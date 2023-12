[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

クリスマスイブにキャストがパジャマで登場!

「ようこそ妄想営業部へ(ハート)Xmasパジャマパーティー supported by animelo」

伊東健人、駒田航、神尾晋一郎 が生出演!

2023年12月24日(日)18:00~ニコニコ生放送で無料生配信



観客の投票でスーツ姿の人気声優を操れる即興ドラマバラエティアニマックスオリジナル声優イベント「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」。

2023年12月24日(日)に「ようこそ妄想営業部へ(ハート)Xmasパジャマパーティー supported by animelo」と題し、ニコニコ生配信で無料生配信を行います。



先日、「ようこそ妄想営業部へ(ハート)2024 WINTER」イベントを2024年2月10日(土)に開催することを発表しましたが、今回は、そのイベント開催を記念してのスピンオフ企画「ようこそ妄想営業部へ(ハート)Xmasパジャマパーティー supported by animelo」を

ニコニコ動画で生配信いたします。



「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」といえば、スーツ姿のキャストが登場しキュンするセリフ(時にヒュンするセリフ)で観客をドキドキさせますが、今回の生配信は、スピンオフ企画ということもあり、IKEBO商事を飛び出しクリスマスイブに“パジャマパーティー“をお届けします。おうちというリラックス空間にキャストがパジャマ姿で登場し、いつもと一味違ったキュンするセリフが飛び出す…かも!?

クリスマスイブの夜、「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」で一緒におうちパーティーしませんか?



生配信に出演するのは、この3名!

伊東健人/妄想営業部:伊東ケント役

駒田航/経理部:駒田ワタル役

神尾晋一郎/研究開発部:シンイチロー・神尾役



左から 伊東健人、駒田航、神尾晋一郎



[日時] 2023年12月24日(日) 18:00~

[配信]ニコニコ生放送(無料)

https://live.nicovideo.jp/watch/lv343675406

[出演] 伊東健人、駒田航、神尾晋一郎







来年開催される「ようこそ妄想営業部へ(ハート)2024 WINTER」の開催を記念したスピンオフ企画を生配信!クリスマスイブの夜に、IKEBO商事を飛び出した彼らは「パジャマパーティー」をすることに…!?寒い日だからこそ胸がアツくなるようなキュンセリフが飛び出すかも!?番組中にはクリスマスイブにちなんだ視聴者限定プレゼント企画もあります。

「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」初のニコニコ生放送で生配信をぜひお見逃しなく!



ようこそ妄想営業部へ(ハート)2024 WINTER 開催情報



「ようこそ妄想営業部へ(ハート)2024 WINTER」

[開催日時] 2024年2月10日(土)

第1部 開場13:00 開演13:30

第2部 開場16:30 開演17:00

[会場] ニッショーホール

東京都港区東新橋1-1-19ヤクルト本社ビル

会場アクセス> http://nissho-hall.jp/accesmap.html

[出演] 西山宏太朗、榊原優希、寺島惇太、葉山翔太、竹内栄治、吉田尚記





2023年7月に行われた「ようこそ妄想営業部へ(ハート)2023 SUMMER」で彗星の如く現れた「竹内エージ」。各部署の面々が優秀なエージを己の部署へと勧誘に乗り出し、彼に相応しい部署を観客・視聴者が投票で決定し幕を閉じた。

新たな人材も加わり、やっと落ち着きを取り戻したかに思われたイケボ商事だったが…。



<チケット情報>

[会場観覧チケット]

◆【前方席確約】チケット付き宿泊プラン

S席前方+ようこそ妄想営業部へ(ハート)2024 WINTERオリジナルサンクスカード+宿泊付き

【前方席確約】チケット付き宿泊プラン チケット販売中▼

https://l-travelent.com/moso_eigyobu_travel/



◆S席

各部▶S席シングル:10,500円(税込)/S席ペア:21,000円(税込)

お得な通しチケット▶S席シングル通し:19,950円(税込)/S席ペア通し:39,900円(税込)

◆A席

各部▶A席シングル:完売

通しチケット▶A席シングル通し:15,600円(税込)

