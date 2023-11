[JR-Cross]





株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営する東京駅改札内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」にて2023年に発売した新商品を対象に「東京駅限定手土産(スイーツ)売上TOP10」(※)の最新ランキングを発表いたします。今年もたくさんの新商品が登場いたしましたので、年末年始の帰省の手土産やご挨拶にぴったりな商品を、ぜひご覧ください。







(C)Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です。



2023年新商品 東京駅限定手土産(スイーツ)売上ランキング TOP10







※対象は、2023年に新発売された年間を通して販売している通常商品の東京駅限定スイーツであり、期間限定商品は対象外です。発売当初は期間限定であったものの、好評につき通年販売へ変更した商品を含みます。2023年10月1日(日)~2023年10月31日(火)の実店舗売上金額の集計に基づいています。催事等で対象施設以外の場所で販売される場合がございます。一部対象外のショップがございます。各ショップ 1 アイテムのみの選出です。画像はイメージです。





1位 グランスタ東京限定

メープルクッキー詰合せ缶

2種各8枚入 2,500円/ザ・メープルマニア(グランスタ東京/1F改札内 吹き抜けエリア)

グランスタ東京限定商品の「メープルショコラクッキー」と、定番人気の「メープルバタークッキー」を詰合せた限定缶です。高級感のあるゴールドの缶に入った、お手土産にぴったりなグランスタ東京限定商品です。



2位 グランスタ東京限定

フィナンシェ(カマンベール&レモン)

5個入 1,296円/THE DROS(ザ・ドロス) (グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)

クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。



3位 グランスタ東京限定

メープルラムケーキ

1ホール 1,730円/ミスターメープル by ザ・メープルマニア(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

メープルシュガーを混ぜ込んだ生地をしっとりふっくらと焼き上げました。アクセントにラムレーズンを混ぜ込み、香りとほのかな酸味がメープルの味わいを優しく引き立てます。ちょっぴり大人っぽく仕上げたメープルラムケーキをご堪能ください。



4位 グランスタ東京限定

テラ・セゾン キャラメルサンド

6個入 1,296円/Terra Saison(テラ・セゾン)(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

北海道美瑛産の小麦を使用したサクサククッキーで、とろ~っとキャラメルソースがとろけだすショコラをサンドしました。サクサクと、とろ~りの異なる食感とおいしさがお口の中で広がります。



5位 グランスタ東京限定

ハニートーストサブレ

4個入 842円/喫茶店に恋して。(グランスタ東京/B1F改札内 銀の鈴エリア)

ハチミツをとろりとかけてバターをのせた“焼きたてトースト”みたいな見た目がキュートな『ハニートーストサブレ』。パンのみみまで再現したバター香るトースト型サブレに、まろやかなハチミツショコラをぷっくりとのせ、コク豊かなバターショコラをトッピングしました。



6位 グランスタ東京限定

東京Suicaのペンギンクリームサンドクッキー20枚入り

1箱 1,800円/DOLCE FELICE(ドルチェフェリーチェ)(グランスタ東京/B1F改札内 銀の鈴エリア)

東京駅を中心に、Suicaのペンギンが観光案内する東京の街並みをイメージしたパッケージ。米粉入りのザクザク生地にバニラとチョコのクリームをサンドしたクッキーです。

7位 グランスタ東京限定

ガレット ショコラ エピス 8枚入り

1箱 3,888円/ピエール マルコリーニ(グランスタ東京/B1改札内 銀の鈴エリア)

ピエール マルコリーニのクーベルチュールを練り込んだ生地に、はちみつとキャトルエピス(クローブ、ジンジャー、ナツメグ、ブラックペッパー)、シナモンを加えて焼き上げました。スパイスのほのかな香りがバターとチョコレートの風味を引き立て、ザクザクとした食感が食べ応えのあるガレットです。



8位 グランスタ東京限定

Suicaのペンギン ピッコロ缶

5粒 1,296円/カファレル(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

Suicaのペンギンの形をかたどった、かわいらしい缶にカファレル自慢のジャンドゥーヤチョコレートをはじめ、きのこやユーロコインなどのホイルチョコレートを全5粒アソートしました。Suicaのペンギンファンはもちろん、東京らしいお土産を探している方にもおすすめです。

9位 グランスタ東京限定

角 彩り

8個入 1,296円/鳴門金時本舗 栗尾商店(グランスタ東京/B1改札内 丸の内坂エリア)

蒸かした鳴門金時を特製の蜜床に漬け込んで乾燥させたお菓子で、軽い歯応えと、素朴な味わいをひと口大サイズで楽しめる。「角 彩り」 は、全12種類のうち8種類が楽しめるアソート。和三盆、塩昆布、珈琲、塩、柚子、胡麻、梅、炙りの8種類入り。



10位 グランスタ東京限定

マカロンボックス“Suicaのペンギン”

8個入 4,752円/ラデュレ(グランスタ東京/1F改札内 吹き抜けエリア)

Suicaのペンギンのマカロンボックスに、お客さまのお好きなフレーバー8個をご自由に組合せいただけるギフトセットです。定番の8種類(ピスタッシュ、フランボワーズ、テ・マリー・アントワネット、ヴァニーユ、ローズ、キャラメル、シトロン、ショコラ)と季節フレーバーの中からお選びいただけます。

