[株式会社ベルーナ]

ライブハウス「BASE GRANBELL」より、カセットテープ時代の名曲をお届け



株式会社ベルーナ(本社:埼玉県上尾市/代表:安野 清)の子会社である株式会社グランベルホテル(本社:東京都中央区/代表:安野 清)が運営するライブハウス「BASE GRANBELL」は、株式会社ホリプロが制作するBS-TBS新番組「GINZA CASSETTE SONG from BASE GRANBELL(ギンザ カセット ソング フロム ベースグランベル)」に撮影協力をし、10月19日(木)より放送スタートします。







番組HP:https://bs.tbs.co.jp/music/ginzacassettesong/

※サイトは10月3日(火)午後に公開予定です。

番組内容





「GINZA CASSETTE SONG from BASE GRANBELL」は、現在、世界中の10~20代の間で大流行している1970・80年代の日本歌謡“シティポップ“にフィーチャーし、「昭和の名曲×人気タレント×話題の施設」をコンセプトにしたミュージックエンターテインメント番組です。昭和を彩った有名ゲストや、歌唱力に定評のある女性タレントたちで結成する「カセットガールズ」が登場し、今年新オープンした銀座の複合商業施設「GRANBELL SQUARE」に入るライブハウス「BASE GRANBELL」より、リメイクした昭和の名曲を披露します。

番組MCは、昭和歌謡の伝道師としても活動するミッツ・マングローブさん、現役アイドルAKB48の岡部麟さん、紅白にも出場した元BiSHのハシヤスメ・アツコさんが担当します。

昭和歌謡とかけ合わせた様々なコーナーを展開し、毎週木曜日23時30分より放送を予定しておりますので、ぜひお見逃しなく。

番組概要





番組名 :「GINZA CASSETTE SONG from BASE GRANBELL」

出演者 :ミッツ・マングローブ、岡部麟、ハシヤスメ・アツコ、

カセットガールズ(山内鈴蘭、山崎エリイ、竹野留里、飛香まい) 他

放送日時:毎週木曜日23時30分~24時00分

※初回放送10月19日(木)

ベルーナグループでは 、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、今後もワンランク上のおもてなしを皆様にご提供してまいります。

ライブハウス「BASE GRANBELL」について







店名 :BASE GRANBELL(ベース グランベル)

所在地 :東京都中央区銀座7丁目2番18号 グランベルスクエアB2F・B3F

公式サイト :https://www.basegranbell.jp/

インスタグラム:https://www.instagram.com/basegranbell_ginza/

運営会社概要







■会社名:株式会社グランベルホテル(株式会社ベル―ナ100%子会社)

■代表:代表取締役社長 安野 清

■所在地:東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル 5F

■公式HP:https://granbellhotel.com/







ベルーナ会社概要







■会社名:株式会社ベルーナ

■代表:代表取締役社長 安野 清

■所在地:埼玉県上尾市宮本町4番2号

■企業サイト:https://www.belluna.co.jp

■事業内容:アパレル・雑貨事業/化粧品健康食品事業/グルメ事業/ナース関連事業/データベース活用事業/呉服関連事業/プロパティ事業/その他の事業



