2023年10月6日(金)の東京国際フォーラム ホールA公演を皮切りに、70名以上を率いて20年ぶりに公演を行う、アメリカの至宝“ボストン・ポップス”。東京、大阪で開催となる「ボストン・ポップスon the Tour 2023」の「ジョン・ウィリアムズ・トリビュート」にゲストとして出演する服部百音、角野隼斗が、9月にボストン・ポップスの本拠地=ボストン・シンフォニーホールで行われる公演に、ゲストとして出演することが決定いたしました。









今回の出演は、ボストン・ポップス側からのオファーにより実現したもの。9月22日(金)20時公演に服部百音が、23日(土)14時公演に角野隼斗が招かれ、同公演で初披露となる新プログラム「ジョン・ウィリアムズ・トリビュート」のなかで、ボストン・ポップスと共演を果たします(公演開始時間は現地時間となります)。今回の新プログラムでは、ジョン・ウィリアムズが自ら曲の解説やビハインドストーリーを語った貴重なインタビュー映像が該当する曲の演奏前に大型スクリーンで流れる予定です。なお、2人は10月の東京国際フォーラム ホールA、および服部百音は大阪・フェスティバルホールでも同じ楽曲を披露する予定です。



今回の発表に先駆け、角野隼斗は5月の渡米時にボストン・シンフォニーホールに訪れ、ボストン・ポップスの指揮者であるキース・ロックハートと対面。その様子は本人のSNSを通じて発信されており、10月の公演に向けて注目が集まっています。それぞれの公演の詳細は、下記よりご確認ください。





ボストン シンフォニー ホール 公演詳細概要



公演名:John Williams Tribute

出演:指揮 キース・ロックハート

演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ

会場:Boston Symphony Hall(301 Massachusetts Ave, Boston, MA 02115)

日時:9月22日(金)20:00開演 ゲスト:服部百音

9月23日(土)14:00開演 ゲスト:角野隼斗



https://www.bso.org/events/john-williams-tribute?performance=2023-09-22-20%3A00





「ボストン・ポップスon the Tour 2023」公演概要



公演名:ボストン・ポップスon the Tour 2023

ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演

出演:指揮 キース・ロックハート

演奏 ボストン・ポップス・エスプラネード・オーケストラ



<東京公演>

会場:東京国際フォーラム ホールA(東京都千代田区丸の内3丁目5―1)

日時:10月6日(金) 19:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:服部百音

10月7日(土) 13:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:角野隼斗

10月7日(土) 18:00開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:角野隼斗

10月8日(日) 14:00開演 スター・ウォーズ:ザ・ストーリー・イン・ミュージック

チケット代:S:12,500円 / A:10,500円 / B:8,500円(税込/全席指定/未就学児童不可)

チケット販売:一般発売 6月3日(土)10:00~ ※一般発売より座席選択可能

チケットに関するお問い合わせ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



<大阪公演>

会場:フェスティバルホール(大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18)

日時:10月12日(木) 18:30開演 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート ゲスト:服部百音

10月13日(金) 18:30開演 スター・ウォーズ:ザ・ストーリー・イン・ミュージック

チケット代:S:12,500円 / A:10,500円 / B:8,500円 / BOX:20,000円 /

バルコニーボックスS:25,000円 / バルコニーボックスA:21,000円

※バルコニーボックスは 2 枚一組、フェスティバルホールのみで取り扱い。

(税込/全席指定/未就学児童不可)

チケット販売:一般発売 6月24日(土)10:00~

チケットに関するお問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(10:00~18:00 日・祝日休み)



公式ページ:https://bpo-japan.srptokyo.com



招聘・制作:サンライズプロモーション東京

協賛:イープラス

後援:アメリカ大使館

J-WAVE / ニッポン放送 / TBSラジオ / TOKYO FM(東京公演のみ)

協力:PMC / キャビノチェ.Ltd

MBSテレビ(大阪公演のみ)



