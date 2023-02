[株式会社MTG]

「Beauty Connection Ginza(ビューティーコネクション銀座)」(運営会社:株式会社 MTG )は、2023年2 月22日(水)より、同1階内に「五島の椿」のポップアップストアを設置いたします。スキンケア商品のお試しはもちろん、コラボキットなどの販売も実施。店内には、五島列島の豊かな自然を感じられる装飾や、スキンケアブランド「五島の椿」をご愛用されている吉永小百合さんのビジュアルも設置させて頂く予定です。この貴重な機会に、ぜひ、五島の恵みをご体験ください。





「五島の椿」







五島列島の地域活性化を目的とした「五島の椿プロジェクト」の認定パートナー企業・五島の椿株式会社は、島の大切な資源である「椿」を軸とした産業と雇用を創出し、島の持続的な発展に貢献するという理念を掲げ、2018 年に設立されました。古来より五島に自生するヤブツバキを活用し、自社農園での栽培から収穫、製造、発送にいたるまで、全てを一貫して島民の丁寧な手作業でおこなうサステナブルなスキンケア化粧品「五島の椿」の販売を中心に、食品の製造・販売なども行っております。

・公式サイト

https://shop.gotonotsubaki.co.jp/collections/cosmetics



「長崎県 五島列島」







五島列島は、九州から西の約100km に位置し、大小の約140の自然豊かな島々で構成されています。全国有数の漁場としても有名ですが、古来より約1,000万本ものヤブツバキが自生しており、生命力あふれる姿で島を彩っています。なお、2018年には、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として、ユネスコに世界遺産登録されました。





五島の椿 × Beauty Connection Ginza POP UP







開催期間:2023年2月22日(水)~3月13日(月)

内容:POP UP 期間中に限り、五島の椿×Beauty Connection オリジナルキットを販売中です。











施設:Beauty Connection Ginza (ビューティーコネクション銀座)



「ReFa」や「SIXPAD」などを開発・展開する株式会社MTGが、2019年11月にオープンした複合施設です。「うつくしさの、その先へ、つなぐ」をテーマに、美容機器・コスメの体験&販売|フルーツサロン|美容医療|ヘアサロンの 4フロアで構成。より軽やかで、健やかな “あなたらしさ”とつながる瞬間を、お楽しみいただけます。

名称:Beauty Connection Ginza (ビューティーコネクション銀座)

住所:〒104-0061 東京都中央区銀座7‐9‐15GINZA gCUBE B1F-4F

営業時間:11:00~20:00(定休日|火曜日 3F のみ木曜定休)

https://www.beauty-connection.jp/



運営会社:株式会社MTG



事業ビジョンに”VITAL LIFE” を掲げ、世界中の人々の健康で美しく生き生きとした人生を実現するために、HEALTH 、BEAUTY 、HYGIENE の領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

https://www.mtg.gr.jp/



