「WE'RE BROS. TOUR 2021-2022」より『Promise for the Future』 『光 -HIKARI-』2大公演をハイクオリティの音と映像で完全収録!!





福山雅治音楽デビュー30周年全国アリーナツアーのLIVE映像作品FUKUYAMA MASAHARU 『30th Anniversary 「THE LIVE」』 Blu-ray&DVDの発売が決定いたしました!!



福山本人が映像編集をディレクション、音圧・音質にこだわりサウンドミックスの現場に立ち合うことで、最高のクオリティに仕上げられた本作。掲げられたタイトルは「THE LIVE」。



新型コロナウィルスが猛威を振るい、予定していた全国ツアー開催延期を余儀なくされた時期を経て、約2年ぶりに立った有観客のステージで得た「生き返った」という実感。

また、福山が17歳の頃に他界した亡き父の名を冠し、自身の死生観を色濃くソングライティングに落とし込んだ最新アルバム「AKIRA」を提げた全国ツアーであること。さらに、ツアー開催期間中に福山自身が、父が他界した年齢の53歳を迎えたこと。そして、ようやく取り戻せた有観客ライブそのもの。そこで躍動する福山とオーディエンスの生命の鼓動。それらすべての要素がタイトル「THE LIVE」に込められています。



Blu-ray・DVD共に、2022年4月に国立代々木競技場第一体育館にて開催された『WE’RE BROS. TOUR 2021-2022 Promise for the Future』と、2022年6月にさいたまスーパーアリーナにて開催されたツアーファイナル『WE'RE BROS. TOUR 2022 光 -HIKARI-』の2大公演の模様を完全収録!!



完全受注生産となる【初回限定版】は〈デジパック仕様〉、福山本人が撮影したライブ会場の様々な「光」を捉えた写真でデザインされた〈三方背ケース〉、各公演のワンシーンを切り取った〈写真集「THE LIVE」(32P)〉、2大公演のツアーロゴがそれぞれ印字された【金・銀テープセット(巾着入り)】が特典として付属されます!

さらに初の試みとなる映像特典として、さいたまスーパーアリーナでのツアーファイナル公演をVR技術(Virtual Reality)で収録し、360度会場を見渡しながらライブ映像を視聴することができる〈VR LIVE MOVIE〉へのアクセスコードが付きます。「Popstar」「vs.2022 ~知覚と快楽の螺旋~」「ステージの魔物」「光」「最愛」の5曲が収録されます。





2022年12月24日(土) AM11:00~ライブ会場及び、アーティストオンラインショップ「アスマート」にて予約受付開始!!







【発売日】2023年3月21日(火)



【初回限定版予約期間】

2022年12月24日(土) 11:00 ~ 2023年1月16日(月)23:59まで



さらに、『福山☆冬の大感謝祭 其の二十“GET BACK”』 ぴあアリーナMM(横浜)会場おいても、初回限定版、通常版ともに予約可能です。



▼予約受付対象公演

12月24日(土)、 25日(日)、28日(水)、29日(木)、31日(土)、1月1日(日)



▼早期予約特典も決定!!

『福山☆冬の大感謝祭 其の二十“GET BACK”』 ぴあアリーナMM(横浜)CD物販会場、またはアスマートにて2022年12月24日(土)11:00~2023年1月1日(日・祝)23:59までの期間中にご予約頂くと、以下アイテムを先着でプレゼントいたします。



会場予約:A4クリアファイル(会場限定ver.)

アスマート:A4クリアファイル(アスマートver.)



早期予約特典付与期間:2022年12月24日(土)11:00~2023年1月1日(日・祝)23:59まで

対象アイテム:初回限定版、通常版の2形態

※会場予約の方も、特典は商品と同時発送となります。

※ご予約頂いた数量に対して1点ずつ付与いたします。

※特典は無くなり次第、終了となりますので、ご予約はお早めに。















初回限定版特典として、『WE'RE BROS. TOUR 2022 光 -HIKARI-』VR LIVE MOVIEを購入者限定で配信!!



2023年3月21日発売の『30th Anniversary 「THE LIVE」』 Blu-ray&DVD初回限定版特典として、音楽デビュー30周年ライブを記念した初の試みとなる「VR LIVE MOVIE」が収録されます!

商品に封入されるカードに記載の2次元バーコードをスマートフォンで読み取り、専用スマートフォンアプリ【VR SQUARE】を起動させると、さいたまスーパーアリーナでのツアーファイナル会場に設置された4台の360度カメラによるVR映像が、ご自身のお好みの視点でお楽しみいただけます!!

Blu-ray&DVDとはまた違った、VRならではのバーチャルライブ体験を是非お楽しみに!



