デンマークのスポーツブランドhummel(ヒュンメル)は、サポート2年目となるジェフユナイテッド市原・千葉の2023シーズンユニフォームの販売を1月19日17時より開始。FPのHOME&AWAY2種類のユニフォームを数量限定で取り扱います。







■ALWAYS ON YOUR SIDE

シェブロンラインを全面にデザインし、身頃の左右でジェフイエローとグリーンを切り替えた2023シーズンユニフォーム。グリーン部にイエローとレッドの差し色を入れ、ジェフ千葉を象徴するラスタカラーにし、エンブレム裏には「ALWAYS ON YOUR SIDE」をプリント。ジェフ千葉と共に進む姿勢を示しました。









1月15日に行われたキックオフミーティングでは、選手着用としては、ユニフォームを初披露。高橋壱晟選手は、「去年よりも(生地が)伸びる感じはあまりないんですけど、そのぶん軽さがすごくあります」と話し、近藤壱成選手も、「他のメーカーさんと比べて軽さはとても感じます」と軽量性を実感。





呉屋大翔選手は、「実は去年からヒュンメルのジェフのユニフォームすごくかっこいいなと思っていて。ちょっとレトロというか、そこに現代的な感じもあってオシャレだなと思います」と大分トリニータ時代から注目のユニフォームだったと話しました。





販売は、選手が着用するアイテムと同じ、オーセンティックユニフォームで、今回FPのHOME&AWAY2種類のユニフォームを数量限定で取り扱います。お届けは、3月中旬より順次発送を予定しています。





■商品情報





23 ジェフ千葉 オーセンティックユニフォームシャツ1st





23 ジェフ千葉 オーセンティックユニフォームシャツ2nd

Size:S/M/L/O/XO(ユニセックス)

Price:19,250円(税込)





■ジェフユナイテッド市原・千葉について

ジェフユナイテッド市原・千葉は、サッカーJ2リーグに所属するクラブチームで、千葉県市原市と千葉市がホームタウン。1946年創部の古河電気工業サッカー部を前身とする歴史あるクラブ。Jリーグには開幕時の1993年より加盟するオリジナル10のひとつ。チーム名はクラブとホームタウンの結びつきやチームの連帯を表す。クラブ30周年を迎えた2021年に、ジェフクラブアンセムを制定し、「フットボールの力で心をつなぎ セカイに彩を」を理念に活動する。

【OFFICIAL WEBSITE】https://jefunited.co.jp/





■ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム&ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は“Change the World Through Sport.” (スポーツを通して世界を変える)をミッションに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/

【OFFICIAL ONLINE STORE】https://www.sskstores.jp/hummel/sports/



