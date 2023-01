[株式会社ニット]

場所と時間にとらわれず、多様な働き方を実践するHELP YOUだから伝えられる「働くこと」



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。令和5年1月21日(土)、日野学園の中学生を対象に行われる「『ドリームジョブツアー in 五反田バレー2022』~中学生からの合同しごと説明会~」に、HELP YOUのカスタマーサクセス久保と広報中野が登壇します。コロナ禍以前の2015年からテレワークを実践する企業として「未来の働き方」を伝えることで、子どもたちが自身の働く姿を想像するきっかけをつくります。



▼昨年の様子

2年連続で、中学生向けに「未来の働き方」について講演~「日野学園 ドリームジョブツアー」へ代表登壇!~

▼HELP YOUサービスの詳細はこちら

開催概要









◆日時

令和5年1月21日(土) 9:30~11:40



◆場所

品川区立日野学園 B2F 体育館

〒141-0022

東京都品川区東五反田2-11-1



◆対象

品川区立日野学園8年生(中学2年生)



◆参加人数

約135名



◆参加企業

五反田周辺地域の企業の経営者または社員の方々

※今回は「ドリームツアーガイド」として、24社が参加



◆目的











「日野学園 ドリームジョブツアー」への参加への想い ~カスタマーサクセス:久保智より~







この度、日野学園様の「ドリームジョブツアー」に参加することになりました。ニットの所在地である五反田の学生と一緒に「将来について」「働くこと」を考えるイベントです。弊社の理念である【「働く」を通じて、みんなを幸せに】と非常にリンクする機会であり、これから社会で活躍される皆さんの「きっかけ作り」になることをとても嬉しく感じます。学生の時に聞いた大人の話は、一生心に残るものになると思います。そのような時期だからこそ、弊社が大切にしていることはもちろんのこと、働くことの素晴らしさを伝えられたらと思います。今回の機会を通して人生の選択肢が少しでも広がりますよう、当日は精一杯学生と向き合うことができれば幸いです。





未来協育推進機構 ※HPより抜粋(http://mirai-kyouiku.org/aboutus.php)



未来協育推進機構は、各地域において「理想地域」の創造を掲げ、理想と現実のギャップを埋めるべく、それぞれの問題点を抽出し、解決方法を考え、地域の皆様と協力して活動を行っております。

それに伴い、品川区の次代を担う子供たちに、地域社会から夢や希望を与えるべく「しながわ寺小屋」「しながわ職場歩き」の開催を支援しております。



また、このような機会を設けることは、企業側にとっても企業市民の一員として地域社会への貢献ということにも繋がり、 企業で働く社員にとっても中学生と夢を語らうことによって自分の夢や成すべき事を再認識する効果も期待できます。

これこそが、学校と地域社会が一体となり、次代を担う子供たちを育てるという理想の地域につながると考えております。



品川区では2008年、品川区基本構想を打ち出され、その中で品川区の新たな都市像として「未来をつくる子育て、教育都市」 を掲げておられます。

本事業は生徒と品川区に存在する企業の社員との間で実際の仕事を通じ、将来の夢を語り合ってもらう事によって新たな 都市像実現化の一端を担う事ができると考えております。



▼未来協育推進機構HP

過去の関連プレスリリース



株式会社ニット、東京都が実施するプロジェクト「こどもスマイルムーブメント」に参画





2年連続で、中学生向けに「未来の働き方」について講演~「日野学園 ドリームジョブツアー」へ代表登壇!~<12月4日実施レポート>







フルリモート経営のニット、2年連続で、中学生向けに「未来の働き方」について講演~「日野学園 ドリームジョブツアー」へ代表登壇!~





中学生向けに「テレワークの未来」について講演~「日野学園 ドリームジョブツアー」へ代表登壇!~





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」を開始

「1人の人に業務を専属で依頼したい」「業務を自動化することで人に頼らない仕組みを作りたい」とのご要望に答え、このたび、好評の「チームプラン」に加えて、2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」をリリースしました。

<会社概要>





会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU

(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を

応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。

令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞

オンラインアウトソーシング「HELP YOU」が、

日本サブスクリプションビジネス大賞2021において特別賞を受賞

