DEXPERIENCEプラットフォーム」

Rivian Automotive

Sr. Director of PLM, Engineering and Supply Chain Applications

Rishi Kaki 氏



ダッソー・システムズ お客様講演(20分)





「日立におけるスマート製造戦略のご紹介」

株式会社日立製作所 インダストリアルデジタルビジネスユニット

デジタルソリューション事業統括本部 エンタープライズソリューション事業部

産業システム本部 シニアプロジェクトマネージャー

伊藤 誠 氏



ダッソー・システムズ お客様講演(20分)





「RSA(Ricoh Smart Autonomy)で“はたらくに歓びを”を実現するDX推進」

株式会社リコー RDP経営戦略本部 経営統括センター DX推進室

ソリューション開発グループ グループリーダー

谷 立 氏



パネルディスカッション(20分)





「企業と社会の持続可能性とその手段としてのデジタルトランスフォーメーション(仮)」

世界経済フォーラム(WEF) 日本代表

江田 麻季子 氏



株式会社野村総合研究所 DX3.0政策戦略室 シニアチーフストラテジスト

藤野 直明 氏



Dassault Systemes インダストリー・マーケティング・サステナビリティ担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント

フローレンス・ベルゼレン



<展示概要>

展示公開時間:13:00~13:30および17:00~17:30



会場では「自動車・輸送機械・モビリティ」、「ハイテク」、「産業機械」、「都市・公共」、「ライフサイエンス&ヘルスケア」における展示を設置いたします。「都市・公共」に関する展示では、都市地区のバーチャルツインをダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームに没入させ、新しい建物が周辺環境に与える影響を1.建設プロジェクト、2.自然換気構造、3.ヒートアイランド現象、4.5Gのエリアカバレッジの観点で分析し、VRを通してご体験いただけるブースもございますので、是非お立ち寄りください。





備考:

●報道関係者の方は、イベント専用ウェブサイトからの参加登録は不要です。

●イベント内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●講演のご聴講・ご取材を希望される場合は、報道関係問い合わせ先の広報代理店ホフマン ジャパン(3DS_PR_JP@hoffman.com)までご連絡ください。



ダッソー・システムズについて

ダッソー・システムズは3DEXPERIENCE(R)カンパニーとして人類の進歩を促す役割を担い、企業や個人のお客様に対して、持続可能なイノベーションを実現するためのバーチャル コラボレーション環境を提供しています。当社のお客様は、3DEXPERIENCEプラットフォームとアプリケーションを用いて現実世界のバーチャルツイン・エクスペリエンスを生み出すことで、製品やサービスの創出、製造、ライフサイクルマネジメントのプロセスを再定義できるので、世界をより持続可能にするために意義のある影響をもたらすことができます。また、ダッソー・システムズはお客様と共に、消費者や患者、市民など全ての人々のために、人間中心の経済活動であるエクスペリエンス・エコノミーを推進しています。ダッソー・システムズは150ヵ国以上、あらゆる規模、業種の30万を超えるお客様に価値を提供しています。より詳細な情報はホームページ、https://www.3ds.com/ja(日本語)、https://www.3ds.com(英語)をご参照ください。



3DEXPERIENCE、3DSロゴ、Compassアイコン、IFWE、3DEXCITE、3DVIA、BIOVIA、CATIA、CENTRIC PLM、DELMIA、ENOVIA、GEOVIA、MEDIDATA、NETVIBES、OUTSCALE、SIMULIAおよびSOLIDWORKSは、フランスの法律に基づいて設立された欧州会社(Societas Europaea)であり、ヴェルサイユの商業裁判所書記課に登記番号322 306 440で登録されているダッソー・システムズ、またはアメリカ合衆国やその他の国におけるダッソー・システムズの子会社の商標もしくは登録商標です。



