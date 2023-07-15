10周年記念！7/21～『英雄伝説 閃の軌跡』コラボカフェC…
［コスパグループ株式会社］
全国５店舗（秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台）展開中のキャラクター・ライフスタイルストア「ジーストア」の運営などを手掛ける「タブリエ・マーケティング株式会社」は、同社の店舗ジーストア・アキバ内「CURE MAID CAFÉ（キュアメイドカフェ）」にて＜「英雄伝説 閃の軌跡」10周年記念カフェ＞を開催する。
2023年7月21日(金)～7月30日(日)、2023年で10周年を迎える『英雄伝説 閃の軌跡』のコラボカフェをCURE MAID CAFÉ(キュアメイドカフェ)にて開催決定です。
特科クラス《VII組》の面々をイメージしたドリンク全11種に加えて、リィンの独自料理である猟師風カルボナーラや『閃の軌跡IV』エンディング 結婚式の披露宴をイメージした華やかなプレート「大団円～未来へ～10thアニバーサリープレート」などずらりとコラボメニューがラインナップいたします。
コラボメニューを1品ご注文につき1枚、【コラボ限定キャラクターカード(全11種)】のプレゼントも
コラボカフェ期間中、物販コーナーでは関連グッズの販売も実施予定。グッズのご購入でも【コラボ限定キャラクターカード(全11種)】ゲットできるのでぜひ合わせてご覧くださいませ。
コラボメニューや展示、特典と盛りだくさんな<『英雄伝説 閃の軌跡』10周年記念カフェ>で、アニバーサリーをお楽しみください。
イベント概要
『英雄伝説 閃の軌跡』10周年記念カフェ
・日程： 2023年7月21日(金)～7月30日(日)
・場所: CURE MAID CAFÉ(キュアメイドカフェ) [オノデン本店4F ジーストア・アキバ内]
・CURE MAID CAFÉ ／『閃の軌跡 10周年記念カフェ』イベントページ
┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/sen2023/
コラボメニュー
【フード】
・リィンの猟師風カルボナーラ 1,480円(税込)
・故郷ジュライプレート 1,280円(税込)
【スイーツ】
・大団円～未来へ～10thアニバーサリープレート 1,100円(税込)
・エンジョーイ、みっしぃ☆ ミシュラム・ワンダーランドプレート 1,100円(税込)
【ドリンク】 各770円(税込) ※テイクアウト・・・756円(税込)
リィン・シュバルツァー ／ アリサ・ラインフォルト ／ エリオット・クレイグ ／ ラウラ・S・アルゼイド ／
マキアス・レーグニッツ ／ ユーシス・アルバレア ／ エマ・ミルスティン ／ フィー・クラウゼル ／
ガイウス・ウォーゼル ／ ミリアム・オライオン ／ クロウ・アームブラスト
【キュアメイドカフェコラボ限定特典】
コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼント！
☆一会計でコラボメニュー11品（ドリンクチケットも可）ご注文で特典がコンプリート出来ます！
※サイズ：91mm x 55mm
※種類は選べません。
※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。
☆グッズ購入でも特典プレゼント！
キュアメイドカフェ店内や同フロア、ジーストア・アキバにて「閃の軌跡」関連商品を2,000円（税込）
ご購入・ご予約ごとに、カフェで配布しているコラボ限定キャラクターカード（全11種）をランダムで
１枚お渡しします。
コラボカフェと合わせてご利用ください。
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(C)TABLIER MARKETING INC.,ALL RIGHTS RESERVED.
関連リンク
・CURE MAID CAFÉ ／『閃の軌跡 10周年記念カフェ』イベントページ
┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/sen2023/
・ジーストア公式Youtubeチャンネル／『閃の軌跡 10周年記念カフェ』 CM
┗ https://youtu.be/WUntHnNx9FY
・CURE MAID CAFÉ ／公式Twitter：@curemaidcafe
┗ https://twitter.com/curemaidcafe
店舗情報
http://www.curemaid.jp/information/
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/15-15:16）
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