【薄桜鬼 真改 桜の宴 2024】追加キャスト決定！オトメイ…
［アイディアファクトリー株式会社］
アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2024年3月3日（日）にベルサール高田馬場にて開催する「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」の「オトメイトモバイルゴールド会員先行抽選／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員先行抽選」チケット申込受付を、本日12月5日（火）12時から開始いたしました。
また追加キャストとして、各公演2名ずつ、計4名の出演も決定しております。
ぜひこの機会にお申込みください！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2024年3月3日（日）にベルサール高田馬場にて開催する「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」の「オトメイトモバイルゴールド会員先行抽選／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員先行抽選」チケット申込受付を、本日12月5日（火）12時から開始いたしました。
また追加キャストとして、各公演2名ずつ、計4名の出演も決定しております。
ぜひこの機会にお申込みください！
■追加キャスト決定！
本イベントの昼公演に、伊藤健太郎さん（松原忠司 役）と竹内良太さん（谷 三十郎 役）、夜公演に小野大輔さん（坂本龍馬 役）と近藤 隆さん（三木三郎 役）の出演が決定いたしました！
本イベントのキャッチコピーは
「桜舞いゆく、奇跡のような一日をアナタと―――」
『薄桜鬼シリーズ』15周年を記念し、6年ぶりに開催する【桜の宴】。
総勢13名の豪華キャスト＆アーティストで、朗読コーナーや企画コーナー、アーティストライブなど内容盛りだくさんの奇跡のような一日をお届けいたします。
■会場チケット情報
「オトメイトモバイルゴールド会員先行抽選／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員先行抽選」本日12時より申込受付開始！
本日12月5日（火）12時より「オトメイトモバイルゴールド会員先行抽選／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員先行抽選」の申込み受付がスタートいたしました。
各会員の方はこの機会にぜひお申込みください！
抽選申込期間:2023年12月5日（火）12：00～2023年12月12日（火）23：59
当選通知:2023年11月15日（金）中
申込可能席種:全種
※各会員様に「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」チケット申込み専用ページをご案内いたします。
※「八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪」のサブスクチャンネルについては下記をご確認ください。
URL：https://www.openrec.tv/subscription/user/tourism
※各公演1申込4枚まで
イベント概要
イベント名：「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」
開催日程：2024年3月3日（日）全2公演
【昼公演】開場12：00／開演13：00
【夜公演】開場17：30／開演18：30
会場：ベルサール高田馬場
アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_takadanobaba/access/
■出演キャスト
三木眞一郎（土方歳三 役）
森久保祥太郎（沖田総司 役）
鳥海浩輔（斎藤 一 役）
吉野裕行（藤堂平助 役）
遊佐浩二（原田左之助 役）
坪井智浩（永倉新八 役）
飛田展男（山南敬助 役）
鈴木貴征（山崎 烝 役）
≪昼公演のみ≫
伊藤健太郎（松原忠司 役）
竹内良太（谷 三十郎 役）
≪夜公演のみ≫
小野大輔（坂本龍馬 役）
近藤 隆（三木三郎 役）
■出演アーティスト
吉岡亜衣加
※敬称略
※出演者は、追加・変更になる可能性がございます。
会場チケット情報
≪会場チケット情報≫
15周年プレミアムチケット：23,000円（税込） ※特典付
15周年さくらチケット：15,000円（税込） ※特典付
宴チケット（全席指定）：8,800円（税込）
≪会場チケット特典≫
15周年プレミアムチケット特典
・前方座席のご用意
・歴代「桜の宴」ポストカード6種セット
・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」スペシャルボイスカード（昼夜別）
・公演記念下げ緒風バンド（昼夜別）
・公演記念オリジナル組み飴
15周年さくらチケット特典
・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」公式パンフレット（A4サイズ）
・「薄桜鬼 真改 桜の宴 2024」スペシャルボイスカード（昼夜別）※15周年プレミアムチケット付属のものと同一商品
▼イベント公式サイト
https://www.otomate.jp/event/sakuranoutage/2024/
▼【公式】薄桜鬼総合SNSアカウント
https://twitter.com/HakuokiShinkai
主催：アイディアファクトリー株式会社
制作：株式会社アズプロジェクト
運営：株式会社ムービック・プロモートサービス
権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/05-17:16）
データ提供
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