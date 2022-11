[株式会社ハースト婦人画報社]

“社会を動かす女性”に注目する新企画「WOMEN on the Frontier」もスタート



働く女性をエンパワーするインターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』(発行:株式会社ハースト婦人画報社 本社:東京都港区、代表取締役社長:ニコラ・フロケ)1・2月合併号は、戸田恵梨香さんがカバーの通常版に加えて、ヒップホップ界のクイーンAwichさんが表紙を飾る特別版も同時発売します。さらに、定期購読だけの限定カバーには、坂口健太郎さんが登場。発売日に公開する3名それぞれのスペシャル動画も必見です!

また、今号から新たなプロジェクト「WOMEN on the Frontier」が始動します。これは、国内外のさまざまな分野の最前線で活躍する日本人女性にフォーカスし、彼女たちの生き方やキャリアと、そのフロンティア精神に満ちた美しさを讃える新企画。記念すべき第一回は、カバーを飾る俳優の戸田恵梨香さん、パラ陸上競技選手の中西麻耶さんをふくむ全6名の女性たちのインタビューを、美しいポートレートとともにお届けします。

“社会を動かす女性を、もっと美しく”

― 2023年いよいよ創刊10周年を迎える『ハーパーズ バザー』にどうぞご期待ください。

















新プロジェクト「WOMEN on the Frontier」始動! 戸田恵梨香さんなど6名の女性にフォーカス





さまざまな分野のフロントを走り続ける女性たちの今にフォーカスし、その魅力を伝える新プロジェクト「WOMEN on the Frontier」。記念すべき第一回目に登場するのは、俳優の戸田恵梨香さん、小説家の朝吹真理子さん、フィリップス・オークショニアズ日本代表の服部今日子さん、アーティストの川内理香子さん、翻訳家、ファンドマネージャーの関美和さん、アスリートの中西麻耶さん。カルティエのウォッチ「タンク」をまとった6人が考える “時間” の概念について、彼女たちの奥深くにあるフィロソフィをポートレートとともにお届けします。

発売日に合わせてスペシャルインタビュー動画も公開。「あなたがイメージするフロンティアとは?」「あなたにとってインディペンデントとは?」「あなたにとって時間とは?」「あなた自身のスタイルとは?」6人に共通の質問を投げかけています。ぜひそれぞれのフロンティア精神に触れてみてください。https://www.harpersbazaar.com/jp/fashion/fashion-pr-stories/a41798312/cartier-2211-hbp/(11月18日(金)AM10時公開)









Awich「特別版」を同時発売!







独自のスタイルと存在感を放つ日本のヒップホップクイーンAwichさんが、1・2月合併号「特別版」のカバーに初登場。ニューヨークを舞台に撮り下ろしたファッションストーリーでは、フェンディの秋冬コレクションを着こなし、何者にも媚びないそのアティチュードで魅了します。さらに、発売日には『ハーパーズ バザー』のためにご本人が書き下ろしたラップを盛り込んだスペシャルムービーを公開。彼女にとって重要なエレメントでもある「友情」をテーマに、オリジナルのリリックを披露しています。https://www.harpersbazaar.com/jp/fashion/fashion-pr-stories/a41863037/fendi-2211-hbp/(11月18日(金)AM10時公開)









坂口健太郎さんのカバーは「定期購読」だけの限定版







定期購読者には、毎号、特別カバーで雑誌をお届けしています。1・2月合併号の「定期購読」カバーを飾るのは、俳優の坂口健太郎さん。特集では、自身がアンバサダーを務めるプラダのファインジュエリーや、アイコンバッグ、小物とともに、マイエッセンシャルなホリデーギフトをナビゲートします。11月18日(金)に公開するスペシャルムービーでは、大切な人に想いが届くように、ひとつひとつ心を込めてホリデーギフトをラッピングする坂口さんの姿を描いています。お見逃しなく!

https://www.harpersbazaar.com/jp/fashion/fashion-pr-stories/a41877754/prada1-2211-hbp/(11月18日(金)AM10時公開)

