2019年に英語版、2020年に日本語版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得しているエヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:朝日利彰、以下 NTT ソルマーレ)のモバイルゲーム『Obey Me!』が、今年の12月で日本語版リリース2周年を迎えます。アニバーサリーを記念して、各種キャンペーンの実施が決定したことをお知らせします。





■超BIGイベント「Happy Devil Day 2022」開催!!メインイベントの「ナイトメア 三界をつなぐパーティーの前に」では第1弾、第2弾を合せると、ナイトメア(ガチャ)がなんと最大200連無料に!他にも限定イベント多数実施





今年もこの日がやってきました!

Happy Devil Day 2022 開催です!!年に一度のスペシャルな日!

たくさんのイベントでHappy Devil Day 2022を盛大にお祝いしましょう。



注目イベント1は「ナイトメア 三界をつなぐパーティーの前に 第1弾、第2弾」の開催です。なんとナイトメア(ガチャ)を最大200連無料で引くことができます。



注目イベント2は「The Three Worlds Festival」と題した抜き打ちテストの実施。前半、後半にわたり、抜き打ちテストが内容、報酬ともに豪華にパワーアップ!留学生主催のRAD大規模パーティーの様子を、本編豪華フルボイスでお届けします!



注目イベント3は「Happy Devil Day 2022 ログインボーナス」。SSR以上確定チケットやURメモリーカードなど、豪華アイテムが毎日ログインするだけでもらえます。



注目イベント4は、Happy Devil Day 2021で開催したナイトメアが復刻します。



Happy Devil Day 2022 の開催期間中、これらの他にも多数のイベントやセールを予定しています。今年のアニバーサリーも『Obey Me!』は盛り上がること間違いなし!今すぐ魔界に全員集合!





■注目イベント1「ナイトメア 三界をつなぐパーティーの前に第1弾、第2弾」の概要

ナイトメアイベント第1弾、第2弾とそれぞれにご参加いただくことで、最大200連のガチャが無料になります。



第1弾:三界をつなぐパーティーの前に10連ナイトメア×10日間毎日無料

期間:2022年12月11日(日)10:00~2023年1月3日(火)10:00(JST)



第2弾:三界をつなぐパーティーの前に10連ナイトメア×10日間毎日無料

期間:2022年12月23日(金)10:00~2023年1月3日(火)10:00(JST)

※10連×10回,15回,20回,25回,30回各回でUR+確定!

(排出されるUR+はランダムのため、重複する可能性があります)



※ナイトメア 三界をつなぐパーティーの前に 第1弾 のイメージ





■注目イベント2 「The Three Worlds Festival 抜き打ちテスト」 の概要

留学生主催のRAD大規模パーティーの様子を、本編豪華フルボイスの大ボリュームでお届けします。しかも、期間中に抜き打ちテストに参加して抜き打ちテストアイテムを集めることで、いつもよりグレードアップした豪華なご褒美がもらえます。ワクワクとドキドキが入り混じったパーティーを、ぜひ最後まで楽しんでくださいね。この機会をお見逃しなく!



前半期間:2022年12月13日(火)10:00~2023年1月2日(月)15:00(JST)

後半期間:2022年12月23日(金)10:00~2023年1月2日(月)15:00(JST)



※The Three Worlds Festival前半のイメージ





■注目イベント3 「Happy Devil Day 2022 ログインボーナス」の概要

期間中15日間のログインボーナスでは、SSR以上確定チケットやURのメモリーカードなどの豪華アイテムがもらえます。毎日ログインして、ぜひ手に入れてください!



期間:2022年12月11日(日)10:00~2022年12月31日(土)10:00(JST)







■注目イベント4 「復刻ナイトメア 永久に続く二人の縁 第1弾、第2弾」の概要

第1弾:永久に続く二人の縁 復刻ナイトメア

期間:2022年12月16日(金)10:00~2022年12月27日(火)10:00(JST)



第2弾:永久に続く二人の縁 復刻ナイトメア

期間:2022年12月28日(水)10:00~2023年1月8日(土)10:00(JST)



期間限定であのナイトメアイベントが復刻します!お見逃しなく。

※URカードのカードシナリオはフルボイス&衣装付き!











■『Obey Me!』とは

本作は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲームです。プレイヤーは危険で魅力的な7人の悪魔兄弟たちとチャットや電話でコミュニケーションをとったり、アルバイトをしたり、魔界でのリアルな学生生活を思いっきり楽しむことができます。悪魔たちとどんなコミュニケーションをとるか?プレイヤーの選択次第で物語はさらにエキサイティングな結末に!





自分だけの魔界ライフを『Obey Me!』の世界で思う存分楽しんでください!!











■配信概要

・タイトル :Obey Me!

・料金体系 :基本プレイ無料 (アイテム課金型)

・言語 :日本語 / 英語 / 繁体字 /韓国語

※アプリ内で言語切り替え可能

※繁体字、韓国語は準備が整ったシナリオから順次対応します。

・動作環境 :モバイル(iOS 11.0以上、Android 4.4 以上)

※古いデバイスや、一部のデバイスでは正常に動作しないことがあります。ご了承下さい。



・ダウンロード先:

Google Play/App Store 共通

https://app.adjust.com/3upngqz_b48ubh8





■公式サイト・ソーシャルコミュニケーション

“Obey Me!”公式サイト

https://shallwedate.jp/obeyme/



“Obey Me!”日本版公式Twitter

https://twitter.com/ObeymeOfficial



“Obey Me!”Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/ObeyMeOfficial





◆エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社

NTTソルマーレは、「エンターテイメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし、国内最大級の電子書籍サービスの1つである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「ソルマーレ編集部」によるコミック制作、恋愛ゲーム「Shall we date?シリーズ」、小説Live配信サービス「ボイコネ」、漫画/アニメ/ゲームなどの作品スケジュール情報管理アプリ「シカロ」を中心としたエンターテイメントサービスを提供しています。

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/





■電子書籍事業

・国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」の運営

公式サイト: https://www.cmoa.jp/







・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「ソルマーレ編集部」の展開

公式サイト: https://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/



・We Love コミック「マンガ愛、溢れてます。」

公式サイト: https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/



・全米最大級の電子マンガ配信サイト「MangaPlaza」の運営

公式サイト: https://mangaplaza.com/









■ゲーム事業

・女性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall we date?」シリーズの提供・運営



・女性向けモバイルゲーム「Obey Me!」の提供・運営

公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme/en/

公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme/





■新規ビジネス事業

・声劇ライブ配信サービス「ボイコネ」の提供・運営

公式サイト: https://boikone.jp/



・漫画/アニメ/ゲームなどの作品スケジュール情報管理アプリ『シカロ』

公式サイト: https://cicalo.jp/





