[株式会社ニット]

フルリモート組織だからできるWelcomeParty、住んでいる国や地域に関係なくメンバー同士の交流機会を創出しました



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。この度新たにHELP YOUに25名の新人フリーランスメンバーがジョインしました。令和4年12月1日(木)には、新人フリーランスを迎える「WelcomeParty」を開催し、今回は世界12か国・日本12拠点からメンバーが合計27名集まりました。当日は代表取締役社長の秋沢も参加し、新人フリーランスメンバーと直接コミュニケーションを取っていきました。



▼「オンラインイベントをやってみようかな。」そう悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。

お問い合わせはこちら:https://help-you.me/service/online_event/













実施概要



新人フリーランスを迎える「WelcomeParty」

日時:2022年12月1日(木)14:00~14:45

場所:Zoom(オンライン)

参加者の人数 :27名

参加者の居住エリア

<国外>

ルワンダ、イギリス、ドイツ、インドネシア、ペルー、アメリカ、イタリア、フィリピン、メキシコ、フランス、韓国、香港(順不同)

<国内>東京都、大分県、福島県、長野県、埼玉県、福岡県、神奈川県、愛知県、北海道、奈良県、大阪府、宮城県(順不同)





当日の様子



▼開会のあいさつ





まず初めにWelcomePartyの企画チームより、開会のあいさつとして、これから一緒に働く仲間として迎える新人フリーランスメンバーに向けてようこそ!とメッセージを伝えました。フリーランスでも仲間と支え合いながら「未来を自分で選択できる」環境であることを実感いただきました。



▼代表の秋沢からのメッセージ





月に2回のWelcomePartyには代表取締役社長の秋沢も毎回参加します。新人フリーランスの方々が、これから安心してHELP YOUで働き「未来を自分で選択でき」、「働くを通じて幸せに」なれる環境であることを感じてもらいました。



▼自己紹介





次は新人フリーランスメンバー1人1人に自己紹介をしてもらいました。ここでは名前、住んでいるところ、「実は○○です!」な意外なポイントの3点を伝えてもらいました。





自己紹介はZoomのブレイクアウトルームの機能を活用し、双方向でコミュニケーションの取りやすさを工夫しました。また、メンバーは日本各地のみならず、アメリカ、韓国など他拠点のメンバーが、時差のある中でも今回のイベントに参加してくれました。HELP YOUになぜジョインしたのか、これからどんな未来を選択していきたいのか話してくれました。



▼働くをRethinkしてみよう





月に2回のWelcomePartyでは毎回、「働く」について再考するワークショップを開催しています。これからHELP YOUで働く新人メンバーが「働くを通じて幸せに」なれるように、日ごろからどのようにするべきか、皆でディスカッションを行いました。こちらのディスカッションも1人1人が話をしやすいように、Zoomのブレイクアウトの機能を活用しています。また、各チームにはファシリテーションを担当するメンバーを配置し、会話が盛り上がるように工夫しました。



▼記念撮影





イベントの最後には参加者全員で記念撮影を行いました。

今回のWelcomePartyに参加した新人フリーランスメンバーが所属するオンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」は、さまざまなスキルセットを持った優秀なチームが企業の仕事をサポートする業務効率化のためのサービスです。

現在、ニットが運営する「HELP YOU」には世界35カ国から集まった約500名のメンバーが在籍しており、子育て・介護・副業(複業)などさまざまなライフステージやキャリアと両立して働いています。



▼一緒に働いてみたい方はこちら

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」を開始

「1人の人に業務を専属で依頼したい」「業務を自動化することで人に頼らない仕組みを作りたい」とのご要望に答え、このたび、好評の「チームプラン」に加えて、2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」をリリースしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000059127.html





参照)忘年会やキックオフに!企画から運営まで依頼できるオンラインイベントサービス







初心者でも安心!すべての障壁を取り除くオンラインイベントのトータルサポートをご提供!

・参加者を離脱させない盛り上げるコツも伝授

・シーンに合わせたプロのファシリテーターが司会進行

・オンラインイベントの経験が豊富な専属チームがイベントをサポート

・参加者1万人以上規模の開催実績が多数あるため、大規模イベントも実施可能

・イベント前の事前収録・動画編集、イベント中の特別な演出も可能



◆オンラインイベントの企画提案、コンテンツ演出方法提案

◆イベントLPやサイト制作、プロモーション支援

◆資料作成、動画作成、バーチャル背景作成

◆応募者対応、リハーサル

◆撮影・配信

◆オンラインファシリテーション・司会進行

◆アーカイブ動画の編集・共有、参加者アンケートの集計・共有



詳細はこちら:https://help-you.me/service/online_event





「くらしと仕事」関連記事



◆自分らしく働ける場所で関わる人みんなを幸せに|オンライン入社式レポート





https://kurashigoto.me/report/post-16992/



◆ニット待望の新卒第1期生が入社! フレッシュな新人2人が「自分たちの入社式」をイチから企画、実施します





https://kurashigoto.me/report/post-16804/



くらしと仕事とは





「未来を自分で選択する人」を応援するメディア

「くらしと仕事」は、自分の人生を大切にし、「くらし」の充実のために仕事も頑張りたい人を応援する 「働き方提案メディア」です。日本最大級のオンラインアウトソーシング「HELP YOU」を手がける、株式会社ニットが運営しています。



https://kurashigoto.me/







株式会社ニット



<会社概要>





会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU

(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を

応援するメディア事業なども展開。





「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。

URL :https://knit-inc.com/











令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000059127.html











オンラインアウトソーシング「HELP YOU」が、

日本サブスクリプションビジネス大賞2021において特別賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000059127.html





<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:今西/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-17:16)