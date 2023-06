[株式会社東急レクリエーション]

場内で流れる坂本龍一氏制作の楽曲と調和する作品で、映画鑑賞前にも豊かなひとときに浸る



株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:菅野信三)は、「109シネマズプレミアム新宿」メインラウンジ内・ビジョンのアートに、ウクライナの映像クリエイター“Julia Shamsheieva(ジュリア・シャムシェイエヴァ)”の作品とオーディオビジュアルユニット“FLIGHTGRAF(フライトグラフ)”の作品を採用したことを発表いたします。







ゆったりと時を過ごし、音を嗜むメインラウンジ





109シネマズプレミアム新宿は、映画上映の1時間前よりご利用いただける鑑賞者専用ラウンジをご用意しています。デザインテーマはその「とき」「おと」を楽しむ“TIMELESS MODERN”。落ち着いたトーンの中に、9階・10階それぞれに新宿・歌舞伎町の街の色を感じさせるような印象的なアイテムやアート作品がちりばめられた空間です。そんなメインラウンジの中心にあるビジョンの映像コンテンツも、「ゆったりと時を過ごし、音を嗜む――」そんな至福の時間を彩り、また、坂本龍一氏に制作頂いたメインラウンジの楽曲(「109 Shinjuku - Lounge」 *マーカス・フィッシャー氏との共作)とも調和する作品を選定いたしました。

是非、ご鑑賞のお客様だけが過ごせる特別なラウンジで、2組のアーティストが製作した映像作品をお楽しみください。



「109シネマズプレミアム新宿」ビジョンアート作品







◆Julia Shamsheieva(ジュリア・シャムシェイエヴァ)

・作品名:「Free_Dome」

・コンセプト

「空っぽの頭」を意味する作品「Free_Dome」は、自身

の内面を旅する瞑想のようなもの。何かに影響を与えようと力むのではなく、観察者としてリラックスし、自身の思考や空想の中をゆっくりと浮遊する。このような道のりを経て初めて全体像が見え、すべてを悟ることができる。果てしなく続く情報の流れの中で、静かに過ごす時間を持つ。自分のペースで泳ぎ、周囲と内なる世界の思索を楽しむための動きのない世界を作る。調和と光の世界に浸り、絶え間なくもがき追い求めることを一旦止めて、今を楽しむ。動きは無限に続く。道はどこからでも始まり、どこへでも行く。曲がりくねった道を通る私たちのスムースな旅は、とらえがたい関係性に満ちあふれている。

この旅は、映像形式の瞑想です。素敵なキャラクターや形で満たされたファンタジーの世界に没入して、Free_Domeの世界に浸ってください。



[プロフィール]

ウクライナ、オデッサ出身の3D・モーショングラフィック アーティスト。インタラクティブメディア、ビデオマッピングの分野で独創的な美学を作り上げてきた。

世界中の様々なライトフェスティバルにクリエイターとして参加し、プロジェクションマッピング国際大会であるCircle of Light(モスクワ)、1minute Projection Mapping(日本)にて共に女性初のグランプリを受賞し注目される。

近年は架空世界「フリー・ドーム」開発の第一段階となる360度ビデオを制作。オーストラリアの映像祭典「Geelong Underground Film Festival」で2020’s Official Selectionに選出。







◆FLIGHTGRAF(フライトグラフ)

・作品名:「Particle and Line」

・コンセプト

2021年にFLIGHTGRAF(フライトグラフ) が作成した

Genius Lociの作品に自らインスパイアされて制作。

2021年の作品"Rhythm And Line"は「ピアノの魔術師」といわれるフランツ・リストの住居の為に敬意を表して制作したプロジェクションマッピング作品でしたが、リストが音楽界に新風を吹き込んだように、今回は現代音楽に新風を吹き込んだ音楽家として活躍された坂本龍一氏Verにアップデートしたものとなります。



[プロフィール]

FLIGHTGRAFは東京をベースにしたオーディオビジュアルユニット。

2013年より、主に映像、音、光などを駆使したインスタレーションの制作に携わり、観客に刺激的な体験を提供する事を目的としている。2013年に1minute Projection Mappingでグランプリを受賞。その後ロシアのCercle of Light、ドイツのGenius Loci Weimar、ルーマニアのiMAPPといった国際大会などでも数々の賞を受賞。

プロジェクションマッピングにとどまらず、CMやMV、舞台やコンサートなど、世界各地でグローバルな活動を展開している。



109シネマズプレミアム新宿 招待券プレゼントTwitter&Instagramキャンペーン





開業から約2か月が経ち、当館には日々沢山のお客様にお越しいただいております。そんな日ごろのご愛顧に感謝して、公式Twitter&Instagram各アカウントにて招待券プレゼントキャンペーンを開催します。

Twitter応募から5名様、Instagram応募から5名様の合計10名様にCLASS Sをご利用いただける招待券を抽選でプレゼント。梅雨時期に屋内での時間を楽しみたい方、夏公開の映画を極上の環境で味わいたい方、まだ当館に足を踏み入れたことのない方など、皆様からの沢山のご応募をお待ちしております。



◆第1弾:Twitter フォロー&リツイートキャンペーン

期間:6月16日(金)~6月29日(木)

応募方法:109シネマズプレミアム新宿公式アカウントをフォローし、「#109シネマズプレミアム新宿で映画に浸る」のハッシュタグと共にキャンペーンのツイートを引用リツイートで応募完了。

観たい映画を一緒につぶやくと当選確率が上がります。

【キャンペーンツイートはこちら】

https://twitter.com/109_PREMIUM_SJ/status/1669646116709867520?s=20



・109シネマズプレミアム新宿Twitter:https://twitter.com/109_PREMIUM_SJ



◆第2弾:Instagram フォロー&いいね!キャンペーン

期間:6月30日(金)~7月13日(木)

応募方法:109シネマズプレミアム新宿公式アカウントをフォローし、キャンペーンの投稿をいいね!で応募完了。観たい映画を投稿にコメントすると当選確率が上がります。

詳細は後日アカウント内にて発表いたします。



・109シネマズプレミアム新宿Instagram:https://www.instagram.com/109cinemas_premium/



公式SNSでは最新の公開作品ラインナップをはじめ、WELCOME CONCESSION、THE BAR、POST CREDITなど109シネマズプレミアム新宿の魅力を随時発信しています。



109シネマズプレミアム新宿とは





東京都新宿区に2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する

“109シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアム

シートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、シアター6には、正面スクリーンに加え、左右の壁面にも映像が投影される3面ワイドビューシアター「ScreenX」を採用。映画の世界やアーティストのライブ映像が、目の前いっぱいに広がります。上映1時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。



リンク一覧





・109シネマズプレミアム新宿HP: https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

・109シネマズプレミアム新宿Twitter:https://twitter.com/109_PREMIUM_SJ

・109シネマズプレミアム新宿Instagram:https://www.instagram.com/109cinemas_premium/