S席・A席 チケット販売中▼

https://apvod.animax.co.jp/feature/p1_moso_eigyou2024WT



本日解禁▶「ようこそ妄想営業部へ(ハート)2024 WINTER」生配信決定!お好きな配信サイトでお楽しみ下さい。



◆アニマックスプレミアムVOD 生配信

生配信【超早割】 各部1,000円(税込)

販売期間 2023年12月22日(金)12:00~2023年12月25日(月)23:59

生配信【早割】 各部1,800円(税込)

販売期間 2023年12月26日(火)12:00~2024年1月22日(月)23:59

生配信【一般】 各部2,600円(税込)

販売期間 2024年1月23日(火)12:00~2024年2月17日(土)23:59 ※生配信は2月10日(土)

チケット販売ページ▼

https://apvod.animax.co.jp/feature/p1_moso_eigyou2024WT

※アーカイブ視聴は2024年2月18日(日)23:59迄

※会場観覧された方には、イベント当日に特別価格でのアーカイブ視聴チケットの販売を予定しています。



◆ニコニコ生放送 生配信

生配信【早割】 各部1,800円(税込) animelo+会員は各部1,300円(税込)

販売期間 2024年1月20日(土)12:00~2024年1月22日(月)23:59

生配信【一般】 各部2,600円(税込) animelo+会員は各部2,100円(税込)

販売期間 2024年1月23日(火)12:00~2024年2月17日(土)23:59 ※生配信は2月10日(土)

チケット販売ページ▶後日公開!

※アーカイブ視聴は2024年2月18日(日)23:59迄



本イベントは、第1部、第2部同じストーリー構成ながら、観客・視聴者の投票によってストーリーが決まっていく即興ドラマ型のステージイベントです。この日、この時、この瞬間に生まれる「妄営ワールド」をお見逃しなく!

詳しくは、ようこそ妄想営業部へ(ハート)2024 WINTER 公式サイト▼

https://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu/



「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」IKEBO商事社販 新グッズ登場!





ようこそ妄想営業部へ(ハート)新アイテムが登場!

「ようこそ妄想営業部へ(ハート)2024 WINTER」開催に先駆けて、新アイテムが登場!

「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」のイベント観覧には欠かせないアクリルプレートライトをはじめ、アクリルスタンドや、バレンタインテーマのクリアカードなど、キュートなアイテムが盛りだくさんです!さらに、今回はグッズ6,000円(税込)ご購入ごとに、ポストカード(全13種)をランダムで1枚プレゼント!

12月22日(金)18:00~発売予定なのでお見逃しなく!

グッズ詳細・購入ページ▼

https://store.animax.co.jp/shops/moso_eigyoubu



「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」とは

都内某所にある、総合商社「イケボ商事」。勤務するのはスーツ姿がまぶしいエリート社員たち。彼らが繰り広げる、成長と愛憎と妄想の物語の行く末を決めるのは、舞台を観ているあなた!「妄想力」を駆使した全力のアドリブで、あなたの願望を叶えます。笑って泣いてキュンとする、珠玉のエンターテインメント!観客の投票でスーツ姿の推しを操れる即興ドラマバラエティとして誕生した、アニマックスオリジナル声優イベント。







「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」



ようこそ妄想営業部へ(ハート)公式サイト

https://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu/

ようこそ妄想営業部へ(ハート)公式Twitter

@moso_eigyobu

https://twitter.com/moso_eigyoubu

ようこそ妄想営業部へ(ハート)公式Instagram

@moso_eigyoubu

https://www.instagram.com/moso_eigyoubu/









株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

https://www.animax.co.jp/

アニマックスは、有料テレビ放送を中心に日本のアニメカルチャーの体験を実現するアニメ専門チャンネルです。有料テレビ放送「アニマックス」とアニメ見放題VOD「アニマックスオンデマンド」では、アニメ専門チャンネルならではのセレクトによる新旧問わず多彩な人気アニメのほか、アニマックスだけのオリジナル制作番組、オリジナルアニメなどもお楽しみいただけます。さらに、大型ライブイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめとした各種イベントや、コラボレーションカフェのプロデュースなど、アニメカルチャーを通じた心躍るエンタテインメント体験を提供しています。



