[テレビ愛知株式会社]

テレビ愛知は、「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」の開業3周年を記念して開催する「3周年スペシャルキッズイベント」を、現在放送中の人気子供向けコンテンツで盛り上げます。





「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」(運営:三井不動産商業マネジメント株式会社)の開業3周年を記念して開催する「3周年スペシャルキッズイベント」に、テレビ愛知で現在放送中の人気子供向けコンテンツが登場!

9月17日(日)にはテレビ愛知で放送中の「メリおっと!たいそう」の番組公開収録イベントを実施。スペシャルゲストとして、情報番組「キン・ドニーチ」(毎週金曜17:30~17:55放送)に出演中の小島よしおさんを迎え、夢のコラボステージショーを披露します。

9月18日(月・祝)にはテレビ東京系列・テレビ愛知にて放送中の人気乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のステージイベントを実施。「ぷしゅぷしゅ」との写真撮影会やオープニング曲「はじまりぷしゅ」のダンスレッスンを展開します。

また、「シナぷしゅ」のスタンプラリー(9月15日(金)~9月24日(日))や、東海地方初となる「シナぷしゅ」のPOP UP SHOP(9月16日(土)~9月18日(月・祝))も登場します。



9月17日(日) メリおっと!たいそう×小島よしお





メリ夫と小島よしおさんがテレビ愛知「メリおっと!たいそう」の公開収録で夢のコラボ!

場所:屋外イベントスペース「リーフルーフ」

時間:1.11:00~ 2.14:00~

条件:整理券および三井ショッピングパークポイント メンバーズページ登録画面の提示

人数:各回先着600名様限定



<「メリおっと!たいそう」とは・・・?>

毎週月曜~金曜 あさ8:00~8:05 テレビ愛知にて放送中。

主人公は、きれいな海が大好きな三河湾出身のメリ夫。エコちゃんやたいそうマンとともに愛知県内各地の幼稚園や保育園へ出張し、園児たちと一緒に自身のキャラクターソングに合わせて体操をするミニ番組です。2004年4月より放送開始。



9月18日(月・祝) ぷしゅぷしゅ来店!





赤ちゃんが泣き止むと話題の民放初の赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」から「ぷしゅぷしゅ」が来店。写真撮影やオープニングソング「はじまりぷしゅ」のダンスレッスンを開催します。

場所:屋外イベントスペース「リーフルーフ」

時間:1.11:00~ 2.14:00~

条件:整理券および三井ショッピングパークポイント メンバーズページ登録画面の提示

人数:各回先着700名様限定 ※撮影会への参加は整理券をお持ちの700名様の中から各回先着100名様まで





9月15日(金)~24日(日) 「シナぷしゅ」 スタンプラリー





ららぽーと愛知東郷の館内4か所にスタンプ台を設置。4つのスタンプを重ね捺しすることで1つのかわいい絵が完成します。完走特典として、「ぷしゅぷしゅクリアステッカー」がもらえるほか、館内にある「あそびパークPLUS」では保護者1名の入場料が無料に。「ナムコ」ではお菓子すくい取り体験が1回できます。

【受付・ゴール】

場所:2F 中央吹き抜け南側スペース(BAYFLOW横)

時間:10:00~17:00 ※最終受付16:30まで





9月16日(土)~9月18日(月・祝) 「シナぷしゅ」 POP UP SHOP





東海地方初となる「シナぷしゅ」のPOP UP SHOPを展開。テレビ東京の公式ショップ「テレ東本舗。」にて販売中のシナぷしゅグッズを販売します。

場所:3F アカチャンホンポ前

時間:各日10:00~18:00



<「シナぷしゅ」とは・・・?>

毎週月曜~金曜 あさ7:30~8:00 テレビ東京系列・テレビ愛知にて放送中

民放初の乳幼児向け番組。番組名の由来となっている「シナプス」とは、脳の神経細胞と神経細胞の間にあるつなぎ目のこと。脳の神経細胞は、成長にしたがって「増える」のではなく、シナプスによって「つながる」ことで発達すると言われています。適切な刺激でシナプスをどんどん増やし、脳の発達につながる、そして赤ちゃんの世界が「ぷしゅっ」と広がり、赤ちゃんを育てるすべての人の肩の力が「ぷしゅ~」と抜ける、それが「シナぷしゅ」です。



<イベント詳細>

URL:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/togo/event/2520983.html



<三井ショッピングパークららぽーと愛知東郷について>

所在地:愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1・3

TEL:0561-56-2700(代表) 受付時間10:00~18:00

営業時間:最新の営業時間は以下URLよりご確認ください。

URL:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/togo/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/14-14:46)