【VR LIVE MOVIE」収録内容】

・Popstar

・vs.2022 ~知覚と快楽の螺旋~

・ステージの魔物

・光

・最愛



【登録期間】2023年3月21日~2023年9月20日迄(半年間の有効期限)

【配信期間】2023年3月21日~2024年3月20日迄(視聴期間は1年間)



視聴方法をご確認のうえ、お手持ちのスマートフォンやVRゴーグル、VRグラスなどでご視聴ください。

VR SQUARE使用方法はこちら → https://youtu.be/ZxSbcAOioaM





FUKUYAMA MASAHARU

30th Anniversary 「THE LIVE」

2022.4.30

WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 Promise for the Future

Live at "YOYOGI NATIONAL STADIUM FIRST GYMNASIUM "

【収録内容】

煌

始まりがまた始まってゆく

HELLO

milk tea

恋の中

桜坂

幸せのサラダ

ボーッ

心音

あの夏も 海も 空も

Dear

光

AKIRA

暗闇の中で飛べ

vs.2022 ~知覚と快楽の螺旋~

Popstar

零 -ZERO-

想 -new love new world-

革命

彼方で



虹

家族になろうよ



Heart



2022.6.19

WE'RE BROS. TOUR 2022 光 -HIKARI-

Live at "SAITAMA SUPER ARENA"

【収録内容】

煌

Message

All My Loving

HELLO

AKIRA

暗闇の中で飛べ

Popstar

心音

桜坂

家族になろうよ

群青~ultramarine~

クスノキ

ヒトツボシ

KISSして

vs.2022 ~知覚と快楽の螺旋~

ステージの魔物

零 -ZERO-

革命

光

明日の☆SHOW



ププッとフムッとかいけつダンス ~シリアーティ・ロック バージョン~

Peach!!

道標 2022



もっとそばにきて



最愛





アーティストオンラインショップ「アスマート」



Blu-ray初回限定版 https://www.asmart.jp/p_90034608

DVD初回限定版 https://www.asmart.jp/p_90034609

Blu-ray通常版 https://www.asmart.jp/p_90034679

DVD通常版 https://www.asmart.jp/p_90034680





FUKUYAMA MASAHARU 『30th Anniversary 「THE LIVE」』

2023年3月21日(火) Release





初回限定版:Blu-ray/DVD

仕様(Blu-ray、DVD共通):三方背ケース+デジパック+写真集「THE LIVE」 (32P)+金・銀テープセット(巾着入り)+「VR LIVE MOVIE」視聴用二次元バーコード付きカード







●Blu-ray(2枚組)

価格:¥8,800(税込)

品番:GTCG-0776/POS:4943566233504

【収録内容】

ディスク1:WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 Promise for the Future

ディスク2: WE'RE BROS. TOUR 2022 光 -HIKARI-



【封入】歌詞サイト閲覧用二次元バーコード付きブックレット(8P)



●DVD(4枚組)

価格:¥8,800(税込)

品番:GTCG-0777/POS:4943566233511

【収録内容】

ディスク1、ディスク2:WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 Promise for the Future

ディスク3、ディスク4:WE'RE BROS. TOUR 2022 光 -HIKARI-



【封入】歌詞サイト閲覧用二次元バーコード付きブックレット(8P)



◆ 初回限定版につきまして ◆

初回限定版は、ご予約いただいたお客様への受注生産となっています。

ご購入をご希望のお客様は、下記締切日までにご予約をお願いいたします。



【初回限定版予約期間】

2022年12月24日(土)11:00 ~2023年1月16日(月)23:59まで

※期間を過ぎますと購入できなくなりますので、ご注意ください。



通常版:Blu-ray/DVD

仕様(DVD&BD共通):トールケース



●Blu-ray(2枚組)

品番:GTCG-0778/POS:4943566233528/価格:¥6,600(税込)

【収録内容】

ディスク1:WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 Promise for the Future

ディスク2:WE'RE BROS. TOUR 2022 光 -HIKARI-



【封入】歌詞サイト閲覧用二次元バーコード付きブックレット(8P)



●DVD(4枚組)

品番:GTCG-0779/POS:4943566233535/価格:¥6,600(税込)

【収録内容】

ディスク1、ディスク2:WE'RE BROS. TOUR 2021-2022 Promise for the Future

ディスク3、ディスク4:WE'RE BROS. TOUR 2022 光 -HIKARI-



【封入】歌詞サイト閲覧用二次元バーコード付きブックレット(8P)



発売元:アミューズ 販売元:アミューズソフト (c)2022 Amuse Inc.



