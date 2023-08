[Sansan株式会社]

~オンライン名刺交換を通じた選手とのつながり企画やサステナビリティ活動を体験できるブース出展を実施~



Sansan株式会社が特別協賛する「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2023」が、2023年8月24日(木)から27日(日)の4日間、福岡県糸島市の芥屋ゴルフ倶楽部で開催されます。

本大会では、オンライン名刺交換を通じて出場選手とつながることができる企画を実施するとともに、当社のサステナビリティ活動に関連したコンテンツを体験できる特別協賛社ブースを出展します。本大会への協賛を通じ、ビジネスにイノベーションを生み出す「出会い」を後押しします。









■本大会での取り組み

当社は、「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、出会いの持つ可能性に着目し、ビジネスにイノベーションを起こすことを目指しています。ゴルフは、ビジネスコミュニケーションにおいて大きな役割を担うスポーツであり、新たなビジネスの出会いの機会をつくるべく、本大会に3年連続で特別協賛しています(※1)。

大会期間中は、選手とつながることができるコンテンツとして、一部の出場選手とファンとのオンライン名刺交換の機会を提供します。名刺アプリ「Eight」にご自身の名刺を登録いただければどなたでも参加可能です。来場者は、会場内に設置された選手パネルにあるオンライン名刺のQRコードを読み取ることで、選手のオリジナル名刺画像やキャリアプロフィールなどの特別な情報を入手できます。また、テレビ放送やYouTubeのライブ配信をご覧になっている方も参加でき、放送中の映像に表示されるQRコードやURLから特設サイト(※2)にアクセスしてオンライン名刺交換を行うことで、来場者と同様に選手のプロフィール情報を受け取ることが可能です。



特別協賛社ブースでは、当社が行う地域社会・NPO・従業員と取り組むサステナビリティ活動「NEXT」の一環である「こどもめいし」の作成体験や、植樹活動「Scan for Trees」と連携した3.3ヤードのパターゲーム企画を用意しています。

子どもたちが楽しめる「こどもめいし」は、あらゆる出会いに価値があることや人と共創する大切さを伝えていく取り組みです。会場内の特別協賛社ブースで撮影した写真を使用して作成したオリジナルの「こどもめいし」を用いて名刺交換を体験できます。

3人1組でチャレンジする3.3ヤードのパター体験ではSansanオリジナルゴルブホールや選手のサイン入りゴルフボールをプレゼントするほか、33回成功するごとに1本、九州の被災地へ植樹を行います。



■選手とのオンライン名刺交換について

実施期間:2023年8月18日(金)~9月10日(日)(※3)

参加方法:名刺アプリ「Eight」に事前にご自身の名刺を登録の上、特設サイト内の選手情報ページもしくは会場内の選手パネルに表示されている選手のオンライン名刺のQRコードを読み取ることで、オンライン名刺交換ができます。オンライン名刺交換をした方は、プレゼントキャンペーンにも参加いただけます。



1. 来場される方

会場内に設置された選手パネルに掲示されているQRコードを読み取ることで、選手とオンライン名刺交換ができます。



2.テレビ放送・YouTubeライブ配信をご覧の方

画面に表示されるQRコードの読み取り、もしくは表示されたURLから本大会の特設サイトにアクセスできます。特設サイト内の選手情報ページにあるQRコードを読み取ることで、選手とオンライン名刺交換ができます。



対象選手(敬称略・順不同):石川 遼/時松 隆光/河本 力/中島 啓太/蝉川 泰果/青木 功ほか(※4)

プレゼントキャンペーンについて:期間中、選手1名以上とオンライン名刺交換を実施した方を対象に、抽選で選手ゆかりの特別なプレゼントが当たるキャンペーンを実施します(※5)。







■「こどもめいし」の作成について

実施期間:2023年8月24日(木)~8月27日(日)

実施場所:特別協賛社ブース

参加方法:特別協賛社ブースにてお子さまの写真を撮影していただくことで、「こどもめいし」を作成できます。



「こどもめいし」の特設サイトは以下をご覧ください。

https://jp.corp-sansan.com/kodomo-meishi/







■3.3ヤードパターゲームについて

実施期間:2023年8月24日(木)~8月27日(日)

