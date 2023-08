[Sansan株式会社]

~エンタメ業界専門弁護士がトラブル事例を交えて解説~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、オンラインセミナー「エンタメ業界専門弁護士が語る『IP活用におけるリスク回避術」~トラブル事例から学ぶ、最適な契約業務の姿とは~』を、2023年8月22日(火)に開催します。



本セミナーでは、エンターテインメント業界における幅広いトラブルに対応する、渋谷カケル法律事務所の代表弁護士である高木啓成氏より、権利活用の最新トレンドや契約における注意点などを解説します。また、当社Contract One Unitの小原慎平より、契約情報のデータ化・活用の実現方法と事例をご紹介します。







■セミナー概要

2023年7月に当社が実施した「IPビジネスの契約実態調査」(※1)で、IP(知的財産)を活用したビジネスに携わるビジネスパーソンの7割以上が契約違反によるトラブルを経験したことがあると回答しました。コンプライアンスを遵守しながらIPビジネスを加速させるには、契約書の正しい保管・管理や契約情報の活用が重要です。



本セミナーは、エンターテインメント業界における幅広いトラブルに対応する渋谷カケル法律事務所の代表弁護士である高木啓成氏より、具体的な事例を基に、権利活用の最新トレンドや契約における注意点、最適な契約業務の姿などを解説します。また、契約DXサービス「Contract One」を提供する当社の小原慎平より、近年契約件数が増加するとともに複雑化しているエンターテインメント・コンテンツ業界における、契約情報のデータ化・活用の実現方法と事例をご紹介します。



■開催概要

イベント名称:エンタメ業界専門弁護士が語る「IP活用におけるリスク回避術」~トラブル事例から学ぶ、最適な契約業務の姿とは~

開催日時:2023年8月22日 (火) 14:00-15:00

開催形式:オンライン配信

参加費用:無料

参加方法:特設サイトよりお申し込み

特設サイト:https://sansan-seminar.seminarone.com/co20230822/event

タイムテーブル:

<第一部>

エンタメ業界専門弁護士が語る「IP活用におけるリスク回避術」

~トラブル事例から学ぶ、最適な契約業務の姿とは~

渋谷カケル法律事務所 代表弁護士 高木啓成 氏



<第二部>

なぜ契約データベースが、ビジネスを強くするのか?

~エンターテインメント・コンテンツ業界の事例からひも解く「契約DX」とは~

Sansan株式会社 Contract One Unit マーケティング企画グループ 小原慎平



※1:Sansan株式会社「IPビジネスの契約実態調査」(2023年8月7日発表)

https://jp.corp-sansan.com/news/2023/0807_02.html



(以上)



■契約データベースが、ビジネスを強くする「Contract One」

Contract Oneは、Sansan株式会社が提供する契約DXサービスです。過去に取り交わした契約書とこれから取り交わす契約書を正確にデータ化して、データベースを構築。契約情報をビジネスにおける資産として、法務部門に限らず全社員で活用できる環境を作り、さまざまな部門の課題解決を後押しします。部門や拠点を問わず契約データベースを活用することで、社内のあらゆる取引を見える化し、リスクマネジメントの強化や取引条件の最適化などを推進します。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:65億82百万円(2023年5月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/16-12:16)