定期購読の詳細はこちら https://subscribe.hearst.co.jp/subscribe/HB_2301





シャイニングスター BE:FIRST





デビューから瞬く間に日本のトップアーティストの地位を築いたBE:FIRSTが『ハーパーズ バザー』に初登場! いまもっとも輝く7人が、スワロフスキー2022年ホリデーコレクションの輝きをまとい、全6ページにわたる撮り下ろし&インタビューを敢行。

【インタビュー抜粋】

Q. 2022年はどんな年でしたか?

― 何の不安もなく前を向いて進めた一年でした。スーパーボウルのショーに出たいという願いも、今は夢物語ではない気がします(SOTA)



Q. 心に残るクリスマスの思い出について教えてください。

― サンタ さんがカードゲームをボックスでくれたのに、ほしいカードが入っていな かったという悲しい思い出が(SHUNTO)

― クリスマス が近づくとサンタさん用の家を段ボールで作っていました。お茶も用意し て、気遣いは徹底していましたね(笑)(RYUHEI)

― ほしいゲームの名前がわからなくて雑な説明を書いたら親が困っていて。でもちゃんと届きました(笑)(RYOKI)



Q. もしメンバーと一緒にクリスマスを過ごすなら、どんなクリスマスがいい?

― イルミネーションを見に行ってから、部屋をバルーンで飾り付けてパーティをしたいです(MANATO)

― 大きいコテージを借り てまったり過ごしたい。(JUNON)

― テーマ パークで一日中遊び倒したい! (LEO)







1・2月合併号の主なコンテンツ





・WOMEN on the Frontier 未来を切り開く6人の女性たち

・2023春夏コレクションを読み解く

・運命の扉を開く! 2023年12星座占い

・世界のバザー・エディターが選ぶ2022年ベスト・コスメ

・河合優実、次世代プリンセスの肖像

・坂口健太郎と探すベストバイ

・Awich、その視線の先に

【別冊付録】JEWELRY & WATCH/いつも、輝きと一緒に





『ハーパーズ バザー』1・2月合併号

【発売日】2022年11月18日(金) 【販売価格】 730円(税込)

【販売書店】ネット書店含む、全国の書店とELLE SHOP

ELLE SHOP:https://elleshop.jp/web/commodity/000/333900230101/



『ハーパーズ バザー』1・2月合併号 増刊特別版

【発売日】2022年11月18日(金) 【販売価格】 730円(税込)

【販売書店】ネット書店含む、全国の書店とELLE SHOP

ELLE SHOP:https://elleshop.jp/web/commodity/000/333900212901/





『ハーパーズ バザー』について

1867年にニューヨークで創刊、現存するなかで最も歴史の古いファッション誌『Harper's BAZAAR(ハーパーズ バザー)』。数々の才能を輩出し、さまざまなレジェンドを生み出し続け、現在、世界27カ国で発行されています。2013年に創刊した日本版でもそのDNAを受け継ぎ、心を豊かにするラグジュアリーなファッションや、感性と知性を刺激するカルチャーやライフスタイルの最新情報を発信しています。また、ファッション誌の枠にとらわれず、女性をエンパワーメントする企画や特集にも力をいれてきました。2021年より、未来に希望を持ち、前を向く女性たちをサポートする「BAZAAR SUMMIT」が新たに始動。多様性やジェンダー、サステナビリティなどの問題にフォーカスした記事をお届けし、よりよい明日のために、共に考え、共にアクションを起こしてまいります。創刊から9年目を迎える2022年、日本版『ハーパーズ バザー』は「社会を動かす女性を、もっと美しく」というブランドパーパスを掲げ、新たなステージへと進化し、読者とともに未来へつながるアクションを起こし、変化への道を先導していきます。



公式サイト:www.harpersbazaar.com/jp

公式Instagram:@harpersbazaarjapan

公式Twitter:@HarpersBazaarJP

公式Facebook:@HarpersBazaarJapan

公式YouTube:@Harper’s BAZAAR Japan