実施場所:特別協賛社ブース

参加方法:ゲームは3人1組のチーム戦です。特別協賛社ブースに設置された3.3ヤードのパターにお一人さま1回までチャレンジできます。

プレゼントキャンペーンについて:チーム内の成功数によって、Sansanオリジナルのゴルフボールや選手のサイン入りゴルフボールをプレゼントします。(※6)また、当社の植樹活動「Scan for Trees」と連携し、33回成功ごとに1本、九州の被災地へ植樹をする取り組みを行います。



「Scan for Trees」の詳細については以下をご覧ください。

https://jp.corp-sansan.com/sustainability/next/scan-for-trees/





■「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2023」大会概要

大会名称:Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2023

期間:2023年8月24日(木)~27日(日)

会場:芥屋ゴルフ倶楽部(福岡県糸島市志摩芥屋1-1)

主催:九州朝日放送株式会社

主管:一般社団法人日本ゴルフツアー機構

特別協賛:Sansan株式会社

サイト:https://kbc.co.jp/augusta/



大会スケジュール:

8月24日(木) 1R(予選R) 7:20スタート予定

8月25日(金) 2R(予選R) 7:20スタート予定

8月26日(土) 3R(決勝R) 8:40スタート予定

8月27日(日) FR(決勝R) 8:40スタート予定



■国内男子トーナメント 5大会横断キャンペーン

本大会のみならず国内男子トーナメント全体を盛り上げ、さらなる「出会い」を後押しするため、昨年に引き続き、国内男子トーナメント 5 大会横断キャンペーンを開催いたします。今年は以下 5 大会横断企画に拡大して開催し、キャンペーンも昨年のオンラインコンペに加えて「みんドリ」とのコラボレーション企画として、選手の活躍を予想する企画も追加します。

このキャンペーンを通じて国内男子ゴルフトーナメントをより多くの方に楽しんでいただき、さらなる「出会い」を後押しするよう取り組んでまいります。



【キャンペーン関連大会】

・8月24日 ~ 8月27日 Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント

・11月2日 ~ 11月5日 マイナビ ABC チャンピオンシップゴルフトーナメント

・11月9日 ~ 11月12日 三井住友 VISA 太平洋マスターズ

・11月16日 ~ 11月19日 ダンロップフェニックストーナメント



■ 5大会横断キャンペーン概要



・キャンペーン1 国内男子ツアー応援記念コンペ 2023

概要:国内男子トーナメントの開催翌週のアフターラウンドや、豪華景品が当たるオンラインコンペを開催。ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)内、Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメントの特設サイトよりエントリーいただけます。

期間:秋冬の陣 8月1日(火)~9月30日(土)

サイト:https://www.golfdigest.co.jp/special/sansan/2023/

運営協力:株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン



・キャンペーン2 国内男子ツアー予想キャンペーン 2023

概要:人気ブランドのパターや GDO ゴルフショップでお買い物に使えるクーポンなど、豪華景品があたるキャンペーン。選手の活躍を応援しながら楽しみつつ、ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)内、Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメントの特設サイトよりエントリーいただけます。

期間:夏の陣 6月1日(木)~8月27日(日) 秋冬の陣 10月2日(月)~11月19日(日)

サイト:https://www.golfdigest.co.jp/special/sansan/2023/

運営協力:株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン



■ Sansan主催キャンペーン概要

KBCオーガスタゴルフトーナメント大会開催50回を記念して、当社主催のキャンペーンを開催いたします。営業DXサービス「Sansan」にまつわるクイズに答えると、ビジネスに役立つオーダーメイドシャツチケットが抽選で3名様に当たります。

期間:8月18日(金)~9月10日(日)

サイト:https://jp.sansan.com/lp/kbc-augusta2023/50th-anniv-campaign/



・キャンペーンお問い合わせ先

Sansan KBCオーガスタ大会事務局

Tel:092-752-5713/FAX:092-725-3009(受付時間:平日 10:00~17:00)

Mail:sansankbcaugusta2023_k@kbc.co.jp



※1:Sansan株式会社「Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2023へ特別協賛、男子トーナメント5大会横断キャンペーン開催」(2023年4月12日発表)

https://jp.corp-sansan.com/news/2023/0412.html

※2:特設サイトは準備ができ次第、公式サイト内に公開します。

※3:期間終了後に、選手のEightアカウントは削除されます。

※4:2023年8月14日時点

※5:プレゼントキャンペーンの当選者の発表は賞品発送をもって代えさせていただきます。

※6:数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。



*YouTubeは、Google LLC の商標または登録商標です。

*QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



(以上)



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:65億82百万円(2023年5月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



