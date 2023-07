[株式会社キルタイムコミュニケーション]

・『コミックヴァルキリーWeb版』最新号が配信

・TVアニメ化『新米錬金術師の店舗経営』

・TVドラマ化『JKからやり直すシルバープラン』

・電子書籍サイトのランキング常連!!『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する!』も好評連載中!





キルタイムコミュニケーション(東京都中央区)は『コミックヴァルキリーWeb版』最新号Vol.121の配信を開始いたしました。

コミックヴァルキリーWeb版Vol.121







コミックヴァルキリーWeb版最新号

https://www.comic-valkyrie.com/magazines

異世界から擬人化までヒロイン満載コミック誌『コミックヴァルキリー』!

話題の作品の数々をぜひご覧ください。



『美女と賢者と魔人の剣』モティカ 原作:片遊佐牽太 キャラクター原案:六時

『始まりの魔法使い』仲村ひなと 原作:石之宮カント キャラクター原案:ファルまろ

『海辺の病院で彼女と話した幾つかのこと』草葉 原作:石川博品 キャラクター原案:米山舞

『ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた』高野いつき 原作:桂かすが キャラクター原案:さめだ小判

『ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する!』原作:林達永 作画:金光鉉

『新米錬金術師の店舗経営』kirero 原作:いつきみずほ キャラクター原案:ふーみ

『異世界喰滅のサメ』くぼけん

『JKからやり直すシルバープラン』原作:林達永 作画:李惠成

『魔王城デート大作戦!』涼海来夏

『見えてますよ!愛沢さん』棘尾どろしー

『砂漠だらけの世界で、おっさんが電子マネーで無双する』ダイエクスト 原作:Y.A

『間違い勇者の選択 出来損ない初級魔術師、勇者召喚に巻き込まれる』鷹条色s

『異世界帰りのアラフォーリーマン、17歳の頃に戻って無双する ~90`s Report~』HCスタイラス 原作:遊野優矢 キャラクター原案:へいろー

『人妻とJK』焼肉定食

『ダンジョン暮らしの元勇者 THE COMIC』しかげなぎ 原作:峰崎龍之介 キャラクター原案:馬克杯

『惚れ症のハーフエルフさん』和泉リオン 原作:神尾丈治 キャラクター原案:サクマ伺貴

『世呑の竜』ワス

『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC』零覇 原作:etose キャラクター原案:りょう@涼

『捨て石勇者、魔王の下でリスタート』漫画:ヤスウミ 原作:市村鉄之助 キャラクター原案:218

『神姫PROJECT ~想いを継ぐ者~』安藝直次郎 原作:EXNOA LLC/テクロス

『エデンズガール 異世界でヒロインピンチになる島』時丸佳久

『異世界AV撮影隊 リマスター』がちょん次郎

『貞操逆転世界』原作:天原 作画:万太郎

『アストロキング 召喚勇者だけど下級認定されたのでメイドハーレムを作ります!』GEN 原作:竜庭ケンジ キャラクター原案:ギザン

『口止めのご褒美は男装乙女とイチャエロです! THE COMIC』RAYMON 原作:市村鉄之助 キャラクター原案:イット

『人食いダンジョンへようこそ! THE COMIC』天道まさえ 原作:一年新 キャラクター原案:しりー

『恋獄島 ~極地恋愛~』九部玖凛 原作:七色春日 キャラクターデザイン:魁李

